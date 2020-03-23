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Экономика
4трлн$
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danilov 23 Марта 2020 в 16:08:15
ФРС США получит до $4 трлн ликвидности для поддержки экономики - глава Минфина США Мнучин
Комментарии, по рейтингу, по дате
  Пермяк 23.03.2020 в 16:34:26   # 743764
4 трюлика, итого уже под 30 триллионов?!
Однозначно такого должника уже пора мочить и делить имущество.
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  KapitanNemo 23.03.2020 в 16:47:08   # 743766
По ихним экономическим законам, если вливается такая ликвидность, без соответсвующего производства товаров на эту сумму, деньги должны обесцениваться.
Почему доллар не теряет в цене?
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  Konstant 23.03.2020 в 16:56:54   # 743767
Потому что демократия
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  Aлекс 23.03.2020 в 17:14:53   # 743772
Цитата: KapitanNemo от 23.03.2020 10:47:08
По ихним экономическим законам, если вливается такая ликвидность, без соответсвующего производства товаров на эту сумму, деньги должны обесцениваться.
Почему доллар не теряет в цене?
посмотри на акции компаний, они летят вниз. это вливание должно замедлить падение акций
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  Ал 23.03.2020 в 17:18:29   # 743773
Цитата: Пермяк от 23.03.2020 10:34:26
4 трюлика, итого уже под 30 триллионов?!
Однозначно такого должника уже пора мочить и делить имущество.
Из расчета того, что прикинули убыток от спада экономики в эту сумму. Сначала хотели ограничиться двумя.
Сейчас искать некогда...
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  bolatbol 23.03.2020 в 17:19:07   # 743774
"Почему доллар не теряет в цене?"
Потому что эти деньги не останутся в США. Даже если каждому американцу раздадут по 1000 долларов, он их потратит на еду и туалетную бумагу. Прибыли получат производители и магазины реализаторы. Эти потратят на товары, произведенные в Китае и Европе, вложат их в восстановление производства Китая. Китай ударными темпами обеспечит рост благосостояния американцев.
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  bolatbol 23.03.2020 в 17:24:41   # 743776
Таким образом Китай, у которого много долларов а бумагах, не заинтересован в снижении курса доллара. Потому что доллар можно было бы обрушить при одновременном отказе стран от ценных бумаг США. Но и без этого будущего у доллара нет, Путин дожмет.
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  Ал 23.03.2020 в 17:40:32   # 743780
Quote:
Хроники апокалипсиса. Чрезвычайное монетарное бешенство https://ru.investing.com/analysis/article-200267598
20.03.2020
Это самое невероятное и стремительное насыщение системы долларовой ликвидностью от ФРС, чем когда-либо! За одну неделю Федрезерв залпом долбанул в систему 356 млрд долл. За всю более чем столетнюю историю ничего подобного не было близко. Прошлый рекорд состоялся на последней неделе сентября 2008, когда Фед вкачал 291 млрд и 217 млрд еще неделей ранее в самый момент банкротства Lehman Brothers.
...

Борис Св 20.03.2020 15:16
Фактически речь идет о финансировании экономики печатным станком. Собака гоняется за своим хвостом, крутится как юла и если она перестанет это делать, она упадет! Остановка печатного станка приведет к падению экономики.
18 / 0

Palindrom Ivanych 20.03.2020 11:49
Кто-нибудь может объяснить. ФРС будет выкупает у банков корпоративные(!) облигации. Банки на эти деньги смогут смогут перекредитовывать или покупать уже новые выпуски корпоративных облигаций. И так до бесконечности. Верно? Цель не допустить банкротства корпораций. Не банков. Так?
21 / 3
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  KS 23.03.2020 в 19:34:57   # 743782
Трамп сказал что надо снизить стоимость доллара так-как слишком крепкий доллар (относительно) вредит экономике. Он правда говорил до эпидемии, теперь это более актуально
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