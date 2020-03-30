Производителей бензина на экспорт освобождают от уплаты акцизов до конца года

Цитата: едридмадрид от

молодцы, хоть тупо нефть не будут на экспорт гнать ,

часть перерабатывать у себя и в виде готового продукта бензина экспортировать, переработка нефти у себя это есть дополнительная загрузка заводов, а так же рабочие места и дополнительные деньги в бюджет молодцы, хоть тупо нефть не будут на экспорт гнатьчасть перерабатывать у себя и в виде готового продукта бензина экспортировать, переработка нефти у себя это есть дополнительная загрузка заводов, а так же рабочие места и дополнительные деньги в бюджет

Уверен, что в период спада потребления во время пандемии кому-то наш бензин понадобится?А если даже пойдет, то как это отразится на внутренних ценах?Так как большинство потребляемой продукции (кроме некоторых продуктов) импортное, то чем планируешь дефицит бюджета закрывать?Что-то не наблюдаю твоей обычной экспрессии...