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Экономика
Рекорд каждый день
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danilov 19 Марта 2020 в 10:13:42
Нефть WTI ниже $21 впервые с 1 марта 2002 года. А Brent ниже $25 впервые с 12 мая 2003-го.

Курс доллара на бирже поднялся выше 460 тенге и 80 рублей.

Комментарии, по рейтингу, по дате
  Васяй 19.03.2020 в 10:21:09   # 743358
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  KapitanNemo 19.03.2020 в 10:23:27   # 743360
От этой ситуации уже давление поднимается.
А представьте что испытывали советские граждане, когда рубль обесценился в 2500 раз!
Все сбережения обнулились.
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  Skype 19.03.2020 в 10:26:49   # 743361


ждем 500 и сливаемся. В обязательном порядке слить надо 70 % остальное если будет выше. У кого стальные коки ждем 550.

Исключительно, что резко взлетает потом резки и падает
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  Васяй 19.03.2020 в 10:38:52   # 743364
Курс нацбанка на сегодня466-472
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  ИНКВИЗИТОР 19.03.2020 в 11:16:40   # 743369
Цитата: Skype от 19.03.2020 04:26:49

А с чего ему падать? У нас нет пром производств снабжающих экономики других стран полезными технологиями и изделиями мы не производим кроме сырья практически ничего на чем могла бы держаться наша экономика.
ждем 500 и сливаемся. В обязательном порядке слить надо 70 % остальное если будет выше. У кого стальные коки ждем 550.

Исключительно, что резко взлетает потом резки и падает
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  Skype 19.03.2020 в 11:46:07   # 743380
А с чего ему падать? У нас нет пром производств.

Когда медленно идет там да вопросов нет, а резкий подьем, следует спад. Я не говорю что он вернется к старым значениям типа 380, нет скорее всего. Возможно когда труба ВВ ПУтина заработает к Осени ждем обратку.

При таких качелях трудно предсказать. Я смотрю шпильки по рублю. Когда будет шпиливилли, тогда и надо будет продать

Уровень 500 психологический, х.з будут за него драться или нет. но 600 мля это катастрофа, да и 500 тоже не айс. Потребление снижается и своих товаров нетути. Будут рамсить юани и рубли, ибо основной оборот идет в них.
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  htmaker 19.03.2020 в 13:39:17   # 743400
Деньги всё больше превращаются в макулатуру
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  едридмадрид 19.03.2020 в 15:26:40   # 743418
Российский рубль стал худшей валютой мира

 Российская денежная единица с начала года сильно обесценилась. По этому показателю рубль переплюнул даже валюты Бразилии и Мексики.

Согласно данным биржи Forex, с начала года рубль по отношению к доллару подешевел на 28,59%. На втором месте — бразильский реал, потерявший 28,21%. Третий «неудачник» списка — мексиканский песо, подешевевший на 26,91%.

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  едридмадрид 19.03.2020 в 15:36:59   # 743420
Цитата: Skype от 19.03.2020 05:46:07


Возможно когда труба ВВ ПУтина заработает к Осени ждем обратку.

Будут рамсить юани и рубли, ибо основной оборот идет в них.




мля вот ты Skype ватный-лахтинский троль и знаток "шут в экономике"

ты эту трубу от обнуленного плешивого уже не знаешь куда запихать, если ты про Северный поток 2 то это типа альтернатива на него газа нет ( такого объема), очередной распил российского бюджета нулевого ( обнуленного, помноженного на НОЛЬ) Путина и его вороватых друзей российских миллиардеров

ЗАПОМНИ, простой закон ЭКОНОМИКИ
" СПРОС рождает ПРЕДЛОЖЕНИЕ "

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