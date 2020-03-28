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Экономика
А нашим?
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danilov 28 Марта 2020 в 21:34:29
Президент Шавкат Мирзиёев подписал постановление «О дополнительных мерах по поддержке сотрудников медицинских и санитарно-эпидемиологических служб, участвующих в борьбе с распространением коронавирусной инфекции».

В соответствии с постановлением:

- тем, кто непосредственно общается с пациентами, заражёнными коронавирусной инфекцией;

- медицинским, санитарно-эпидемиологическим службам и другому персоналу, работающему в учреждениях, где размещены инфицированные пациенты, а также в лабораториях по выявлению коронавирусной инфекции, были начислены специальные дополнительные выплаты в следующих размерах (без учёта налогов) за каждый 14-дневный период деятельности:

·лечащим и работающим в лабораториях врачам —25 млн сумов;

·среднему медицинскому персоналу, медсёстрам в лабораториях — 15 млн сумов;

·младшему медицинскому персоналу — 10 млн сумов;

·другим сотрудникам — 5 миллион сумов.

Специальные выплаты осуществляются в течение срока действия карантина, в том числе за март текущего года, в конце каждого 14-дневного периода деятельности работника.

Кроме того, в рамках борьбы с коронавирусной инфекцией сотрудникам медицинской, санитарно-эпидемиологической и других служб, заражённым коронавирусной инфекцией при работе с пациентами, будет выплачено 100 миллионов сумов.

В рамках борьбы с коронавирусной инфекцией, в случае возникновения тяжёлого состояния в результате заражения коронавирусом во время работы, а также в случае не восстановления здоровья, работникам медицинских, санитарно-эпидемиологических и других служб или другим членам их семей будет осуществлена единовременная выплата в размере 250 млн сумов.

Эти выплаты производятся в дополнение к предусмотренным законодательством, коллективным и трудовым договорами и другими локальными документами выплатам в случае причинения вреда здоровью работника или его смерти.

http://stv.uz/news/newsuz/13552-shavkat-mirzieev-ustanovil-dopolnitelnye-vyplaty-medrabotnikam.html
Комментарии, по рейтингу, по дате
  Versus 28.03.2020 в 21:39:36   # 744271
А у наших вычли из зарплаты взносы в фонд для борьбы с вироусом
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  KapitanNemo 28.03.2020 в 22:16:47   # 744273
Знакомые потеряли доход. Пытаются получить 42000 тенге.
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  старик 28.03.2020 в 22:20:48   # 744274
Ай молодец!!! Думаю что послужит примером для правительства КЗ, и оно тоже что нибудь родит.
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  Pole13 28.03.2020 в 22:32:54   # 744282
Quote:
А нашим
?
А наших попросили "скинуться"
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  Absolute 28.03.2020 в 22:35:06   # 744283
А нашим фигу от государства.
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  Rebel 28.03.2020 в 22:44:38   # 744285
Цитата: старик от 28.03.2020 16:27:33
Узбекское правительство во все времена относится к своим гражданам как к скоту.


Цитата: старик от 28.03.2020 16:20:48
Ай молодец!!! Думаю что послужит примером для правительства КЗ, и оно тоже что нибудь родит.
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  Васяй 28.03.2020 в 23:40:52   # 744292
Цитата: Rebel от 28.03.2020 16:44:38
Цитата: старик от 28.03.2020 16:27:33
Узбекское правительство во все времена относится к своим гражданам как к скоту.

[quote name=старик link=previd=109382#744274 date=1585412448]Ай молодец!!! Думаю что послужит примером для правительства КЗ, и оно тоже что нибудь родит.
Ну тут и констатация факта,и удивление!Только в разных постах.
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  Васяй 28.03.2020 в 23:46:17   # 744295
Старик,старик!трах тибидох!
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