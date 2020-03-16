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Экономика
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danilov 16 Марта 2020 в 11:28:49
Комментарии, по рейтингу, по дате
  htmaker 16.03.2020 в 11:31:39   # 743041
Пройдёт порог 450
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  lado 16.03.2020 в 11:40:49   # 743043
Это писец, товарищи. Дно пробито. Интересно до скольки упадет?
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  Konstant 16.03.2020 в 11:41:24   # 743044
Фиаско .......
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  Skype 16.03.2020 в 11:45:06   # 743045
Аншлаг епрст
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  Konstant 16.03.2020 в 11:47:49   # 743046
И как бы выразиться без мата ....насчет того что сечин всех победил
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  Skype 16.03.2020 в 11:50:35   # 743047
Цитата: lado от 16.03.2020 05:40:49
Это писец, товарищи. Дно пробито. Интересно до скольки упадет?


30% район 495 тенге, от курса 380
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  Konstant 16.03.2020 в 11:52:07   # 743048
Я думаю до 420 откатиться
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  lado 16.03.2020 в 12:03:30   # 743049
А когда уже надо требовать правительство в отставку?
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  строитель 16.03.2020 в 12:15:58   # 743050
Цитата: lado от 16.03.2020 06:03:30
А когда уже надо требовать правительство в отставку?


Лично ты можешь прямо сейчас выйти к зданию администрации с транспарантом и громкоговорителем и начинать требовать
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  Zoggyla 16.03.2020 в 12:17:18   # 743052
Вот, блть! Дождались.Че теперь вообще за гроши работаем? Ну-ка доблестные медики со средней зп 400000 обуздайте этого вирусняка!
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  Пастафариан 16.03.2020 в 12:20:03   # 743053
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  Джимбо 16.03.2020 в 12:23:08   # 743054
Мы все лизнем авакадо
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  Skype 16.03.2020 в 12:36:52   # 743060
Цитата: Konstant от 16.03.2020 05:52:07
Я думаю до 420 откатиться


Не не откатится, ну возможно 450 и потом прыжком льва кто не успел 520-550.

Слишком много таньги на руках у населения их и будут брить.

Про население я зря, бабло лежит в таньге в пенсионном фонде, его и пропьют
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  Skype 16.03.2020 в 12:40:32   # 743061


2 свечи по часу, стало быть решение принял Нацбанк, только у него обьемы есть что рынок двигать. Сча будут запрыгивать в последний вагон остальные, а потом 450 ну 420 кому как нравится и снова на 500 и далее.

всех обуют (((

Хотя я могу ошибаться, но статистика вещь суровая, мы так прыгаем от курса 150 и ни разу его не пощупали. А щупать мы курс 150 должны и тогда уже плакать будут все держатели второго фронта

Вопрос времени епрст
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  андремас 16.03.2020 в 12:53:48   # 743063
Никаких порогов, никакого дна нету.
Этот процесс перманентный, мы его видим как скачки, но то лишь поводы.

Нефть дорожала, и все то же самое было. И будет.
550-750-1000, вопрос времени.

По среднему, с 93го по 20й,
27 лет
От 3.7 до 440, пусть 400
Имеем среднюю, приблизительно, скорость
13тнг/год
К 25-26, ждите 500, если режим турбо не врубят.

Они могут.
И что же с ВВП будет?
В долларах на душу населения, точно в 30ку войдем!

По количеству миллионеров.
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  Dragon 16.03.2020 в 13:32:58   # 743065
Цитата: lado от 16.03.2020 06:03:30
А когда уже надо требовать правительство в отставку?


Правительство? Ждите. Вот Дурига сядет на место отца и заживем!!!
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  DITRX 16.03.2020 в 14:07:33   # 743071
На бирже на 335 остановилось а это значит в обмениках по 440 будут давать.
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  DITRX 16.03.2020 в 14:12:19   # 743073
Курс рубля стоит 74.5 . Вот и выходит 440тенге
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