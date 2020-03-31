Shell вышел из строительства завода по сжижению газа в США

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danilov 31 Марта 2020 в 18:48:23
"Это решение согласуется с инициативами, которые мы объявили на прошлой неделе, чтобы сохранить наличность и укрепить устойчивость нашего бизнеса. Несмотря на то, что мы продолжаем верить в долгосрочную жизнеспособность и преимущества этого проекта, сейчас не самое подходящее время для инвестиций со стороны Shell", - приводятся в сообщении слова директора Shell по газу и новым видам энергии Маартена Ветселаара.
Изначально планировалось, что Shell и Energy Transfer примут равное участие в проекте, который направлен на преобразование существующего импортного терминала Energy Transfer в инфраструктуру для экспорта американского СПГ. Мощность завода по сжижению должна была составить 16,45 млн тонн в год.
Концерн Royal Dutch Shell объединяет энергетические и нефтехимические компании, работающие в более чем 70 странах мира. 44,1% Shell контролирует Nederland Centraal Instituut Voor Giraal Effectenverkeer BV.
ТАСС
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