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Экономика
Стоимость фрахта нефтяных танкеров выросла почти в десять раз за неделю
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danilov 14 Марта 2020 в 15:53:53
Москва. 13 марта. INTERFAX.RU - С конца прошлой неделе тарифы на фрахт нефтяных танкеров взлетели почти в 10 раз в связи с планами производителей нефти увеличить добычу, пишет The Wall Street Journal со ссылкой на брокеров.

Цена фрахта сверхкрупных танкеров теперь составляет от $200 000 до $300 000 в день в зависимости от направления по сравнению с $33 000 в прошлую пятницу.

Судовладельцы и брокеры в Европе и Сингапуре сообщили, что саудовские судовые компании и, главным образом, National Shipping Co., также известная как Bahri, зафрахтовали 10 сверхбольших танкеров класса VLCC на апрель и ведут переговоры о резервировании еще 18 таких судов.

"Саудовцы несомненно готовятся наводнить рынок дешевой нефтью", - отметил главный судовой аналитик Bimco Питер Сэнд.

https://www.interfax.ru/world/698952

— Европа! Мы зальём тебя нефтью по 25 баксов за бочку! - заявили сауды.

— Херасе вы богатые! - подумали перевозчики и повысили стоимость фрахта танкеров в 10 раз (из сети)
Комментарии, по рейтингу, по дате
  строитель 14.03.2020 в 16:06:41   # 742913
Интересно было бы посмотреть структуру методов транспортировки нефти основными экспортерами.
Подозреваю что РФ и КЗ основной объём доставляют жд транспортом и трубопроводами.
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  danilov 14.03.2020 в 16:07:34   # 742914
С.АРАВИЯ ЗАГРУЖАЕТ ПОЧТИ ВДВОЕ БОЛЬШЕ СУПЕРТАНКЕРОВ С НЕФТЬЮ НА ЭКСПОРТ - 31 ТАНКЕР ПРОТИВ 19 В СРЕДУ - ДАННЫЕ МОРСКИХ ПЕРЕВОЗОК
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  КЕДЫ 14.03.2020 в 16:17:28   # 742915
Владимир даст красивый ответ 100%.
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  Skype 14.03.2020 в 17:07:25   # 742917
Спрос есть, видать
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  KapitanNemo 14.03.2020 в 17:44:09   # 742920
Россия тоже танкерами нефть поставляет в Европу через Северный путь.
Была новость на этом сайте про супер танкер ледового класса. 80 000 тонн нефти перевозит.
Также Россия строит целый флот из таких танкеров. Для этого возвели самые современные верфи. В планах создание флота из 70-80 танкеров.
Это связано с тем, что рано или поздно придется добывать нефть в Арктике.

У саудитов есть свой флот танкеров?
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  строитель 14.03.2020 в 17:53:34   # 742921
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  Ал 14.03.2020 в 18:07:48   # 742926
Цитата: Skype от 14.03.2020 11:07:25
Спрос есть, видать

Напрямую связано с темой http://www.titus.kz/?previd=109191
Как очевидно, саудиты загружают танкера заранее, чтобы успеть добраться до европейских нефтяных хабов в апреле, когда срок ограничений договора ОПЕК подойдет...
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  старик 14.03.2020 в 21:04:40   # 742934
Америкосы грозились расследованиями фактов демпинга. Сдулись?
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  Ал 14.03.2020 в 21:11:27   # 742937
Последний раз перевозчики синхронно задирали цены после атак на танкеры. А перевозчик не один, между ними конкуренция, так что навряд-ли у между ними существует ценовой сговор.
В свете того, что саудиты откровенным демпингом на грани себестоимости собственного экспорта и Ирану подлянку подкинули, у меня появилась "чуйка", что повышение тарифов на транспортировку в первую очередь связано с тем, что у перевозчиков саудовской нефти "очко поигрывает".
Причем, (опять же с моей точки зрения) у властей США сейчас в связи с внутренними проблемами от пандемии короновируса противостояние с Ираном стоит не на первом месте. По этой же причине им будет сложнее и союзников к возможной атаке на Иран привлечь...
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  Ал 14.03.2020 в 22:25:51   # 742941
Цитата: KapitanNemo от 14.03.2020 11:44:09
У саудитов есть свой флот танкеров?
Как с полчаса назад назад выяснил, имеется https://www.bahri.sa/en/fleet/
С другой стороны, если имеется собственная судоходная компания с достаточным количеством танкеров, то какой смысл конкурентам за фрахт переплачивать?
Quote:
Но растет и средняя стоимость фрахтования танкеров VLCC, способных перевозить не менее 2 млн баррелей нефти.
Судовые брокеры утверждают, что стоимость фрахта сделала гэп до 85 000 долл США/сутки, что на 150% больше, чем в это время 1 неделю назад, по словам судовых брокеров.
Фрахтование нефтеналивного танкера для маршрута Ближний Восток - Китай вообще стоит 105 000 долл США/сутки.
Дело в том, что в среду, 11 марта стало известно, что Bahri - судоходная дочка Saudi Aramco зафрахтовала 9 танкеров, что и привело к росту ставок фрахта с 28 000 долл США/сутки до 105 000 долл США/сутки на последнее зафрахтованное судно.
Это при том, что у Bahri есть мощный собственный флот танкеров, и ранее компания практически не выходила на спотовый рынок.
...
Это безумие! Ставки фрахта крупнейших нефтяных танкеров VLCC резко выросли до космических сумм https://neftegaz.ru/news/finance/533393-stavki-frakhta-krupneyshikh-neftyanykh-tankerov-vlcc-rezko-vyrosli-do-kosmicheskikh-summ/
11 марта 2020

Похоже, что саудиты все таки опасаются собственные танкеры под риск атаки подставлять...
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