Рекорд каждый день

А с чего ему падать? У нас нет пром производств снабжающих экономики других стран полезными технологиями и изделиями мы не производим кроме сырья практически ничего на чем могла бы держаться наша экономика.ждем 500 и сливаемся. В обязательном порядке слить надо 70 % остальное если будет выше. У кого стальные коки ждем 550.Исключительно, что резко взлетает потом резки и падает