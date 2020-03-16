ФРС США снизила ставку почти до нуля

Печать: Шрифт: Абв Абв Абв
danilov 16 Марта 2020 в 12:06:11
Помимо этого, в воскресенье регулятор объявил, что запускает масштабную программу количественного смягчения на сумму $700 млрд и также рекомендовал банкам использовать собственные средства и ликвидные активы для кредитования бизнеса, пострадавшего от влияния коронавируса.
Это второе снижение ставки ФРС менее чем за две недели. 3 марта регулятор на экстренном заседании — первом после банкротства банка Lehman Brothers в 2008 году — снизил ее на 0,5 процентного пункта до диапазона 1-1,25%. Очередное заседание совета управляющих ФРС было запланировано на 17-18 марта.
Фьючерсы S&P обвалились более чем на 5% после объявления ФРС об экстренном снижении ставки.
Комментарии, по рейтингу, по дате
Это значит им придёт песец.
Они даже гко свои не могут обнулить, и взамен них суют фантики.
Цитата: КЕДЫ от 16.03.2020 08:02:25
ну наконец-то Америке и доллару кирдык настаёт окончательный. Я верил, что победим и разрушим их. ух заживём скоро
ну наконец-то Америке и доллару кирдык настаёт окончательный. Я верил, что победим и разрушим их. ух заживём скоро
Не скоро)
Цитата: shlenchak от 16.03.2020 07:39:22
что это значит??
что это значит??
Пример "на пальцах"
Есть нефтедобывающая компания, сланцевики.
Взяли кредитов в банке, на 35 ярдов.
Дела у компании "не очень", мягко говоря, а через них у банка. Кредит не вернуть.
Компания попадает в "мусорный рейтинг", акции её никому не нужны.
Теперь фрс предлагает брать "дешёвые деньги", чтобы закрыть эти дыры, иначе банк и компания должны объявить себя банкротами.
Только это никак не поможет.
А дальше цепная реакция.
Буровое оборудование, трубы, транспорт, и пр, по цепочке становится не нужным.
Люди теряют работу, не могут платить кредиты, не ходят в магазины и тд и тд.
Ара горный 16.03.2020 в 14:49:29 # 743078
Пример "на пальцах"
Цитата: андремас от 16.03.2020 08:15:36
Не скоро)
Цитата: КЕДЫ от 16.03.2020 08:02:25
ну наконец-то Америке и доллару кирдык настаёт окончательный. Я верил, что победим и разрушим их. ух заживём скоро
ну наконец-то Америке и доллару кирдык настаёт окончательный. Я верил, что победим и разрушим их. ух заживём скоро
Не скоро)
а я верю, что скоро! Путин переиграл всех и Америку в первую очередь!!!!! доллару конец приходит