Американские биржи на закрытии рухнули на 12,5%

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danilov 17 Марта 2020 в 10:37:14
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Комментарии, по рейтингу, по дате
Цитата: Skype от 17.03.2020 04:51:43
Меня больше волнует местный курс, и только пиндосам пофигу на все наши курсы. Где тот президент кто решит эту проблему???? Чо за нах, одна из богатейших стран мира, стоит на коленях перед баксом, когда мля это кончится?
Меня больше волнует местный курс, и только пиндосам пофигу на все наши курсы. Где тот президент кто решит эту проблему???? Чо за нах, одна из богатейших стран мира, стоит на коленях перед баксом, когда мля это кончится?
Нужно произодство, а не торговые комплексы...