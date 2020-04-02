Минск планирует получить от Москвы 2 млн тонн нефти по $4 за баррель

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danilov 02 Апреля 2020 в 15:46:42
«Сегодня, думаю, «Белнефтехим» закончит переговоры с российскими компаниями о поставках нефти на апрель», — заявил Румас.
Он сообщил, что Минск рассчитывает получить 2 млн тонн нефти и, по его словам, поставки будут осуществляться без премий.
Премьер отметил, что «жёсткая и последовательная установка» президента Белоруссии Александр Лукашенко о покупке российской нефти без премии в цене выдерживается правительством.
«Результатом этой позиции является цена, по которой мы будем покупать нефть в апреле из России — около $4 за баррель», — добавил Румас.
RT
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