 
2 суток    Неделя   1/2месяца    Месяц    Квартал
Экономика
Токаев: Медики достойны нового пакета финансовой поддержки
Печать: Шрифт: Абв Абв Абв
danilov 29 Марта 2020 в 10:27:15
Комментарии, по рейтингу, по дате
  shlenchak 29.03.2020 в 10:34:10   # 744346
Видимо он следит за нашими комментариями на титусе)
поощрить (3) | покарать
  MишаМашкевич 29.03.2020 в 11:07:36   # 744347
Нет, просто они поняли что никуда не убежишь, болеть будешь в рк, лечится в рк. Вот и всё.
поощрить (2) | покарать
  Ал 29.03.2020 в 11:58:06   # 744350

У правительства отдельные поликлиники с врачами.

Так что (с моей точки зрения) похоже, что власти задумались о стимулах, опасаясь массового "дезертирства" медперсонала. Примерно как в Узбекистане.
Если врачи разбегутся, то в стране наступит полная опа. А в этом случае и элите в прямом и переносном смысле не поздоровится.

При этом на месте властей я бы сделал особый упор на подготовку "инструментария" с экипировкой.
Не говоря уже о особом контроле потраченных средств. Чтобы на блатоту не ушли...
поощрить | покарать
  КЕДЫ 29.03.2020 в 15:13:45   # 744363
в россии только в москвабаде врачам доплачивать будут.
поощрить | покарать
Добавить сообщение
Чтобы добавлять комментарии зарeгиcтрирyйтeсь