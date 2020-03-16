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Экономика
ФРС США снизила ставку почти до нуля
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danilov 16 Марта 2020 в 12:06:11
Федеральная резервная система (ФРС) США в воскресенье снизила базовую процентную ставку до диапазона 0-0,25%.

Помимо этого, в воскресенье регулятор объявил, что запускает масштабную программу количественного смягчения на сумму $700 млрд и также рекомендовал банкам использовать собственные средства и ликвидные активы для кредитования бизнеса, пострадавшего от влияния коронавируса.

Это второе снижение ставки ФРС менее чем за две недели. 3 марта регулятор на экстренном заседании — первом после банкротства банка Lehman Brothers в 2008 году — снизил ее на 0,5 процентного пункта до диапазона 1-1,25%. Очередное заседание совета управляющих ФРС было запланировано на 17-18 марта.

Фьючерсы S&P обвалились более чем на 5% после объявления ФРС об экстренном снижении ставки.
Комментарии, по рейтингу, по дате
  Zoggyla 16.03.2020 в 12:26:15   # 743056
Прикольно будет, когда фрс объявит все доллары за пределами Северной Америки оберточными бумажками.
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  андремас 16.03.2020 в 12:36:27   # 743059
И на что они будут покупать?
Это значит им придёт песец.
Они даже гко свои не могут обнулить, и взамен них суют фантики.

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  Zoggyla 16.03.2020 в 12:53:36   # 743062
Ну они сперва вырастили дерево, взяли в руки пилу, залезли на сук этого дерева, а теперь его пилят. Закономерный финал.
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  shlenchak 16.03.2020 в 13:39:22   # 743066
что это значит??
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  КЕДЫ 16.03.2020 в 14:02:25   # 743070
ну наконец-то Америке и доллару кирдык настаёт окончательный. Я верил, что победим и разрушим их. ух заживём скоро
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  андремас 16.03.2020 в 14:15:36   # 743074
Цитата: КЕДЫ от 16.03.2020 08:02:25
ну наконец-то Америке и доллару кирдык настаёт окончательный. Я верил, что победим и разрушим их. ух заживём скоро


Не скоро)
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  андремас 16.03.2020 в 14:25:17   # 743075
Цитата: shlenchak от 16.03.2020 07:39:22
что это значит??


Пример "на пальцах"

Есть нефтедобывающая компания, сланцевики.
Взяли кредитов в банке, на 35 ярдов.
Дела у компании "не очень", мягко говоря, а через них у банка. Кредит не вернуть.
Компания попадает в "мусорный рейтинг", акции её никому не нужны.

Теперь фрс предлагает брать "дешёвые деньги", чтобы закрыть эти дыры, иначе банк и компания должны объявить себя банкротами.

Только это никак не поможет.

А дальше цепная реакция.
Буровое оборудование, трубы, транспорт, и пр, по цепочке становится не нужным.
Люди теряют работу, не могут платить кредиты, не ходят в магазины и тд и тд.
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  Ара горный 16.03.2020 в 14:49:29   # 743078
Quote:
Пример "на пальцах"


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  КЕДЫ 16.03.2020 в 15:21:33   # 743079
Цитата: андремас от 16.03.2020 08:15:36
Цитата: КЕДЫ от 16.03.2020 08:02:25
ну наконец-то Америке и доллару кирдык настаёт окончательный. Я верил, что победим и разрушим их. ух заживём скоро


Не скоро)


а я верю, что скоро! Путин переиграл всех и Америку в первую очередь!!!!! доллару конец приходит
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  DITRX 16.03.2020 в 16:31:01   # 743083
Нуу что народ ФРС США снизила ставку почти до нуля ждём нефть по 25$ и тенге по 500тенге
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  DITRX 16.03.2020 в 16:32:53   # 743084
Вечером откроется Нью-Йоркская фондовая биржа а завтра опять kase будет офигивать от нашего курса
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