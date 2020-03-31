ОПЕК + всё

Печать: Шрифт: Абв Абв Абв
danilov 31 Марта 2020 в 18:22:26
Норвежцы тоже решили поучаствовать в этом шоу
Норвегия, несмотря на низкие цены на нефть, планирует еще больше увеличить ее избыток на мировом рынке, выйдя на максимум в 470 тысяч баррелей в день уже в мае. При этом предполагается, что в конце 2022 года Норвегия ежедневно будет добывать 690 тысяч баррелей, сообщает агентство Bloomberg.
Комментарии, по рейтингу, по дате
Цитата: старик от 31.03.2020 12:39:14но пока больно бьет по нам...
Еще один гвоздь в гроб для сланцевиков.
Еще один гвоздь в гроб для сланцевиков.
На сегодняшний день это уже бессмысленно ! Нефтяники продукты (бензин дизель мазут и все остальные компоненты) не принимаются рынками сбыта! Их тупо никто не покупает в таких объемах из за карантина. Соответственно их негде хранить! НПЗ так же затоварены и в Оттавой продукцией и сырой нефтью. Нефтью заполнены все возможные хранилища, заполнены все танкеры и цестерны, заполнены магистральные трубопроводы!!!
Смысл выкачивать ее из земли??? Это уже давно понятно что все это риторика и пиздабольство про увеличение добычи.