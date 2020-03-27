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Мы ни с кем не воюем
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danilov 27 Марта 2020 в 20:51:56
Россия не будет предпринимать никаких действий, чтобы искусственно влиять на цены на нефть, "мы ни с кем не воюем" - замглавы Минэнерго.
Комментарии,
по рейтингу
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по дате
неаполь
27.03.2020 в 22:46:23
# 744214
Мы просто имеем наш народ!!!
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старик
27.03.2020 в 22:58:46
# 744217
Quote:
Мы просто имеем наш народ!!!
И Вы точно это знаете?
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