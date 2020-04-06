США выделили Казахстану более $800 тысяч на борьбу с COVID-19

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философ 06 Апреля 2020 в 17:46:23
«США продолжают сотрудничать с правительством Казахстана в период кризиса коронавируса. Мы высоко оцениваем быстрые и решительные действия Казахстана по прекращению распространения COVID-19», — сказал Посол США в Казахстане Уильям Мозер. «Мы поддерживаем транспарентность в такое критическое время, потому что свободный обмен информацией чрезвычайно важен для преодоления этой пандемии и повышения устойчивости к будущим рискам для здоровья».
USAID в сотрудничестве с Министерством здравоохранения Казахстана, Центрами по контролю и профилактике заболеваний и Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) определил приоритетные сферы для оказания поддержки. К ним относятся подготовка систем лабораторий для крупномасштабного тестирования, профилактика и контроль инфекций в медицинских учреждениях, улучшение эпиднадзора за COVID-19 и быстрого реагирования, улучшение ведения случаев зараженных пациентов, борьба с дезинформацией о вирусе и привлечение сообществ к совместной работе для борьбы с вирусом в Казахстане. Для поддержки этой деятельности USAID предоставляет средства Abt Associates, Казахстанскому Красному Полумесяцу через Международную Федерацию Красного Креста и Всемирную организацию здравоохранения.
Эта неотложная помощь является частью глобальных усилий правительства США по укреплению потенциала стран-партнеров для предотвращения и контроля угроз инфекционных заболеваний и эпидемий, таких как туберкулез, ВИЧ и COVID-19.
На протяжении десятилетий Соединенные Штаты предоставляют крупнейшую в мире двустороннюю помощь в области общественного здравоохранения. С 2009 года американские налогоплательщики щедро предоставили более 100 миллиардов долларов США на медицинскую помощь и почти 70 миллионов долларов на гуманитарную помощь во всем мире. Эта щедрость подчеркивается нашей поддержкой важнейшим многосторонним партнерам.
https://kz.usembassy.gov/ru/united-states-commits-more-than-365-million-tenge-to-combat-covid-19-in-kazakhstan-ru/
Комментарии, по рейтингу, по дате
strannikpv 06.04.2020 в 20:23:31 # 745261
где то в кабинетах Акорды и министерств...
5 апреля 2020Quote:
Не со зла: страны Балтии принимают помощь от Китая https://iz.ru/994726/andrei-razumovskii/ne-so-zla-strany-baltii-prinimaiut-pomoshch-ot-kitaia?utm_source=mail_json
Всего месяц назад КНР была для них главной угрозой мировому порядку
Охваченные пандемией коронавируса страны Балтии ждут помощи от Китая — медицинскими масками, противочумными костюмами и другими средствами индивидуальной защиты. В Эстонию первый борт из КНР со средствами индивидуальной защиты должен прибыть в понедельник, 6 апреля. Латвия уже получила гуманитарную помощь от китайцев. Ирония судьбы заключается в том, что еще совсем недавно эти же самые страны Балтии из соображений «евроатлантической солидарности» громогласно ругали и оскорбляли Китай, называя его угрозой мировому порядку. В ситуации разбирались «Известия».
...
Не со зла: страны Балтии принимают помощь от Китая https://iz.ru/994726/andrei-razumovskii/ne-so-zla-strany-baltii-prinimaiut-pomoshch-ot-kitaia?utm_source=mail_json
Всего месяц назад КНР была для них главной угрозой мировому порядку
Охваченные пандемией коронавируса страны Балтии ждут помощи от Китая — медицинскими масками, противочумными костюмами и другими средствами индивидуальной защиты. В Эстонию первый борт из КНР со средствами индивидуальной защиты должен прибыть в понедельник, 6 апреля. Латвия уже получила гуманитарную помощь от китайцев. Ирония судьбы заключается в том, что еще совсем недавно эти же самые страны Балтии из соображений «евроатлантической солидарности» громогласно ругали и оскорбляли Китай, называя его угрозой мировому порядку. В ситуации разбирались «Известия».
...
Россия заключила с Китаем контракт на поставку защитных костюмов и масок https://iz.ru/995785/2020-04-04/rossiia-zakliuchila-s-kitaem-kontrakt-na-postavku-zashchitnykh-kostiumov-i-masok
4 апреля 2020
Россия заключила с Китаем контракт на поставку 1,05 млн защитных костюмов и 80 млн медицинских масок. Об этом сообщил первый заместитель главы Минпромторга Сергей Цыб на брифинге в субботу, 4 апреля, передает «Интерфакс».
...
4 апреля 2020
Россия заключила с Китаем контракт на поставку 1,05 млн защитных костюмов и 80 млн медицинских масок. Об этом сообщил первый заместитель главы Минпромторга Сергей Цыб на брифинге в субботу, 4 апреля, передает «Интерфакс».
...
P.S. В чистую благотворительность и в этом случае не верю...
Цитата: КЕДЫ от 06.04.2020 15:37:40
KapitanNemo 07.04.2020 в 02:51:48 # 745282
В аэропорту США приземлился военно-транспортный самолет России, который привез 100 тонн чего-то, БЕЗ положенного досмотра. Разгрузили это что-то потихоньку. В СМИ США это вообще толком не освещалось.
KapitanNemo 07.04.2020 в 03:06:31 # 745283