 
2 суток    Неделя   1/2месяца    Месяц    Квартал
Экономика
Шантажируют
Печать: Шрифт: Абв Абв Абв
danilov 14 Марта 2020 в 16:03:22
Экономика С.Аравии гораздо более зависима от нефтяных доходов, чем российская. Сотрудничество двух стран в сделке ОПЕК+ было позитивным, но в условиях шантажа Россия не пойдет на новые сокращения добычи. - Роснефть
Комментарии, по рейтингу, по дате
  строитель 14.03.2020 в 17:55:21   # 742923
поощрить | покарать
  старик 14.03.2020 в 21:08:09   # 742936
Да , уж теперь задний ход давать нельзя.
поощрить | покарать
  arhar 14.03.2020 в 21:57:19   # 742940
народ россии как и у нас выдержит низкие цены, нам что высокие, что низкие, бьют по карману, а вот нефтяные короли голодать не будут, свое получит, как обычно это война ляжет на плечи людей. а вот арабы уже не такие как раньше, они привыкли к легкой жизни, для них это будет что-то новое. выиграет как обычно запад...
поощрить | покарать
  DITRX 15.03.2020 в 05:57:54   # 742953
Что то сомневаюсь что Россия пойдет на соглашение ОПЕК+ не зря они пару лет жир копили из свыше 500млд$ гос резерва. Думаю за то что не прекращается санкций они реши опустить нефть на пару лет, по сокрощав конкурентов. Как говориться месть это холодное блюдо.
поощрить | покарать
Добавить сообщение
Чтобы добавлять комментарии зарeгиcтрирyйтeсь