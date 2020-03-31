 
2 суток    Неделя   1/2месяца    Месяц    Квартал
Экономика
ОПЕК + всё
Печать: Шрифт: Абв Абв Абв
danilov 31 Марта 2020 в 18:22:26
Нефтяное соглашение ОПЕК+ завершает свое действие во вторник, в результате с 1 апреля снимаются ограничения по добыче нефти в странах-участницах прежнего альянса.

Норвежцы тоже решили поучаствовать в этом шоу

Норвегия, несмотря на низкие цены на нефть, планирует еще больше увеличить ее избыток на мировом рынке, выйдя на максимум в 470 тысяч баррелей в день уже в мае. При этом предполагается, что в конце 2022 года Норвегия ежедневно будет добывать 690 тысяч баррелей, сообщает агентство Bloomberg.
Комментарии, по рейтингу, по дате
  старик 31.03.2020 в 18:39:14   # 744627
Еще один гвоздь в гроб для сланцевиков.
поощрить | покарать
  NBE 31.03.2020 в 18:47:35   # 744629
поощрить (4) | покарать
  строитель 31.03.2020 в 20:38:48   # 744652
да вы хоть задобывайтесь, хули толку????
На сегодняшний день это уже бессмысленно ! Нефтяники продукты (бензин дизель мазут и все остальные компоненты) не принимаются рынками сбыта! Их тупо никто не покупает в таких объемах из за карантина. Соответственно их негде хранить! НПЗ так же затоварены и в Оттавой продукцией и сырой нефтью. Нефтью заполнены все возможные хранилища, заполнены все танкеры и цестерны, заполнены магистральные трубопроводы!!!
Смысл выкачивать ее из земли??? Это уже давно понятно что все это риторика и пиздабольство про увеличение добычи.
поощрить (2) | покарать
Добавить сообщение
Чтобы добавлять комментарии зарeгиcтрирyйтeсь