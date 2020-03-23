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danilov 23 Марта 2020 в 16:08:15
Комментарии, по рейтингу, по дате
Однозначно такого должника уже пора мочить и делить имущество.
KapitanNemo 23.03.2020 в 16:47:08 # 743766
Почему доллар не теряет в цене?
Цитата: KapitanNemo от 23.03.2020 10:47:08посмотри на акции компаний, они летят вниз. это вливание должно замедлить падение акций
По ихним экономическим законам, если вливается такая ликвидность, без соответсвующего производства товаров на эту сумму, деньги должны обесцениваться.
Почему доллар не теряет в цене?
По ихним экономическим законам, если вливается такая ликвидность, без соответсвующего производства товаров на эту сумму, деньги должны обесцениваться.
Почему доллар не теряет в цене?
Цитата: Пермяк от 23.03.2020 10:34:26Из расчета того, что прикинули убыток от спада экономики в эту сумму. Сначала хотели ограничиться двумя.
4 трюлика, итого уже под 30 триллионов?!
Однозначно такого должника уже пора мочить и делить имущество.
4 трюлика, итого уже под 30 триллионов?!
Однозначно такого должника уже пора мочить и делить имущество.
Сейчас искать некогда...
Потому что эти деньги не останутся в США. Даже если каждому американцу раздадут по 1000 долларов, он их потратит на еду и туалетную бумагу. Прибыли получат производители и магазины реализаторы. Эти потратят на товары, произведенные в Китае и Европе, вложат их в восстановление производства Китая. Китай ударными темпами обеспечит рост благосостояния американцев.
Хроники апокалипсиса. Чрезвычайное монетарное бешенство https://ru.investing.com/analysis/article-200267598
20.03.2020
Это самое невероятное и стремительное насыщение системы долларовой ликвидностью от ФРС, чем когда-либо! За одну неделю Федрезерв залпом долбанул в систему 356 млрд долл. За всю более чем столетнюю историю ничего подобного не было близко. Прошлый рекорд состоялся на последней неделе сентября 2008, когда Фед вкачал 291 млрд и 217 млрд еще неделей ранее в самый момент банкротства Lehman Brothers.
...
Борис Св 20.03.2020 15:16
Фактически речь идет о финансировании экономики печатным станком. Собака гоняется за своим хвостом, крутится как юла и если она перестанет это делать, она упадет! Остановка печатного станка приведет к падению экономики.
18 / 0
Palindrom Ivanych 20.03.2020 11:49
Кто-нибудь может объяснить. ФРС будет выкупает у банков корпоративные(!) облигации. Банки на эти деньги смогут смогут перекредитовывать или покупать уже новые выпуски корпоративных облигаций. И так до бесконечности. Верно? Цель не допустить банкротства корпораций. Не банков. Так?
21 / 3
20.03.2020
Это самое невероятное и стремительное насыщение системы долларовой ликвидностью от ФРС, чем когда-либо! За одну неделю Федрезерв залпом долбанул в систему 356 млрд долл. За всю более чем столетнюю историю ничего подобного не было близко. Прошлый рекорд состоялся на последней неделе сентября 2008, когда Фед вкачал 291 млрд и 217 млрд еще неделей ранее в самый момент банкротства Lehman Brothers.
...
Борис Св 20.03.2020 15:16
Фактически речь идет о финансировании экономики печатным станком. Собака гоняется за своим хвостом, крутится как юла и если она перестанет это делать, она упадет! Остановка печатного станка приведет к падению экономики.
18 / 0
Palindrom Ivanych 20.03.2020 11:49
Кто-нибудь может объяснить. ФРС будет выкупает у банков корпоративные(!) облигации. Банки на эти деньги смогут смогут перекредитовывать или покупать уже новые выпуски корпоративных облигаций. И так до бесконечности. Верно? Цель не допустить банкротства корпораций. Не банков. Так?
21 / 3