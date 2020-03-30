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Экономика
Производителей бензина на экспорт освобождают от уплаты акцизов до конца года
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danilov 30 Марта 2020 в 09:32:25
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Правительство РК постановило освободить производителей подакцизных товаров на территории страны по бензину и дизельному топливу от уплаты акцизов до конца года, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Такой пункт прописан в соответствующем Постановлении «О мерах по реализации Указа Президента Республики Казахстан от 16 марта 2020 года № 287 «О дальнейших мерах по стабилизации экономики» по вопросам налоговой политики».

В частности, в соответствии с Указом Президента Республики Казахстан от 16 марта 2020 года № 287 «О дальнейших мерах по стабилизации экономики» Правительство Республики Казахстан ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. На период до 1 октября 2020 года установить ставку налога на добавленную стоимость в размере 8% при совершении оборотов по реализации и импорте товаров, включенных в перечень социально значимых продовольственных товаров, утвержденный постановлением Правительства Республики Казахстан от 1 марта 2010 года № 145.

2. На период до 31 декабря 2020 года освободить от уплаты акцизов производителей подакцизных товаров на территории Республики Казахстан по бензину (за исключением авиационного), дизельному топливу, реализуемым на экспорт.

3. На 2020 год установить коэффициент «0» к ставкам налога на имущество юридических лиц и индивидуальных предпринимателей по объектам налогообложения, используемым при осуществлении предпринимательской деятельности в сфере туризма, общественного питания и гостиничных услуг.

4. Для налогоплательщиков, отнесенных к категории субъектов микро, малого или среднего предпринимательства в соответствии с Предпринимательским кодексом Республики Казахстан:

• предоставить отсрочку срока уплаты по всем налогам и другим обязательным платежам в бюджет, а также социальным платежам до 1 июня 2020 года;

• приостановить до 1 июня 2020 года принятие мер в части применения способов обеспечения исполнения не выполненного в срок налогового обязательства и принудительного взыскания налоговой и таможенной задолженности, а также задолженности по социальным платежам, за исключением налогоплательщиков с высокой степенью риска;

• продлить до 1 июня 2020 года сроки исполнения уведомления, предусмотренного подпунктом 10) пункта 2 статьи 114 Кодекса Республики Казахстан от 25 декабря 2017 года «О налогах и других обязательных платежах в бюджет» (Налоговый кодекс), наступающие в период чрезвычайного положения (с 15 марта 2020 года по 15 апреля 2020 года), за исключением налогоплательщиков с высокой степенью риска;

• приостановить течение сроков проведения проверок, осуществляемых органами государственных доходов, на период чрезвычайного положения, при этом срок приостановления не включается в срок проверки.

5. Настоящее постановление вводится в действие со дня его подписания и подлежит официальному опубликованию.

https://www.inform.kz/ru/proizvoditeley-benzina-na-eksport-osvobozhdayut-ot-uplaty-akcizov-do-konca-goda_a3631005
Комментарии, по рейтингу, по дате
  едридмадрид 30.03.2020 в 09:56:42   # 744439
молодцы, хоть тупо нефть не будут на экспорт гнать ,
часть перерабатывать у себя и в виде готового продукта бензина экспортировать, переработка нефти у себя это есть дополнительная загрузка заводов, а так же рабочие места и дополнительные деньги в бюджет
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  Ал 30.03.2020 в 10:02:21   # 744441
Цитата: едридмадрид от 30.03.2020 03:56:42
молодцы, хоть тупо нефть не будут на экспорт гнать ,
часть перерабатывать у себя и в виде готового продукта бензина экспортировать, переработка нефти у себя это есть дополнительная загрузка заводов, а так же рабочие места и дополнительные деньги в бюджет
Уверен, что в период спада потребления во время пандемии кому-то наш бензин понадобится?
А если даже пойдет, то как это отразится на внутренних ценах?
Так как большинство потребляемой продукции (кроме некоторых продуктов) импортное, то чем планируешь дефицит бюджета закрывать?

Что-то не наблюдаю твоей обычной экспрессии...
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  Ал 30.03.2020 в 10:17:31   # 744446
О производителях подумали. Что в плане поддержки населения? Quote:
В Казахстане расширили перечень получателей выплаты на период ЧП
29.03.2020
Для получателей будет упрощена процедура подачи заявления для получения выплат, сообщил министр Абаев
НУР-СУЛТАН, 29 мар — Sputnik. Министерство труда и социальной защиты населения Казахстана расширило перечень граждан, которым будет назначена социальная выплата из Госфонда социального страхования в связи с потерей доходов в период ЧП. Об этом на брифинге заявил министр информации и общественного развития Казахстана Даурен Абаев, передает корреспондент Sputnik Казахстан.
По словам министра, помимо тех, кому ранее назначили госвыплату в размере 42,5 тысячи тенге в месяц, добавлены новые категории лиц.
"Это лица, получающие доходы по договорам гражданско-правового характера, предметом которых является выполнение работ или оказание услуг, за которых налоговыми агентами уплачены обязательные пенсионные взносы, а также работники субъектов крупного бизнеса в населенных пунктах, где введен карантин", - сообщил глава Мининформа.
...
Читать далее: https://ru.sputniknews.kz/economy/20200329/13429926/kazakhstan-perechen-poluchately-vyplaty.html
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  Пришелец 30.03.2020 в 10:19:41   # 744447
кто бензин производит -Китай.
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  андремас 30.03.2020 в 10:22:20   # 744449
Цитата: Ал от 30.03.2020 04:02:21
Цитата: едридмадрид от 30.03.2020 03:56:42
молодцы, хоть тупо нефть не будут на экспорт гнать ,
часть перерабатывать у себя и в виде готового продукта бензина экспортировать, переработка нефти у себя это есть дополнительная загрузка заводов, а так же рабочие места и дополнительные деньги в бюджет
Уверен, что в период спада потребления во время пандемии кому-то наш бензин понадобится?
А если даже пойдет, то как это отразится на внутренних ценах?
Так как большинство потребляемой продукции (кроме некоторых продуктов) импортное, то чем планируешь дефицит бюджета закрывать?

Что-то не наблюдаю твоей обычной экспрессии...


Ну разве можно с этим так? Вопросы задавать..
Спросили бы китайцев сначала))
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  Ал 30.03.2020 в 10:37:52   # 744450
Цитата: андремас от 30.03.2020 04:22:20
Ну разве можно с этим так? Вопросы задавать...
Сейчас цитат с картинками наготовит.

Скорее всего лишь про негатив "Рашки"...
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  DITRX 30.03.2020 в 10:59:49   # 744454
Сомневаюсь что сейчас кому то нужна наша нефть. В мире так и так переизбыток а если вы про Китай типа там уже переборол короновирус и фабрики и заводы начали работать то не кто не отменял финансовый кризис. Может в Китае и начали производить продукцию но кому она нужна ведь все границы закрыты на карантин и тупо некому ее продавать. Те у кого есть AliExpress согласятся на сколько просели цены там с учётом курса 378 и какой. Идёт от них спам о разпродажах и скидках.
А насчёт нашего бензина что то сомневаюсь что цены упадут в два раза ведь нефть была 61$ сейчас 25$ так что ждём цены за ай-92 по цене 50тенге за литр
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  jumanjiqz 30.03.2020 в 11:15:42   # 744459
Цитата: едридмадрид от 30.03.2020 03:56:42
молодцы, хоть тупо нефть не будут на экспорт гнать ,
часть перерабатывать у себя и в виде готового продукта бензина экспортировать, переработка нефти у себя это есть дополнительная загрузка заводов, а так же рабочие места и дополнительные деньги в бюджет

Прям переживаете, что наш дешевый бензин в "Мордор" будет уходить, да?!
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  Ал 30.03.2020 в 11:37:27   # 744467
Цитата: jumanjiqz от 30.03.2020 05:15:42
Цитата: едридмадрид от 30.03.2020 03:56:42
молодцы, хоть тупо нефть не будут на экспорт гнать ,
часть перерабатывать у себя и в виде готового продукта бензина экспортировать, переработка нефти у себя это есть дополнительная загрузка заводов, а так же рабочие места и дополнительные деньги в бюджет

Прям переживаете, что наш дешевый бензин в "Мордор" будет уходить, да?!
Наоборот, - радуется...
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