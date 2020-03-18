Дна не видать?

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danilov 18 Марта 2020 в 16:28:42
Комментарии, по рейтингу, по дате
США намекнули Саудовской Аравии на проблемы из-за обвала нефти
Группа из 13 сенаторов США написала письмо наследному принцу Саудовской Аравии Мухаммеду бин Салману, в котором его просят отказаться от резкого увеличения добычи нефти, сообщает Bloomberg.
Все авторы письма представляют Республиканскую партию, к которой принадлежит и президент Дональд Трамп. Они намекнули, что обвал на нефтяном рынке может подорвать многолетнее стратегическое партнерство двух стран.
Главной проблемой сенаторы назвали то обстоятельство, что действия Эр-Рияда происходят в момент глобального кризиса, связанного с пандемией коронавируса. Ситуация и без этого ударила по энергетическим рынкам и стабильности компаний, так что насыщение нефтяного рынка выглядит совершенно неуместным.
Сенаторы напомнили, что США долгие годы поддерживали Саудовскую Аравию, но в ответ королевство гарантировало стабильность на мировом нефтяном рынке. «Мы призываем королевство играть конструктивную руководящую роль в стабилизации мировой экономики и снизить тревогу в нефтегазовом секторе», — говорится в обращении.
Обрушение цен на нефть началось после того, как Россия и страны ОПЕК во главе с Саудовской Аравией не сумели договориться о продлении ограничения добычи. Королевство настаивало на дополнительном снижении добычи на 1,5 миллиона баррелей, а Москва хотела сохранить параметры сделки.
В результате с 1 апреля все входившие в соглашение страны отказываются от любых обязательств. На этом фоне Саудовская Аравия объявила о планах резко нарастить добычу и предложить покупателям рекордные скидки. Экспорт саудовской нефти достигнет десять миллионов баррелей, хотя в начале года составлял только семь миллионов.
С помощью такой политики королевство намерено вытеснить с рынков своих конкурентов, и в первую очередь Россию. Однако низкие цены сильно ударят и по американским нефтяным компаниям, работающим со сланцевой нефтью. При нынешних нефтяных котировках они понесут серьезные убытки и могут обанкротиться.
едридмадрид 18.03.2020 в 17:27:53 # 743291
ау где себестоимость российской нефти 3-5 долларов
где зависимость рубля от нефти ?
В Кремле оценили текущую цену на нефть
КРЕМЛЬ О ТЕКУЩЕЙ ЦЕНЕ НА НЕФТЬ: БЕЗУСЛОВНО НИЗКАЯ, ХОТЕЛОСЬ БЫ ВЫШЕ
РИА НОВОСТИ
источник https://ria.ru/20200318/1568782595.html
едридмадрид 18.03.2020 в 17:31:38 # 743292
уже почву пробивает, как бы удачнее выйти из Путино-Сечинского пука в арабскую лужу нефти
Кремль захотел более высоких цен на нефть, нынешние котировки на топливо пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал слишком низкими,ответил он на вопрос журналиста, устраивает ли Россию стоимость нефти на уровне 27 долларов за баррель. сообщает РИА Новости.
«Безусловно, это низкая цена, хотелось бы выше», — отметил Песков. При этом, по его словам, власти внимательно отслеживают ситуацию на мировых рынках и выстраивают прогнозы на среднесрочную перспективу.
источник https://ria.ru/20200318/1568782857.html
едридмадрид 18.03.2020 в 17:38:49 # 743295
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Торги на Московской бирже сегодня открылись падением рубля. Курс доллара превысил 79 руб., а курс евро превышал 85 руб. Это максимальное значение с начала февраля 2016 года.