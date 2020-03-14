Шантажируют

Экономика С.Аравии гораздо более зависима от нефтяных доходов, чем российская. Сотрудничество двух стран в сделке ОПЕК+ было позитивным, но в условиях шантажа Россия не пойдет на новые сокращения добычи. - Роснефть
народ россии как и у нас выдержит низкие цены, нам что высокие, что низкие, бьют по карману, а вот нефтяные короли голодать не будут, свое получит, как обычно это война ляжет на плечи людей. а вот арабы уже не такие как раньше, они привыкли к легкой жизни, для них это будет что-то новое. выиграет как обычно запад...
Что то сомневаюсь что Россия пойдет на соглашение ОПЕК+ не зря они пару лет жир копили из свыше 500млд$ гос резерва. Думаю за то что не прекращается санкций они реши опустить нефть на пару лет, по сокрощав конкурентов. Как говориться месть это холодное блюдо.