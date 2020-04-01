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danilov 01 Апреля 2020 в 10:57:13
Об этом говорится в сообщении ведомства, распространенном во вторник. В министерстве также уточнили, что речь идет об импорте топлива железнодорожным транспортом.
Ранее сообщалось, что Казахстан планирует запретить импорт бензина, авиационного и дизельного топлива из России железнодорожным транспортом сроком на три месяца из-за снижения объемов потребления в условиях ЧП. Соответствующий приказ был размещен 24 марта на казахстанском портале нормативно-правовых актов (НПА) для публичного обсуждения.
Как поясняли "Интерфаксу" в Минэнерго, данная мера направлена на "исключение затоваривания внутреннего рынка нефтепродуктами", что может привести "к снижению мощностей переработки казахстанских НПЗ и сокращению рабочих мест на заводах".
https://www.interfax.ru/business/701756
Комментарии, по рейтингу, по дате
Казахстан с 1 апреля временно запретит импорт бензина и авиатоплива из РФ
плохая примета, после этого обычно цена растет на топливо.