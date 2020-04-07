Hезастрахованные будут лечиться от коронавируса бесплатно в США

Ипотечный рынок находится на грани краха, поскольку тысячи заемщиков внезапно вливаются в правительственную помощь без каких-либо доказательств каких-либо трудностей. Диана Олик CNBC сообщает.



Широкая коалиция лидеров ипотечной и финансовой индустрии в субботу обратилась с просьбой к федеральным регулирующим органам, требуя отчаянно необходимых денежных средств для поддержания функционирования ипотечной системы, поскольку запросы от заемщиков для федеральной программы по борьбе с ипотекой поступают с угрожающей скоростью.



Закон о гарантиях предусматривает, что всем заемщикам с ипотечными кредитами, финансируемыми государством, - около 62% всех ипотечных кредитов первого залога, согласно данным Urban Institute, - должно быть разрешено откладывать ежемесячные платежи не менее чем на 90 дней и, возможно, до годовой стоимости.



Затем эти платежи должны быть произведены позже через план платежей. Обслуживающие организации предоставляют отсрочки платежа заемщикам без каких-либо вопросов, как того требует закон, но обслуживающие организации все равно должны платить держателям закладных.



В обычное время у них достаточно средств для покрытия этих платежей, и, по данным CoreLogic, на конец прошлого года уровень просроченной задолженности по ипотечным кредитам был близок к рекордно низкому уровню. Теперь эта ставка стремительно растет, и у обслуживающих организаций почти не хватает наличных для покрытия этих выплат держателям облигаций.



Коалиция, в которую входят Ассоциация ипотечных банкиров, Национальная ассоциация строителей жилья, Национальная ассоциация риэлторов, Независимые банкиры американских сообществ, Американские ипотечные страховщики и Национальная ассоциация квартир, в субботу выпустила пресс-релиз, в котором говорилось: «Масштаб эта программа терпимости не могла быть предусмотрена ипотечными обслуживающими агентами или полностью ожидаемой регулирующими органами ... поэтому правительство обязано предоставить механизм ликвидности для односемейных и многосемейных обслуживающих организаций ... любая дальнейшая задержка может привести к большей неопределенности и волатильность на рынке ».