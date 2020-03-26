Нефть - спот - с поправкой на инфляцию — самый низкий уровень почти за 40 лет

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danilov 31 Марта 2020 в 11:29:29
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Комментарии, по рейтингу, по дате
27.03.2020Quote:
WSJ: Покупатели в США и Европе отказываются от саудовской нефти https://rg.ru/2020/03/27/wsj-pokupateli-v-ssha-i-evrope-otkazyvaiutsia-ot-saudovskoj-nefti.html
Многие страны Европы и Соединенные Штаты отказались покупать у Саудовской Аравии нефть, так как ее уже негде хранить. Королевство с трудом находит новых покупателей "черного золота". Об этом пишет газета The Wall Street Journal.
...
WSJ: Покупатели в США и Европе отказываются от саудовской нефти https://rg.ru/2020/03/27/wsj-pokupateli-v-ssha-i-evrope-otkazyvaiutsia-ot-saudovskoj-nefti.html
Многие страны Европы и Соединенные Штаты отказались покупать у Саудовской Аравии нефть, так как ее уже негде хранить. Королевство с трудом находит новых покупателей "черного золота". Об этом пишет газета The Wall Street Journal.
...
Китай приобрёл у России рекордный объём нефтиQuote:
ПЕКИН, 27 марта 2020, 11:14 — REGNUM Китай закупил рекордный объём российской нефти — 1,6 млн тонн с поставкой в ближайшие четыре недели. Таковы данные трейдеров, сообщает 27 марта Reuters.
Закупка произошла на фоне низкой цены на российскую нефть сорта Urals и сокращения спроса в европейских странах. При этом в январе закупленный объём также был рекордным на тот момент и составил 1,2 млн тонн.
Теперь китайская Unipec купила около 800 тыс. тонн нефти Urals в балтийских портах. Поставка сырья ожидается во второй половине марта. Ещё примерно 500 тыс. тонн должны быть поставлены в начале апреля. Ещё 300 тыс. тонн Urals будут доставлены в Китай в первой половине апреля танкером VLCC, заказанным компанией Shell.
...
Подробности: https://regnum.ru/news/economy/2897333.html
Любое использование материалов допускается только при наличии гиперссылки на ИА REGNUM.
ПЕКИН, 27 марта 2020, 11:14 — REGNUM Китай закупил рекордный объём российской нефти — 1,6 млн тонн с поставкой в ближайшие четыре недели. Таковы данные трейдеров, сообщает 27 марта Reuters.
Закупка произошла на фоне низкой цены на российскую нефть сорта Urals и сокращения спроса в европейских странах. При этом в январе закупленный объём также был рекордным на тот момент и составил 1,2 млн тонн.
Теперь китайская Unipec купила около 800 тыс. тонн нефти Urals в балтийских портах. Поставка сырья ожидается во второй половине марта. Ещё примерно 500 тыс. тонн должны быть поставлены в начале апреля. Ещё 300 тыс. тонн Urals будут доставлены в Китай в первой половине апреля танкером VLCC, заказанным компанией Shell.
...
Подробности: https://regnum.ru/news/economy/2897333.html
Любое использование материалов допускается только при наличии гиперссылки на ИА REGNUM.
30.03.2020Quote:
В США начали закрываться нефтеперерабатывающие заводы https://rg.ru/2020/03/30/v-ssha-nachali-zakryvatsia-neftepererabatyvaiushchie-zavody.html
Из-за усиливающейся глобальной пандемии короновируса и резкого снижения мировых цен на энергоносители в США впервые остановил работу крупный нефтеперерабатывающий завод. О том, что компания North Atlantic Refining Ltd. прекращает производство на своем предприятии на срок от двух до пяти месяцев, сообщило информагентство Bloomberg.
...
В США начали закрываться нефтеперерабатывающие заводы https://rg.ru/2020/03/30/v-ssha-nachali-zakryvatsia-neftepererabatyvaiushchie-zavody.html
Из-за усиливающейся глобальной пандемии короновируса и резкого снижения мировых цен на энергоносители в США впервые остановил работу крупный нефтеперерабатывающий завод. О том, что компания North Atlantic Refining Ltd. прекращает производство на своем предприятии на срок от двух до пяти месяцев, сообщило информагентство Bloomberg.
...
26.03.2020
Арабская коалиция в Йемене объявила о приостановке боевых действий https://rg.ru/2020/03/26/arabskaia-koaliciia-v-jemene-obiavila-o-priostanovke-boevyh-dejstvij.html
Коалиция арабских государств во главе с Саудовской Аравией согласилась на предложение генерального секретаря ООН Антонио Гутерреша о прекращении огня. Об этом заявил представитель Минобороны Саудовской Аравии полковник Турки аль-Малики, передаёт агентство Sky News Arabia.
Представитель саудовских военных объявил, что коалиция всегда поддерживает усилия ООН по прекращению огня в Йемене и снижению эскалации в регионе, а также роль организации в укреплении доверительных отношений между вовлеченными в разрешение конфликта странами.
...
Арабская коалиция в Йемене объявила о приостановке боевых действий https://rg.ru/2020/03/26/arabskaia-koaliciia-v-jemene-obiavila-o-priostanovke-boevyh-dejstvij.html
Коалиция арабских государств во главе с Саудовской Аравией согласилась на предложение генерального секретаря ООН Антонио Гутерреша о прекращении огня. Об этом заявил представитель Минобороны Саудовской Аравии полковник Турки аль-Малики, передаёт агентство Sky News Arabia.
Представитель саудовских военных объявил, что коалиция всегда поддерживает усилия ООН по прекращению огня в Йемене и снижению эскалации в регионе, а также роль организации в укреплении доверительных отношений между вовлеченными в разрешение конфликта странами.
...
Пы.Сы.
Ара горный 31.03.2020 в 14:45:58 # 744602
Ал 31.03.2020 в 13:49:37 # 744595
Китай приобрёл у России рекордный объём нефти
ПЕКИН, 27 марта 2020, 11:14 — REGNUM Китай закупил рекордный объём российской нефти — 1,6 млн тонн с поставкой в ближайшие четыре недели. Таковы данные трейдеров, сообщает 27 марта Reuters.
Китай приобрёл у России рекордный объём нефти
ПЕКИН, 27 марта 2020, 11:14 — REGNUM Китай закупил рекордный объём российской нефти — 1,6 млн тонн с поставкой в ближайшие четыре недели. Таковы данные трейдеров, сообщает 27 марта Reuters.
Quote:
Закупки Китаем нефти в России в ноябре 2019 года достигли рекордных 7,64 млн тонн, что почти на 9,6% выше уровня октября в 6,97 млн тонн, сообщает Bloomberg со ссылкой на данные китайской таможни.
Саудовская Аравия снизила поставки в Китай с 8,41 млн тонн нефти в октябре до 8,21 млн тонн в ноябре. Импорт из Ирака в Китай увеличился до 5,8 млн тонн с октябрьских 4,93 млн тонн.
https://oilcapital.ru/news/markets/25-12-2019/eksport-nefti-iz-rf-v-kitay-postavil-rekord-v-noyabre-2019
Что за рекорд такой 1,6 миллионов больше ноябрьских 7,64 миллионов?
Так чей ресурс звиздит, гейропейский Reuters, или российский oilcapital.ru?!