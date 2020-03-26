Нефть - спот - с поправкой на инфляцию — самый низкий уровень почти за 40 лет

Ал 31.03.2020 в 13:49:37 # 744595

Китай приобрёл у России рекордный объём нефти

ПЕКИН, 27 марта 2020, 11:14 — REGNUM Китай закупил рекордный объём российской нефти — 1,6 млн тонн с поставкой в ближайшие четыре недели. Таковы данные трейдеров, сообщает 27 марта Reuters.



Закупки Китаем нефти в России в ноябре 2019 года достигли рекордных 7,64 млн тонн, что почти на 9,6% выше уровня октября в 6,97 млн тонн, сообщает Bloomberg со ссылкой на данные китайской таможни.



Саудовская Аравия снизила поставки в Китай с 8,41 млн тонн нефти в октябре до 8,21 млн тонн в ноябре. Импорт из Ирака в Китай увеличился до 5,8 млн тонн с октябрьских 4,93 млн тонн.