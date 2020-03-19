Рекорд каждый день

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danilov 19 Марта 2020 в 10:13:42
Курс доллара на бирже поднялся выше 460 тенге и 80 рублей.
Комментарии, по рейтингу, по дате
KapitanNemo 19.03.2020 в 10:23:27 # 743360
А представьте что испытывали советские граждане, когда рубль обесценился в 2500 раз!
Все сбережения обнулились.
ждем 500 и сливаемся. В обязательном порядке слить надо 70 % остальное если будет выше. У кого стальные коки ждем 550.
Исключительно, что резко взлетает потом резки и падает
ИНКВИЗИТОР 19.03.2020 в 11:16:40 # 743369
Цитата: Skype от 19.03.2020 04:26:49
А с чего ему падать? У нас нет пром производств снабжающих экономики других стран полезными технологиями и изделиями мы не производим кроме сырья практически ничего на чем могла бы держаться наша экономика.
ждем 500 и сливаемся. В обязательном порядке слить надо 70 % остальное если будет выше. У кого стальные коки ждем 550.
Исключительно, что резко взлетает потом резки и падает
А с чего ему падать? У нас нет пром производств снабжающих экономики других стран полезными технологиями и изделиями мы не производим кроме сырья практически ничего на чем могла бы держаться наша экономика.
ждем 500 и сливаемся. В обязательном порядке слить надо 70 % остальное если будет выше. У кого стальные коки ждем 550.
Исключительно, что резко взлетает потом резки и падает
Когда медленно идет там да вопросов нет, а резкий подьем, следует спад. Я не говорю что он вернется к старым значениям типа 380, нет скорее всего. Возможно когда труба ВВ ПУтина заработает к Осени ждем обратку.
При таких качелях трудно предсказать. Я смотрю шпильки по рублю. Когда будет шпиливилли, тогда и надо будет продать
Уровень 500 психологический, х.з будут за него драться или нет. но 600 мля это катастрофа, да и 500 тоже не айс. Потребление снижается и своих товаров нетути. Будут рамсить юани и рубли, ибо основной оборот идет в них.
едридмадрид 19.03.2020 в 15:26:40 # 743418
Российская денежная единица с начала года сильно обесценилась. По этому показателю рубль переплюнул даже валюты Бразилии и Мексики.
Согласно данным биржи Forex, с начала года рубль по отношению к доллару подешевел на 28,59%. На втором месте — бразильский реал, потерявший 28,21%. Третий «неудачник» списка — мексиканский песо, подешевевший на 26,91%.
едридмадрид 19.03.2020 в 15:36:59 # 743420
Цитата: Skype от 19.03.2020 05:46:07
Возможно когда труба ВВ ПУтина заработает к Осени ждем обратку.
Будут рамсить юани и рубли, ибо основной оборот идет в них.
Возможно когда труба ВВ ПУтина заработает к Осени ждем обратку.
Будут рамсить юани и рубли, ибо основной оборот идет в них.
мля вот ты Skype ватный-лахтинский троль и знаток "шут в экономике"
ты эту трубу от обнуленного плешивого уже не знаешь куда запихать, если ты про Северный поток 2 то это типа альтернатива на него газа нет ( такого объема), очередной распил российского бюджета нулевого ( обнуленного, помноженного на НОЛЬ) Путина и его вороватых друзей российских миллиардеров
ЗАПОМНИ, простой закон ЭКОНОМИКИ
" СПРОС рождает ПРЕДЛОЖЕНИЕ "