Стоимость фрахта нефтяных танкеров выросла почти в десять раз за неделю

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danilov 14 Марта 2020 в 15:53:53
Цена фрахта сверхкрупных танкеров теперь составляет от $200 000 до $300 000 в день в зависимости от направления по сравнению с $33 000 в прошлую пятницу.
Судовладельцы и брокеры в Европе и Сингапуре сообщили, что саудовские судовые компании и, главным образом, National Shipping Co., также известная как Bahri, зафрахтовали 10 сверхбольших танкеров класса VLCC на апрель и ведут переговоры о резервировании еще 18 таких судов.
"Саудовцы несомненно готовятся наводнить рынок дешевой нефтью", - отметил главный судовой аналитик Bimco Питер Сэнд.
https://www.interfax.ru/world/698952
— Европа! Мы зальём тебя нефтью по 25 баксов за бочку! - заявили сауды.
— Херасе вы богатые! - подумали перевозчики и повысили стоимость фрахта танкеров в 10 раз (из сети)
Комментарии, по рейтингу, по дате
Подозреваю что РФ и КЗ основной объём доставляют жд транспортом и трубопроводами.
danilov 14.03.2020 в 16:07:34 # 742914
KapitanNemo 14.03.2020 в 17:44:09 # 742920
Была новость на этом сайте про супер танкер ледового класса. 80 000 тонн нефти перевозит.
Также Россия строит целый флот из таких танкеров. Для этого возвели самые современные верфи. В планах создание флота из 70-80 танкеров.
Это связано с тем, что рано или поздно придется добывать нефть в Арктике.
У саудитов есть свой флот танкеров?
Цитата: Skype от 14.03.2020 11:07:25
Спрос есть, видать
Спрос есть, видать
Напрямую связано с темой http://www.titus.kz/?previd=109191
Как очевидно, саудиты загружают танкера заранее, чтобы успеть добраться до европейских нефтяных хабов в апреле, когда срок ограничений договора ОПЕК подойдет...
В свете того, что саудиты откровенным демпингом на грани себестоимости собственного экспорта и Ирану подлянку подкинули, у меня появилась "чуйка", что повышение тарифов на транспортировку в первую очередь связано с тем, что у перевозчиков саудовской нефти "очко поигрывает".
Причем, (опять же с моей точки зрения) у властей США сейчас в связи с внутренними проблемами от пандемии короновируса противостояние с Ираном стоит не на первом месте. По этой же причине им будет сложнее и союзников к возможной атаке на Иран привлечь...
Цитата: KapitanNemo от 14.03.2020 11:44:09Как с полчаса назад назад выяснил, имеется https://www.bahri.sa/en/fleet/
У саудитов есть свой флот танкеров?
У саудитов есть свой флот танкеров?
С другой стороны, если имеется собственная судоходная компания с достаточным количеством танкеров, то какой смысл конкурентам за фрахт переплачивать?
Quote:
Но растет и средняя стоимость фрахтования танкеров VLCC, способных перевозить не менее 2 млн баррелей нефти.
Судовые брокеры утверждают, что стоимость фрахта сделала гэп до 85 000 долл США/сутки, что на 150% больше, чем в это время 1 неделю назад, по словам судовых брокеров.
Фрахтование нефтеналивного танкера для маршрута Ближний Восток - Китай вообще стоит 105 000 долл США/сутки.
Дело в том, что в среду, 11 марта стало известно, что Bahri - судоходная дочка Saudi Aramco зафрахтовала 9 танкеров, что и привело к росту ставок фрахта с 28 000 долл США/сутки до 105 000 долл США/сутки на последнее зафрахтованное судно.
Это при том, что у Bahri есть мощный собственный флот танкеров, и ранее компания практически не выходила на спотовый рынок.
...
Это безумие! Ставки фрахта крупнейших нефтяных танкеров VLCC резко выросли до космических сумм https://neftegaz.ru/news/finance/533393-stavki-frakhta-krupneyshikh-neftyanykh-tankerov-vlcc-rezko-vyrosli-do-kosmicheskikh-summ/
11 марта 2020
Судовые брокеры утверждают, что стоимость фрахта сделала гэп до 85 000 долл США/сутки, что на 150% больше, чем в это время 1 неделю назад, по словам судовых брокеров.
Фрахтование нефтеналивного танкера для маршрута Ближний Восток - Китай вообще стоит 105 000 долл США/сутки.
Дело в том, что в среду, 11 марта стало известно, что Bahri - судоходная дочка Saudi Aramco зафрахтовала 9 танкеров, что и привело к росту ставок фрахта с 28 000 долл США/сутки до 105 000 долл США/сутки на последнее зафрахтованное судно.
Это при том, что у Bahri есть мощный собственный флот танкеров, и ранее компания практически не выходила на спотовый рынок.
...
Это безумие! Ставки фрахта крупнейших нефтяных танкеров VLCC резко выросли до космических сумм https://neftegaz.ru/news/finance/533393-stavki-frakhta-krupneyshikh-neftyanykh-tankerov-vlcc-rezko-vyrosli-do-kosmicheskikh-summ/
11 марта 2020
Похоже, что саудиты все таки опасаются собственные танкеры под риск атаки подставлять...