 
2 суток    Неделя   1/2месяца    Месяц    Квартал
Экономика
Казахстан с 1 апреля временно запретит импорт бензина и авиатоплива из РФ
Печать: Шрифт: Абв Абв Абв
danilov 01 Апреля 2020 в 10:57:13
Москва. 31 марта. INTERFAX.RU - Власти Казахстана с 1 апреля вводят запрет на импорт бензина, авиационного и дизельного топлива из России из-за снижения объемов потребления в условиях чрезвычайного положения, сообщила пресс-служба министерства энергетики.

Об этом говорится в сообщении ведомства, распространенном во вторник. В министерстве также уточнили, что речь идет об импорте топлива железнодорожным транспортом.

Ранее сообщалось, что Казахстан планирует запретить импорт бензина, авиационного и дизельного топлива из России железнодорожным транспортом сроком на три месяца из-за снижения объемов потребления в условиях ЧП. Соответствующий приказ был размещен 24 марта на казахстанском портале нормативно-правовых актов (НПА) для публичного обсуждения.

Как поясняли "Интерфаксу" в Минэнерго, данная мера направлена на "исключение затоваривания внутреннего рынка нефтепродуктами", что может привести "к снижению мощностей переработки казахстанских НПЗ и сокращению рабочих мест на заводах".

https://www.interfax.ru/business/701756
Комментарии, по рейтингу, по дате
  GoodZone 01.04.2020 в 12:04:38   # 744732
А для чего? поддержите нас, снизьте цены на бензу, может и на остальное немного упадет. А то девальвация прошла, а нам даже не объявили о ней, цены выросли практически на все, включая хлеб.
поощрить (4) | покарать
  DuMoH 01.04.2020 в 13:37:10   # 744743
Quote:
Казахстан с 1 апреля временно запретит импорт бензина и авиатоплива из РФ

плохая примета, после этого обычно цена растет на топливо.
поощрить | покарать
Добавить сообщение
Чтобы добавлять комментарии зарeгиcтрирyйтeсь