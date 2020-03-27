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Экономика
Мы ни с кем не воюем
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danilov 27 Марта 2020 в 20:51:56
Россия не будет предпринимать никаких действий, чтобы искусственно влиять на цены на нефть, "мы ни с кем не воюем" - замглавы Минэнерго.
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  неаполь 27.03.2020 в 22:46:23   # 744214
Мы просто имеем наш народ!!!
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  старик 27.03.2020 в 22:58:46   # 744217
Quote:
Мы просто имеем наш народ!!!
И Вы точно это знаете?
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