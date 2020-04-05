Национальный банк снижает базовую ставку.

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DITRX 05 Апреля 2020 в 10:15:22
Национальный Банк Республики Казахстан принял внеочередное решение о снижении базовой ставки до уровня 9,5% годовых и расширении процентного коридора до +/- 2 п.п. Соответственно, ставка по операциям постоянного доступа по предоставлению ликвидности составит 11,5% и по операциям постоянного доступа по изъятию ликвидности – 7,5%.
Настоящее решение вступает в силу с 6 апреля 2020 года. Решения Национального Банка, принятые в марте 2020 года на фоне двукратного падения цен на нефть, неопределенности дальнейших перспектив в отношении соглашения OPEC+ и пандемии коронавируса COVID-19, о повышении базовой ставки до 12,0% и формировании обменного курса тенге на равновесном уровне были направлены на стабилизацию инфляционных ожиданий и ограничение распространения влияния внешнего шока на финансовый рынок.
Для смягчения негативных последствий влияния внешних шоков Президентом Республики Казахстан Токаевым К.К. были инициированы 2 пакета антикризисных мер по обеспечению социально-экономической стабильности страны в объеме 4,4 трлн тенге. Для реализации данных инициатив Правительством Республики Казахстан пересмотрены ключевые параметры бюджетной политики, предусмотрены значительные расходы на финансирование антикризисных мер. В этой связи Национальный Банк считает, что в дальнейшем продолжительное поддержание базовой ставки на текущем уровне может оказать ограничивающий эффект на экономическую активность.
Тем не менее, одновременные шоки спроса и предложения со стороны внешнего сектора, обусловленные расширением пандемии коронавируса COVID-19 и резким снижением цены на нефть до многолетних минимумов, а также ограничения внутреннего предложения привели к повышению уровня инфляции. По итогам марта 2020 года инфляция в годовом выражении составила 6,4%, превысив установленный целевой коридор 4-6%. По итогам текущего года мы ожидаем, что годовая инфляция сложится в пределах 9-11% с последующим замедлением в 2021 году. Оценки Национального Банка демонстрируют, что при сохранении текущих условий экономический рост в текущем году будет отрицательным.
Настоящее решение является одной из ряда мер Национального Банка, направленных на обеспечение финансовой стабильности, ограничение рисков для нашей экономики и ее адаптацию к изменившимся условиям внешней и внутренней среды. Снижение базовой ставки в комплексе с другими мерами Национального Банка, включая расширение Программы «Экономика простых вещей» до 1 трлн. тенге и принятие Программы льготного кредитования субъектов малого и среднего предпринимательства на сумму 600 млрд. тенге, позволят сгладить влияние последствий коронавируса на казахстанскую экономику и поддержат экономическую активность.
Национальный Банк непрерывно проводит мониторинг внешней и внутренней ситуации и при необходимости будет гибко корректировать свою монетарную политику. Национальный Банк располагает всеми необходимыми возможностями и инструментами для обеспечения финансовой стабильности и готов принять адекватные решения в случае значительного ухудшения ситуации в мировой экономике.
Очередное плановое решение Национального Банка Республики Казахстан по базовой ставке будет объявлено 27 апреля 2020 года в 15:00 по времени г. Нур-Султан.
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