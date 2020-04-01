Печатайте бумажки и кризис уйдет

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danilov 01 Апреля 2020 в 15:01:49
"Нам нужен всеобъемлющий, скоординированный ответ, который составит как минимум 10% от мирового ВВП, - отметил он во вторник в ходе видеоконференции. - Развитые страны сами смогут сделать это, и некоторые уже делают".
В качестве примера Гутерриш привел решение Конгресса США о выделении $2 трлн, что соответствует почти 10% американской экономики. "Я считаю, что то же самое надо сделать на глобальном уровне. Это означает, что, когда мы выпускаем специальные права заимствования, мы печатаем деньги, которые позволят развивающимся странам ответить на угрозы надлежащим образом", - сказал генсек.
"Нам нужны инновационные экономические решения, не получится действовать как обычно. Надо рассматривать все возможности инновационных действий в финансовой системе", - подчеркнул глава всемирной организации.
https://tass.ru/ekonomika/8128793