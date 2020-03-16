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Экономика
У кого дешевле?
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danilov 16 Марта 2020 в 10:45:14
Низкие цены на нефть могут оказать положительное влияние на рынок сырьевых ресурсов, заявил глава «Газпром нефти» Александр Дюков.

«У нас низкий уровень долга, поэтому у нас есть все основания безболезненно пройти даже очень продолжительный период низких цен», – отметил он в эфире телеканала «Россия 1».

Дюков также заявил, что средняя себестоимость добычи нефти в России составляет 3-5 долларов за баррель.

По его словам, низкие цены на нефть могут оказать благотворное влияние на рынок. Падение цен позволит отказаться от проектов с высокой себестоимостью, что станет гарантией успешного и долгосрочного развития рынка нефти, уточнил он.
Комментарии, по рейтингу, по дате
  Konstant 16.03.2020 в 10:47:26   # 743032
То есть если я меньше зарабатываю то мне Лучше?
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  гримм 16.03.2020 в 11:09:40   # 743033
Цитата: Konstant от 16.03.2020 04:47:26
То есть если я меньше зарабатываю то мне Лучше?


вы непоняли, для них это хорошо, попадая на переработку выхлоп больше
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  Ара горный 16.03.2020 в 11:22:10   # 743035
Хорошая мина при плохой игре.
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  андремас 16.03.2020 в 12:30:18   # 743057
Цитата: Konstant от 16.03.2020 04:47:26
То есть если я меньше зарабатываю то мне Лучше?


На бирже работаете?
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  андремас 16.03.2020 в 12:33:08   # 743058
После того как Сауды заявили что могут поставлять в Европу по 25, россияне тут же ответили,- хоть по 10, типа нам пох и посмотрим кто задохнется от демпинга.
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  Konstant 16.03.2020 в 13:43:51   # 743067
Щас им помогут какие нибудь средства организуют арабы для повышении цены
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  almako 16.03.2020 в 13:47:05   # 743068
Цитата: андремас от 16.03.2020 06:33:08
После того как Сауды заявили что могут поставлять в Европу по 25, россияне тут же ответили,- хоть по 10, типа нам пох и посмотрим кто задохнется от демпинга.

Пис..с пропаганды наглотался
Прям как соловей поешь..."россияне ответили" у него...эти то "россияне", которые ответили, они то точно не задохнутся и им точно всё пох...а как вот те, обычные, россияне, которые " зависят от нефтяных доходов" по володе?
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