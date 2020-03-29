Токаев: Медики достойны нового пакета финансовой поддержки

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danilov 29 Марта 2020 в 10:27:15
Комментарии, по рейтингу, по дате
MишаМашкевич 29.03.2020 в 11:07:36 # 744347
У правительства отдельные поликлиники с врачами.
Так что (с моей точки зрения) похоже, что власти задумались о стимулах, опасаясь массового "дезертирства" медперсонала. Примерно как в Узбекистане.
Если врачи разбегутся, то в стране наступит полная опа. А в этом случае и элите в прямом и переносном смысле не поздоровится.
При этом на месте властей я бы сделал особый упор на подготовку "инструментария" с экипировкой.
Не говоря уже о особом контроле потраченных средств. Чтобы на блатоту не ушли...