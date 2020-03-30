Производителей бензина на экспорт освобождают от уплаты акцизов до конца года

Печать: Шрифт: Абв Абв Абв
danilov 30 Марта 2020 в 09:32:25
Такой пункт прописан в соответствующем Постановлении «О мерах по реализации Указа Президента Республики Казахстан от 16 марта 2020 года № 287 «О дальнейших мерах по стабилизации экономики» по вопросам налоговой политики».
В частности, в соответствии с Указом Президента Республики Казахстан от 16 марта 2020 года № 287 «О дальнейших мерах по стабилизации экономики» Правительство Республики Казахстан ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. На период до 1 октября 2020 года установить ставку налога на добавленную стоимость в размере 8% при совершении оборотов по реализации и импорте товаров, включенных в перечень социально значимых продовольственных товаров, утвержденный постановлением Правительства Республики Казахстан от 1 марта 2010 года № 145.
2. На период до 31 декабря 2020 года освободить от уплаты акцизов производителей подакцизных товаров на территории Республики Казахстан по бензину (за исключением авиационного), дизельному топливу, реализуемым на экспорт.
3. На 2020 год установить коэффициент «0» к ставкам налога на имущество юридических лиц и индивидуальных предпринимателей по объектам налогообложения, используемым при осуществлении предпринимательской деятельности в сфере туризма, общественного питания и гостиничных услуг.
4. Для налогоплательщиков, отнесенных к категории субъектов микро, малого или среднего предпринимательства в соответствии с Предпринимательским кодексом Республики Казахстан:
• предоставить отсрочку срока уплаты по всем налогам и другим обязательным платежам в бюджет, а также социальным платежам до 1 июня 2020 года;
• приостановить до 1 июня 2020 года принятие мер в части применения способов обеспечения исполнения не выполненного в срок налогового обязательства и принудительного взыскания налоговой и таможенной задолженности, а также задолженности по социальным платежам, за исключением налогоплательщиков с высокой степенью риска;
• продлить до 1 июня 2020 года сроки исполнения уведомления, предусмотренного подпунктом 10) пункта 2 статьи 114 Кодекса Республики Казахстан от 25 декабря 2017 года «О налогах и других обязательных платежах в бюджет» (Налоговый кодекс), наступающие в период чрезвычайного положения (с 15 марта 2020 года по 15 апреля 2020 года), за исключением налогоплательщиков с высокой степенью риска;
• приостановить течение сроков проведения проверок, осуществляемых органами государственных доходов, на период чрезвычайного положения, при этом срок приостановления не включается в срок проверки.
5. Настоящее постановление вводится в действие со дня его подписания и подлежит официальному опубликованию.
https://www.inform.kz/ru/proizvoditeley-benzina-na-eksport-osvobozhdayut-ot-uplaty-akcizov-do-konca-goda_a3631005
Комментарии, по рейтингу, по дате
едридмадрид 30.03.2020 в 09:56:42 # 744439
часть перерабатывать у себя и в виде готового продукта бензина экспортировать, переработка нефти у себя это есть дополнительная загрузка заводов, а так же рабочие места и дополнительные деньги в бюджет
Цитата: едридмадрид от 30.03.2020 03:56:42Уверен, что в период спада потребления во время пандемии кому-то наш бензин понадобится?
молодцы, хоть тупо нефть не будут на экспорт гнать ,
часть перерабатывать у себя и в виде готового продукта бензина экспортировать, переработка нефти у себя это есть дополнительная загрузка заводов, а так же рабочие места и дополнительные деньги в бюджет
молодцы, хоть тупо нефть не будут на экспорт гнать ,
часть перерабатывать у себя и в виде готового продукта бензина экспортировать, переработка нефти у себя это есть дополнительная загрузка заводов, а так же рабочие места и дополнительные деньги в бюджет
А если даже пойдет, то как это отразится на внутренних ценах?
Так как большинство потребляемой продукции (кроме некоторых продуктов) импортное, то чем планируешь дефицит бюджета закрывать?
Что-то не наблюдаю твоей обычной экспрессии...
В Казахстане расширили перечень получателей выплаты на период ЧП
29.03.2020
Для получателей будет упрощена процедура подачи заявления для получения выплат, сообщил министр Абаев
НУР-СУЛТАН, 29 мар — Sputnik. Министерство труда и социальной защиты населения Казахстана расширило перечень граждан, которым будет назначена социальная выплата из Госфонда социального страхования в связи с потерей доходов в период ЧП. Об этом на брифинге заявил министр информации и общественного развития Казахстана Даурен Абаев, передает корреспондент Sputnik Казахстан.
По словам министра, помимо тех, кому ранее назначили госвыплату в размере 42,5 тысячи тенге в месяц, добавлены новые категории лиц.
"Это лица, получающие доходы по договорам гражданско-правового характера, предметом которых является выполнение работ или оказание услуг, за которых налоговыми агентами уплачены обязательные пенсионные взносы, а также работники субъектов крупного бизнеса в населенных пунктах, где введен карантин", - сообщил глава Мининформа.
...
Читать далее: https://ru.sputniknews.kz/economy/20200329/13429926/kazakhstan-perechen-poluchately-vyplaty.html
29.03.2020
Для получателей будет упрощена процедура подачи заявления для получения выплат, сообщил министр Абаев
НУР-СУЛТАН, 29 мар — Sputnik. Министерство труда и социальной защиты населения Казахстана расширило перечень граждан, которым будет назначена социальная выплата из Госфонда социального страхования в связи с потерей доходов в период ЧП. Об этом на брифинге заявил министр информации и общественного развития Казахстана Даурен Абаев, передает корреспондент Sputnik Казахстан.
По словам министра, помимо тех, кому ранее назначили госвыплату в размере 42,5 тысячи тенге в месяц, добавлены новые категории лиц.
"Это лица, получающие доходы по договорам гражданско-правового характера, предметом которых является выполнение работ или оказание услуг, за которых налоговыми агентами уплачены обязательные пенсионные взносы, а также работники субъектов крупного бизнеса в населенных пунктах, где введен карантин", - сообщил глава Мининформа.
...
Читать далее: https://ru.sputniknews.kz/economy/20200329/13429926/kazakhstan-perechen-poluchately-vyplaty.html
Цитата: Ал от 30.03.2020 04:02:21
А если даже пойдет, то как это отразится на внутренних ценах?
Так как большинство потребляемой продукции (кроме некоторых продуктов) импортное, то чем планируешь дефицит бюджета закрывать?
Что-то не наблюдаю твоей обычной экспрессии...
Цитата: едридмадрид от 30.03.2020 03:56:42Уверен, что в период спада потребления во время пандемии кому-то наш бензин понадобится?
молодцы, хоть тупо нефть не будут на экспорт гнать ,
часть перерабатывать у себя и в виде готового продукта бензина экспортировать, переработка нефти у себя это есть дополнительная загрузка заводов, а так же рабочие места и дополнительные деньги в бюджет
молодцы, хоть тупо нефть не будут на экспорт гнать ,
часть перерабатывать у себя и в виде готового продукта бензина экспортировать, переработка нефти у себя это есть дополнительная загрузка заводов, а так же рабочие места и дополнительные деньги в бюджет
А если даже пойдет, то как это отразится на внутренних ценах?
Так как большинство потребляемой продукции (кроме некоторых продуктов) импортное, то чем планируешь дефицит бюджета закрывать?
Что-то не наблюдаю твоей обычной экспрессии...
Ну разве можно с этим так? Вопросы задавать..
Спросили бы китайцев сначала))
Цитата: андремас от 30.03.2020 04:22:20Сейчас цитат с картинками наготовит.
Ну разве можно с этим так? Вопросы задавать...
Ну разве можно с этим так? Вопросы задавать...
Скорее всего лишь про негатив "Рашки"...
А насчёт нашего бензина что то сомневаюсь что цены упадут в два раза ведь нефть была 61$ сейчас 25$ так что ждём цены за ай-92 по цене 50тенге за литр
Цитата: едридмадрид от 30.03.2020 03:56:42
молодцы, хоть тупо нефть не будут на экспорт гнать ,
часть перерабатывать у себя и в виде готового продукта бензина экспортировать, переработка нефти у себя это есть дополнительная загрузка заводов, а так же рабочие места и дополнительные деньги в бюджет
молодцы, хоть тупо нефть не будут на экспорт гнать ,
часть перерабатывать у себя и в виде готового продукта бензина экспортировать, переработка нефти у себя это есть дополнительная загрузка заводов, а так же рабочие места и дополнительные деньги в бюджет
Прям переживаете, что наш дешевый бензин в "Мордор" будет уходить, да?!
Цитата: jumanjiqz от 30.03.2020 05:15:42Наоборот, - радуется...
Прям переживаете, что наш дешевый бензин в "Мордор" будет уходить, да?!
Цитата: едридмадрид от 30.03.2020 03:56:42
молодцы, хоть тупо нефть не будут на экспорт гнать ,
часть перерабатывать у себя и в виде готового продукта бензина экспортировать, переработка нефти у себя это есть дополнительная загрузка заводов, а так же рабочие места и дополнительные деньги в бюджет
молодцы, хоть тупо нефть не будут на экспорт гнать ,
часть перерабатывать у себя и в виде готового продукта бензина экспортировать, переработка нефти у себя это есть дополнительная загрузка заводов, а так же рабочие места и дополнительные деньги в бюджет
Прям переживаете, что наш дешевый бензин в "Мордор" будет уходить, да?!