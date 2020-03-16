У кого дешевле?

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danilov 16 Марта 2020 в 10:45:14
«У нас низкий уровень долга, поэтому у нас есть все основания безболезненно пройти даже очень продолжительный период низких цен», – отметил он в эфире телеканала «Россия 1».
Дюков также заявил, что средняя себестоимость добычи нефти в России составляет 3-5 долларов за баррель.
По его словам, низкие цены на нефть могут оказать благотворное влияние на рынок. Падение цен позволит отказаться от проектов с высокой себестоимостью, что станет гарантией успешного и долгосрочного развития рынка нефти, уточнил он.
Комментарии, по рейтингу, по дате
Цитата: Konstant от 16.03.2020 04:47:26
То есть если я меньше зарабатываю то мне Лучше?
То есть если я меньше зарабатываю то мне Лучше?
вы непоняли, для них это хорошо, попадая на переработку выхлоп больше
Ара горный 16.03.2020 в 11:22:10 # 743035
Цитата: Konstant от 16.03.2020 04:47:26
То есть если я меньше зарабатываю то мне Лучше?
То есть если я меньше зарабатываю то мне Лучше?
На бирже работаете?
Цитата: андремас от 16.03.2020 06:33:08
После того как Сауды заявили что могут поставлять в Европу по 25, россияне тут же ответили,- хоть по 10, типа нам пох и посмотрим кто задохнется от демпинга.
После того как Сауды заявили что могут поставлять в Европу по 25, россияне тут же ответили,- хоть по 10, типа нам пох и посмотрим кто задохнется от демпинга.
Пис..с пропаганды наглотался
Прям как соловей поешь..."россияне ответили" у него...эти то "россияне", которые ответили, они то точно не задохнутся и им точно всё пох...а как вот те, обычные, россияне, которые " зависят от нефтяных доходов" по володе?