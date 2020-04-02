На деревню к бабушке

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danilov 02 Апреля 2020 в 12:04:45
http://interfax.az/view/797660
Комментарии, по рейтингу, по дате
В апреле закончилось действие соглашения ОПЕК+ по сокращению добычи нефти. Эр-Рияд, как и обещал, нарастил производственные мощности более чем до 12 миллионов баррелей в сутки. Это на 2 миллиона баррелей больше, чем ежесуточная добыча несколько месяцев назад.
Чтобы иметь возможность увеличить производственные мощности, Саудовская Аравия наняла больше танкеров, на которые и выгружается нефть. Некоторые из них в среду, 1 апреля, покидают порты в Персидском заливе заполненными, однако при этом не имеют пункта назначения. Как пояснил источник издания, это говорит о том, что Саудовской Аравии так и не удалось найти покупателя на «лишние» баррели.
Между тем Россия, несмотря на формальное окончание действия соглашения ОПЕК+ 1 апреля, пока не собирается увеличивать добычу нефти, пишет Bloomberg со ссылкой на российского чиновника. Он пояснил, что в ситуации отсутствия спроса на сырье это просто не имеет смысла.
Лента РУ
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Стоимость фрахта супертанкеров с Ближнего Востока в Китай на прошлой неделе выросла на 700% до $243 347 в день, сообщило Bloomberg со ссылкой на Балтийскую биржу. На это повлияли планы Саудовской Аравии нарастить добычу и бронирование судов для хранения дешевой нефти.
При этом аренда танкера на более короткие маршруты может быть еще дороже.