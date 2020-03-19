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Экономика
Электромобили будут беспошлинно ввозить в Казахстан
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danilov 19 Марта 2020 в 21:07:18
В Евразийском экономическом союзе обнулили ввозные таможенные пошлины на электромобили. Такое решение принял Совет Евразийской экономической комиссии.

Нулевая ставка будет действовать по 31 декабря 2021 года включительно и применяться при импорте электромобилей в ЕАЭС как юридическими, так и физическими лицами. Решение вступает в силу через 30 календарных дней с даты официального опубликования.

"Ранее таможенные пошлины на электромобили в ЕАЭС уже обнуляли. Такая мера действовала с 15 сентября 2016 года по 31 августа 2017 года включительно. Однако ее действие на протяжении менее одного года не позволило достичь планируемых результатов. К тому же такой режим не распространялся на физических лиц. Они уплачивали пошлину в размере 48-54% от таможенной стоимости, что фактически являлось заградительным барьером для покупки электромобилей", – сообщили в ЕЭК.

В комиссии считают, что в странах Союза сохраняется интерес к электромобилям. По данным комитета государственных доходов, в Казахстан в 2019 году был импортирован из стран вне ЕАЭС 31 электромобиль на сумму более $1,7 млн, что на 11,1% больше, чем в 2018 году.

В 2019 году в Казахстан были ввезены электромобили из США на $1,3 млн, Германии – на $210 тыс., Нидерландов – на $161,5 тыс., из Южной Кореи – на $56,3 тыс., и Китая – на $3,1 тыс.
Комментарии, по рейтингу, по дате
  строитель 19.03.2020 в 21:44:36   # 743468
А толку то?
Где их заряжать и у кого обслуживать и ремонтировать???
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  Snake666 19.03.2020 в 22:11:10   # 743469
Цитата: строитель от 19.03.2020 15:44:36
А толку то?
Где их заряжать и у кого обслуживать и ремонтировать???


А теперь ещё - на что их покупать?
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  Nelegal 20.03.2020 в 00:16:47   # 743482
Цитата: Snake666 от 19.03.2020 16:11:10
Цитата: строитель от 19.03.2020 15:44:36
А толку то?
Где их заряжать и у кого обслуживать и ремонтировать???


А теперь ещё - на что их покупать?

Самая актуальная проблема
Особенно когда бакс считай 500 тнг(может дойдет до 600)
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