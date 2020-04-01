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Экономика
Печатайте бумажки и кризис уйдет
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danilov 01 Апреля 2020 в 15:01:49
ООН, 31 марта. /ТАСС/. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш предложил по примеру США напечатать деньги в размере 10% мирового ВВП, чтобы помочь развивающимся странам в борьбе с коронавирусом и преодолении его экономических последствий.
"Нам нужен всеобъемлющий, скоординированный ответ, который составит как минимум 10% от мирового ВВП, - отметил он во вторник в ходе видеоконференции. - Развитые страны сами смогут сделать это, и некоторые уже делают".

В качестве примера Гутерриш привел решение Конгресса США о выделении $2 трлн, что соответствует почти 10% американской экономики. "Я считаю, что то же самое надо сделать на глобальном уровне. Это означает, что, когда мы выпускаем специальные права заимствования, мы печатаем деньги, которые позволят развивающимся странам ответить на угрозы надлежащим образом", - сказал генсек.
"Нам нужны инновационные экономические решения, не получится действовать как обычно. Надо рассматривать все возможности инновационных действий в финансовой системе", - подчеркнул глава всемирной организации.

https://tass.ru/ekonomika/8128793
Комментарии, по рейтингу, по дате
  старик 01.04.2020 в 18:44:23   # 744771
Вот видите как все просто!
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