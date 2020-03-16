Комментарии, по рейтингу, по дате
Цитата: lado от 16.03.2020 05:40:49
Это писец, товарищи. Дно пробито. Интересно до скольки упадет?
Это писец, товарищи. Дно пробито. Интересно до скольки упадет?
30% район 495 тенге, от курса 380
Цитата: lado от 16.03.2020 06:03:30
А когда уже надо требовать правительство в отставку?
А когда уже надо требовать правительство в отставку?
Лично ты можешь прямо сейчас выйти к зданию администрации с транспарантом и громкоговорителем и начинать требовать
Пастафариан 16.03.2020 в 12:20:03 # 743053
Цитата: Konstant от 16.03.2020 05:52:07
Я думаю до 420 откатиться
Я думаю до 420 откатиться
Не не откатится, ну возможно 450 и потом прыжком льва кто не успел 520-550.
Слишком много таньги на руках у населения их и будут брить.
Про население я зря, бабло лежит в таньге в пенсионном фонде, его и пропьют
2 свечи по часу, стало быть решение принял Нацбанк, только у него обьемы есть что рынок двигать. Сча будут запрыгивать в последний вагон остальные, а потом 450 ну 420 кому как нравится и снова на 500 и далее.
всех обуют (((
Хотя я могу ошибаться, но статистика вещь суровая, мы так прыгаем от курса 150 и ни разу его не пощупали. А щупать мы курс 150 должны и тогда уже плакать будут все держатели второго фронта
Вопрос времени епрст
Этот процесс перманентный, мы его видим как скачки, но то лишь поводы.
Нефть дорожала, и все то же самое было. И будет.
550-750-1000, вопрос времени.
По среднему, с 93го по 20й,
27 лет
От 3.7 до 440, пусть 400
Имеем среднюю, приблизительно, скорость
13тнг/год
К 25-26, ждите 500, если режим турбо не врубят.
Они могут.
И что же с ВВП будет?
В долларах на душу населения, точно в 30ку войдем!
По количеству миллионеров.
Цитата: lado от 16.03.2020 06:03:30
А когда уже надо требовать правительство в отставку?
А когда уже надо требовать правительство в отставку?
Правительство? Ждите. Вот Дурига сядет на место отца и заживем!!!