Рассматривают переход в нац. валюты

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danilov 16 Марта 2020 в 19:48:46
Об этом заявил в ходе совещания по вопросам стабилизации курса сома глава киргизского кабмина Мухаммедкалый Абылгазиев.
"Совместно с правительствами республики Казахстана и России рассматриваются вопросы с целью перевода контрактных обязательств предпринимателей сторон на работу в национальных валютах."
Комментарии, по рейтингу, по дате
То есть на рубль
едридмадрид 16.03.2020 в 20:20:06 # 743096
На момент публикации материала стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в мае упала на 12,7 процента — до 29,52 доллара за баррель. На открытии торгов стоимость нефти снижалась на 5,4 процента, до 32,11 доллара за баррель.
Нефть начала стремительно дешеветь и привела к обвалу на мировых рынках после того, как в начале марта страны ОПЕК+ провалили переговоры о дальнейшем сокращении добычи. По мнению аналитиков, пандемия коронавируса и падение цен на нефть могут привести к снижению прибыли российских банков на 20-25 процентов.
едридмадрид 16.03.2020 в 20:28:10 # 743097
The dollar may strengthen a further 30% against the Russian ruble and 23% versus the Chilean peso, according to the study that examines moves in developing-nation currencies to significant sell-downs in S&P 500 Index, and scales those to a 50% loss. In contrast, the U.S. currency is likely to gain only 1% against the Chinese yuan.
Доллар может укрепиться еще на 30% по отношению к российскому рублю, пишет Bloomberg
На курсе российского рубля негативно сказывается в первую очередь падение мировых цен на нефть, говорится в тексте. «Несмотря на то что в валютах стран с формирующимся рынком уже произошло нечто вроде кровопускания, есть возможность, что большие потери еще впереди», — отмечает Bloomberg.
Агентство составило список потенциально уязвимых валют, и российский рубль занимает в нем второе место. Худшая ситуация, как считают аналитики, с турецкой лирой — по отношению к ней доллар может подорожать на 39%
KapitanNemo 16.03.2020 в 20:50:23 # 743100
Доллар явно переоценен.
Теперь не буду раз в год покупать 100 usd.
Буду раз в 5 лет покупать золотое кольцо.
Цитата: KapitanNemo от 16.03.2020 14:50:23
Рассматриваю переход на золото.
Доллар явно переоценен.
Теперь не буду раз в год покупать 100 usd.
Буду раз в 5 лет покупать золотое кольцо.
Рассматриваю переход на золото.
Доллар явно переоценен.
Теперь не буду раз в год покупать 100 usd.
Буду раз в 5 лет покупать золотое кольцо.
а я вот больше в тенге на депозите в калыке держать не буду
буду покупать с каждой ЗП по 200 баксов. Клал я на их переходы, перебежки, кульбиты, многоходовочки и т.п. и т.д.
Цитата: KapitanNemo от 16.03.2020 14:50:23
Рассматриваю переход на золото.
Доллар явно переоценен.
Теперь не буду раз в год покупать 100 usd.
Буду раз в 5 лет покупать золотое кольцо.
Рассматриваю переход на золото.
Доллар явно переоценен.
Теперь не буду раз в год покупать 100 usd.
Буду раз в 5 лет покупать золотое кольцо.
золото тоже переоценено. еда, долгохранящаяся, не портяшеся,мясо суши, курт, жир животный, мука.
Кто спонсор банкета ??? за чей счет гуляем
Сейчас все инвесторы перекладываются из бумажек в золото
Цитата: KS от 16.03.2020 14:38:27Какой смысл США в чрезмерно дорогом долларе? Ведь это мешает собственному экспорту.
Доллар не подорожал, можете посмотреть доллар к британскому фунту. Это местные фантики теряют в цене
Доллар не подорожал, можете посмотреть доллар к британскому фунту. Это местные фантики теряют в цене
Чему особо радоваться, если его по причине недоверия экономическому "здоровью" собственных компаний биржи из активов реальной экономики в запас выводят?
Доллар как лекарство от всегоQuote:
ФРС снова лечит мировые рынки неограниченной ликвидностью
"Коммерсантъ" от 16.03.2020
Федеральная резервная система США экстренно снизила учетную ставку до минимального уровня — 0–0,25% годовых. Одновременно центробанки пяти крупнейших экономик — США, Канады, Великобритании, Японии и зоны евро — скоординированно запускают механизм практически неограниченных валютных свопов. Долларовая ликвидность с утра обеспечена на всех остальных рынках — в последний раз такой инструмент включался в 2008 году после банкротства Lehman Brothers, действовал до 2011 года и отчасти был причиной последующих проблем с ценообразованием на фондовые активы. Впрочем, альтернативы этой стратегии у ФРС в условиях сильного шока, по существу, нет.
...
Подробнее: https://www.kommersant.ru/doc/4290433?from=other_read
ФРС снова лечит мировые рынки неограниченной ликвидностью
"Коммерсантъ" от 16.03.2020
Федеральная резервная система США экстренно снизила учетную ставку до минимального уровня — 0–0,25% годовых. Одновременно центробанки пяти крупнейших экономик — США, Канады, Великобритании, Японии и зоны евро — скоординированно запускают механизм практически неограниченных валютных свопов. Долларовая ликвидность с утра обеспечена на всех остальных рынках — в последний раз такой инструмент включался в 2008 году после банкротства Lehman Brothers, действовал до 2011 года и отчасти был причиной последующих проблем с ценообразованием на фондовые активы. Впрочем, альтернативы этой стратегии у ФРС в условиях сильного шока, по существу, нет.
...
Подробнее: https://www.kommersant.ru/doc/4290433?from=other_read
16.03.2020
Торги на американских биржах снова приостановили из-за резкого падения акций
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Падение индексов отражает растущую панику инвесторов по поводу влияния эпидемии коронавируса на экономику. «Инвесторы продолжают осознавать жесткость спада, который мы переживаем прямо сейчас по всему миру. Сложно понять, насколько временным окажется это снижение»,— отмечает директор по инвестициям компании State Street Global Advisors Рик Лакайль.
Падение не смогло предотвратить и решение Федеральной резервной системы США снизить учетную ставку до минимального уровня — 0–0,25% годовых. «ФРС бросила на это все. Если мы сейчас приближаемся к пределу действий Центробанка, это значит, что мы остались сами по себе,— считает главный специалист по вопросам стратегии компании Principal Global Investors Сима Шах.— На рынке водворился страх, инвесторы в ужасе, что это все, что осталось».
...
Подробнее: https://www.kommersant.ru/doc/4291024?from=hotnews
Торги на американских биржах снова приостановили из-за резкого падения акций
...
Падение индексов отражает растущую панику инвесторов по поводу влияния эпидемии коронавируса на экономику. «Инвесторы продолжают осознавать жесткость спада, который мы переживаем прямо сейчас по всему миру. Сложно понять, насколько временным окажется это снижение»,— отмечает директор по инвестициям компании State Street Global Advisors Рик Лакайль.
Падение не смогло предотвратить и решение Федеральной резервной системы США снизить учетную ставку до минимального уровня — 0–0,25% годовых. «ФРС бросила на это все. Если мы сейчас приближаемся к пределу действий Центробанка, это значит, что мы остались сами по себе,— считает главный специалист по вопросам стратегии компании Principal Global Investors Сима Шах.— На рынке водворился страх, инвесторы в ужасе, что это все, что осталось».
...
Подробнее: https://www.kommersant.ru/doc/4291024?from=hotnews
Цитата: строитель от 16.03.2020 14:13:28на хуюбль. Больная страна. народ жалеть надо.
«......Власти России, Кыргызстана и Казахстана обсуждают переход на национальные валюты.....»
То есть на рубль
«......Власти России, Кыргызстана и Казахстана обсуждают переход на национальные валюты.....»
То есть на рубль