«Роснефть» продала правительству России активы в Венесуэле

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danilov 29 Марта 2020 в 19:07:13
Роснефть продаёт активы в Венесуэле правительству России - заявление компании.
В Кабмине подтвердили, что правительство России купило у Роснефти активы в Венесуэле.
Комментарии, по рейтингу, по дате
едридмадрид 29.03.2020 в 19:59:20 # 744379
едридмадрид 29.03.2020 в 20:00:27 # 744380
едридмадрид 29.03.2020 в 20:12:29 # 744382
Цитата: старик от 29.03.2020 14:07:55В этот раз он "комиксы" выложил. Догадайся как хочешь.
К сожалению не могу оценить пост, просто не понимаю что это значит для России и для "Роснефти". Но едрид вижу все понимает.
К сожалению не могу оценить пост, просто не понимаю что это значит для России и для "Роснефти". Но едрид вижу все понимает.
При этом (судя по выложенным методичкам) от себя ничего добавить не может.
Или боится, что текст оппоненты увидят. Кстати, без вашего вопроса я бы его "комиксы" сразу бы не обнаружил.
И опять вместо одного комментария едридпортфил "пулеметную очередь" разложил. Видимо опять свой упавший рейтинг поднять пытается...
21 час назад
«Роснефть» продала правительству России венесуэльские активы https://www.vedomosti.ru/business/articles/2020/03/28/826537-rosneft
Компания неожиданно объявила о прекращении деятельности в Венесуэле
«Роснефть» объявила о прекращении деятельности в Венесуэле. Все активы в этой стране проданы компании, на 100% принадлежащей правительству России, но что это за компания, «Роснефть» не говорит.
Соглашение о продаже было заключено 28 марта. Покупатель получил доли в добычных предприятиях Petromonagas, Petroperija, Boqueron, Petromiranda и Petrovictoria, в нефтесервисных предприятиях и торговых операциях. В соответствии с соглашением все активы «Роснефти» в Венесуэле будут проданы, закрыты или ликвидированы, а торговые операции прекращены, сообщила компания.
Пресс-служба правительства подтвердила «Интерфаксу» информацию о сделке. Представитель «Роснефти» Михаил Леонтьев сказал «Ведомостям», что решение компании прекратить деятельность в Венесуэле было ожидаемым. «Мы как публичная международная компания должны защищать наших акционеров. Мы это сделали в их интересах», – заявил он, отказавшись от более подробных комментариев.
Ранее США ввели санкции против двух «дочек» «Роснефти» – TNK Trading International S.A. и Rosneft Trading, а также против президента последней Дидье Касимиро. Причиной стала торговля венесуэльской нефтью. Минфин США предписывал контрагентам до 20 мая прекратить сотрудничество с «дочками» «Роснефти», а также заблокировал их имущество.
Ограничительные меры носят не постоянный характер и предназначены для изменения поведения компании – они могут быть отменены, если «Роснефть» и ее «дочки» предпримут «конкретные, значимые и поддающиеся проверке действия в поддержку демократического порядка в Венесуэле», заявлял американский минфин.
Леонтьев в беседе с ТАСС отметил, что «Роснефть» после ухода из Венесуэлы рассчитывает, что Вашингтон снимет санкции с ее дочерних компаний.
Кроме того, по условиям сделки «Роснефть» получит на баланс одного из своих дочерних обществ 9,6% собственных акций. На Московской бирже такой пакет 27 марта стоил 308 млрд руб.
Единственная государственная компания, которая подходит под описание из сообщения «Роснефти» (на 100% принадлежит правительству и может расплатиться за сделку акциями «Роснефти»), – это «Роснефтегаз». Сейчас «Роснефтегазу» принадлежит 50% плюс одна акция «Роснефти», еще 19,75% акций у британской BP, 18,93% – у катарской QH Oil Investments LLC, одна акция – у Росимущества. Оставшиеся акции находятся в свободном обращении.
В случае если именно «Роснефтегаз» перечислит дочке «Роснефти» 9,6% акций, государство формально потеряет контроль над «Роснефтью». В этом случае эффективная доля Росимущества составит 44,3%.
«Роснефть» продала правительству России венесуэльские активы https://www.vedomosti.ru/business/articles/2020/03/28/826537-rosneft
Компания неожиданно объявила о прекращении деятельности в Венесуэле
«Роснефть» объявила о прекращении деятельности в Венесуэле. Все активы в этой стране проданы компании, на 100% принадлежащей правительству России, но что это за компания, «Роснефть» не говорит.
Соглашение о продаже было заключено 28 марта. Покупатель получил доли в добычных предприятиях Petromonagas, Petroperija, Boqueron, Petromiranda и Petrovictoria, в нефтесервисных предприятиях и торговых операциях. В соответствии с соглашением все активы «Роснефти» в Венесуэле будут проданы, закрыты или ликвидированы, а торговые операции прекращены, сообщила компания.
Пресс-служба правительства подтвердила «Интерфаксу» информацию о сделке. Представитель «Роснефти» Михаил Леонтьев сказал «Ведомостям», что решение компании прекратить деятельность в Венесуэле было ожидаемым. «Мы как публичная международная компания должны защищать наших акционеров. Мы это сделали в их интересах», – заявил он, отказавшись от более подробных комментариев.
Ранее США ввели санкции против двух «дочек» «Роснефти» – TNK Trading International S.A. и Rosneft Trading, а также против президента последней Дидье Касимиро. Причиной стала торговля венесуэльской нефтью. Минфин США предписывал контрагентам до 20 мая прекратить сотрудничество с «дочками» «Роснефти», а также заблокировал их имущество.
Ограничительные меры носят не постоянный характер и предназначены для изменения поведения компании – они могут быть отменены, если «Роснефть» и ее «дочки» предпримут «конкретные, значимые и поддающиеся проверке действия в поддержку демократического порядка в Венесуэле», заявлял американский минфин.
Леонтьев в беседе с ТАСС отметил, что «Роснефть» после ухода из Венесуэлы рассчитывает, что Вашингтон снимет санкции с ее дочерних компаний.
Кроме того, по условиям сделки «Роснефть» получит на баланс одного из своих дочерних обществ 9,6% собственных акций. На Московской бирже такой пакет 27 марта стоил 308 млрд руб.
Единственная государственная компания, которая подходит под описание из сообщения «Роснефти» (на 100% принадлежит правительству и может расплатиться за сделку акциями «Роснефти»), – это «Роснефтегаз». Сейчас «Роснефтегазу» принадлежит 50% плюс одна акция «Роснефти», еще 19,75% акций у британской BP, 18,93% – у катарской QH Oil Investments LLC, одна акция – у Росимущества. Оставшиеся акции находятся в свободном обращении.
В случае если именно «Роснефтегаз» перечислит дочке «Роснефти» 9,6% акций, государство формально потеряет контроль над «Роснефтью». В этом случае эффективная доля Росимущества составит 44,3%.