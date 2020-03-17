 
2 суток    Неделя   1/2месяца    Месяц    Квартал
Экономика
Американские биржи на закрытии рухнули на 12,5%
Печать: Шрифт: Абв Абв Абв
danilov 17 Марта 2020 в 10:37:14
Индекс Dow Jones сегодня потерял 3 000 пунктов. Минус 12,9 %. Это худшее падение в его истории. «Чёрный понедельник» номер два, если вспоминать 19 октября 1987 года. Хотя, наверное, теперь чёрным понедельником уже надо называть 16 марта 2020 года.


1280x285
( 58.72Кб)
Комментарии, по рейтингу, по дате
  Skype 17.03.2020 в 10:51:43   # 743170
Меня больше волнует местный курс, и только пиндосам пофигу на все наши курсы. Где тот президент кто решит эту проблему???? Чо за нах, одна из богатейших стран мира, стоит на коленях перед баксом, когда мля это кончится?
поощрить | покарать
  Bako 17.03.2020 в 11:51:54   # 743175
Цитата: Skype от 17.03.2020 04:51:43
Меня больше волнует местный курс, и только пиндосам пофигу на все наши курсы. Где тот президент кто решит эту проблему???? Чо за нах, одна из богатейших стран мира, стоит на коленях перед баксом, когда мля это кончится?

Нужно произодство, а не торговые комплексы...
поощрить (9) | покарать
Добавить сообщение
Чтобы добавлять комментарии зарeгиcтрирyйтeсь