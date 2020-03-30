От 212 до 850 тыс заплатят врачам

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danilov 30 Марта 2020 в 20:12:21
Выплаты будут производиться в течение 3 месяцев по трем группам риска заражения коронавирусом:
"Очень высокого риска" - врачи, средние и младшие медработники инфекционных стационаров, включая отделения реанимации. Надбавка составит 20 минимальных заработных плат (МРЗП, 850 тысяч тенге).
"Высокого риска" - врачи, средние и младшие медработники провизорных стационаров и скорой помощи. Надбавка составит 10 МРЗП (425 тысяч тенге).
"Среднего риска" - врачи, средние и младшие медработники карантинных стационаров, санитарные врачи (госслужащие), водители скорой помощи и др. Надбавка составит 5 МРЗП (212,5 тысяч тенге).
Глава правительства поручил Министерству труда и социальной защиты населения обеспечить страхование здоровья и жизни медицинских работников.
В случае заболевания коронавирусной инфекцией медработника единовременные социальные выплаты из Госфонда социального страхования составят 2 миллиона тенге, в случае смерти - 10 миллионов тенге.
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