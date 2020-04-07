Hезастрахованные будут лечиться от коронавируса бесплатно в США

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danilov 07 Апреля 2020 в 15:42:01
Вангую кратный, если не на порядок, рост диагнозов.
А если попал в больницу без коронавируса, еще и заразят, чтобы правительство оплатило.
А вот еще один пример. В США правительство объявило, что можно не платить по кредитам за недвижимость. Подал заявление и всё. Можно полгода не платить, проценты не начисляются. Даже не надо доказывать, что ты из-за коронавируса что-то в доходах потерял. Так сейчас как поперла волна таких заявлений. Банки в шоке. Те кто покупал кредиты у банков тоже в шоке.
Комментарии, по рейтингу, по дате
Цитата: ka3ax001 от 07.04.2020 16:26:21Ты упомянутые проблемы у себя уже решил?
Цитата: Ал от 07.04.2020 16:30:52
Цитата: ka3ax001 от 07.04.2020 16:26:21Ты упомянутые проблемы у себя уже решил?
Решил! Точнее правительство наше решило, за это им спасибо!
Цитата: ka3ax001 от 07.04.2020 16:35:18Поподробнее можно? А то что-то местные "баляхоры" поблемами с решениями на сайтах возмущаются...
Решил! Точнее правительство наше решило, за это им спасибо!
Решил! Точнее правительство наше решило, за это им спасибо!
Гуглоперевод Quote:
Ипотечный рынок находится на грани краха, поскольку тысячи заемщиков внезапно вливаются в правительственную помощь без каких-либо доказательств каких-либо трудностей. Диана Олик CNBC сообщает.
Широкая коалиция лидеров ипотечной и финансовой индустрии в субботу обратилась с просьбой к федеральным регулирующим органам, требуя отчаянно необходимых денежных средств для поддержания функционирования ипотечной системы, поскольку запросы от заемщиков для федеральной программы по борьбе с ипотекой поступают с угрожающей скоростью.
Закон о гарантиях предусматривает, что всем заемщикам с ипотечными кредитами, финансируемыми государством, - около 62% всех ипотечных кредитов первого залога, согласно данным Urban Institute, - должно быть разрешено откладывать ежемесячные платежи не менее чем на 90 дней и, возможно, до годовой стоимости.
Затем эти платежи должны быть произведены позже через план платежей. Обслуживающие организации предоставляют отсрочки платежа заемщикам без каких-либо вопросов, как того требует закон, но обслуживающие организации все равно должны платить держателям закладных.
В обычное время у них достаточно средств для покрытия этих платежей, и, по данным CoreLogic, на конец прошлого года уровень просроченной задолженности по ипотечным кредитам был близок к рекордно низкому уровню. Теперь эта ставка стремительно растет, и у обслуживающих организаций почти не хватает наличных для покрытия этих выплат держателям облигаций.
Коалиция, в которую входят Ассоциация ипотечных банкиров, Национальная ассоциация строителей жилья, Национальная ассоциация риэлторов, Независимые банкиры американских сообществ, Американские ипотечные страховщики и Национальная ассоциация квартир, в субботу выпустила пресс-релиз, в котором говорилось: «Масштаб эта программа терпимости не могла быть предусмотрена ипотечными обслуживающими агентами или полностью ожидаемой регулирующими органами ... поэтому правительство обязано предоставить механизм ликвидности для односемейных и многосемейных обслуживающих организаций ... любая дальнейшая задержка может привести к большей неопределенности и волатильность на рынке ».
Широкая коалиция лидеров ипотечной и финансовой индустрии в субботу обратилась с просьбой к федеральным регулирующим органам, требуя отчаянно необходимых денежных средств для поддержания функционирования ипотечной системы, поскольку запросы от заемщиков для федеральной программы по борьбе с ипотекой поступают с угрожающей скоростью.
Закон о гарантиях предусматривает, что всем заемщикам с ипотечными кредитами, финансируемыми государством, - около 62% всех ипотечных кредитов первого залога, согласно данным Urban Institute, - должно быть разрешено откладывать ежемесячные платежи не менее чем на 90 дней и, возможно, до годовой стоимости.
Затем эти платежи должны быть произведены позже через план платежей. Обслуживающие организации предоставляют отсрочки платежа заемщикам без каких-либо вопросов, как того требует закон, но обслуживающие организации все равно должны платить держателям закладных.
В обычное время у них достаточно средств для покрытия этих платежей, и, по данным CoreLogic, на конец прошлого года уровень просроченной задолженности по ипотечным кредитам был близок к рекордно низкому уровню. Теперь эта ставка стремительно растет, и у обслуживающих организаций почти не хватает наличных для покрытия этих выплат держателям облигаций.
Коалиция, в которую входят Ассоциация ипотечных банкиров, Национальная ассоциация строителей жилья, Национальная ассоциация риэлторов, Независимые банкиры американских сообществ, Американские ипотечные страховщики и Национальная ассоциация квартир, в субботу выпустила пресс-релиз, в котором говорилось: «Масштаб эта программа терпимости не могла быть предусмотрена ипотечными обслуживающими агентами или полностью ожидаемой регулирующими органами ... поэтому правительство обязано предоставить механизм ликвидности для односемейных и многосемейных обслуживающих организаций ... любая дальнейшая задержка может привести к большей неопределенности и волатильность на рынке ».
едридмадрид 07.04.2020 в 22:50:46 # 745363
Цитата: старик от 07.04.2020 13:26:05
Ну Трампу надо же что то делать, иначе переизбрание под большим вопросом.
Ну Трампу надо же что то делать, иначе переизбрание под большим вопросом.
старик не тупи
в отличии от клоуна плещивого ( который сейчас как крыса в бункере отсиживается) , который обнулается горсткой жополизов , Трапмнаша как ты сказал переизбирается
так что тролли российские ватнники почувствуйте разницу
между ОБНУЛЕНИЕМ и БЫТЬ ИЗБРАННЫМ на ВЫБОРАХ
хотя для российских холопов и крепостных - это всё одно
едридмадрид 07.04.2020 в 22:58:19 # 745366
Цитата: ka3ax001 от 07.04.2020 16:26:21
А что насчет “недообнуленного”? Что он делает для своего народа? Как там “каникулы” проходят? Как там насчет отсрочки кредитов?
А что насчет “недообнуленного”? Что он делает для своего народа? Как там “каникулы” проходят? Как там насчет отсрочки кредитов?
ну пока тут Данилов( я так понимаю он новость выложил) от своих российских спонсоров говнецо накинул на вентилятор
чтоб тролли и ватники стали гневно обсуждать и возмущаться, как там в АМЕРИКИ лечат больных
тем временем у наших северных соседей в России
Россия поднимает цены на газ для населения
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России предложила поднять цены на газ для населения на три процента с 1 июля 2020 года. Соответствующий проект приказа опубликован на официальном портале проектов правовых актов.
https://regulation.gov.ru/projects#npa=100986
Али разобрался, что местные опы слаще?
Цитата: Ал от 07.04.2020 16:40:58
Цитата: ka3ax001 от 07.04.2020 16:35:18Поподробнее можно? А то что-то местные "баляхоры" поблемами с решениями на сайтах возмущаются...
Решил! Точнее правительство наше решило, за это им спасибо!
Решил! Точнее правительство наше решило, за это им спасибо!
Я занимаюсь бизнесом, сейчас мы не работаем, то есть дохода нету. Мне дали отсрочку по моим кредитам на три месяца (сумма не маленькая), по налогам дали отсрочку. Для меня лично это огромная поддержка!
А что там у «недообнюленного» а там у них «каникулы», то есть выживайте как хотите
Цитата: ka3ax001 от 07.04.2020 17:40:27Отсрочку, но не списание.
Я занимаюсь бизнесом, сейчас мы не работаем, то есть дохода нету. Мне дали отсрочку по моим кредитам на три месяца (сумма не маленькая), по налогам дали отсрочку. Для меня лично это огромная поддержка!
А что там у «недообнюленного» а там у них «каникулы», то есть выживайте как хотите
Я занимаюсь бизнесом, сейчас мы не работаем, то есть дохода нету. Мне дали отсрочку по моим кредитам на три месяца (сумма не маленькая), по налогам дали отсрочку. Для меня лично это огромная поддержка!
А что там у «недообнюленного» а там у них «каникулы», то есть выживайте как хотите
К примеру, необходимость платить аренду списали?
Кстати, в ЕСП входят социальные отчисления в государственный фонд социального страхования. Выходит, что выплата 42500, которая достанется не всем, не имеет отношения к благотворительности.
Чему еще ты так рад, что (исходя из сленга) аж слюни капают?
Кстати, в РФ беспроцентные кредиты для поддержки работников работодателям выделяют...
Цитата: Ал от 07.04.2020 17:41:51
К примеру, необходимость платить аренду списали?
Кстати, в ЕСП входят социальные отчисления в государственный фонд социального страхования. Выходит, что выплата 42500, которая достанется не всем, не имеет отношения к благотворительности.
Чему еще ты так рад, что (исходя из сленга) аж слюни капают?
Кстати, в РФ беспроцентные кредиты для поддержки работников работодателям выделяют...
Цитата: ka3ax001 от 07.04.2020 17:40:27Отсрочку, но не списание.
Я занимаюсь бизнесом, сейчас мы не работаем, то есть дохода нету. Мне дали отсрочку по моим кредитам на три месяца (сумма не маленькая), по налогам дали отсрочку. Для меня лично это огромная поддержка!
А что там у «недообнюленного» а там у них «каникулы», то есть выживайте как хотите
Я занимаюсь бизнесом, сейчас мы не работаем, то есть дохода нету. Мне дали отсрочку по моим кредитам на три месяца (сумма не маленькая), по налогам дали отсрочку. Для меня лично это огромная поддержка!
А что там у «недообнюленного» а там у них «каникулы», то есть выживайте как хотите
К примеру, необходимость платить аренду списали?
Кстати, в ЕСП входят социальные отчисления в государственный фонд социального страхования. Выходит, что выплата 42500, которая достанется не всем, не имеет отношения к благотворительности.
Чему еще ты так рад, что (исходя из сленга) аж слюни капают?
Кстати, в РФ беспроцентные кредиты для поддержки работников работодателям выделяют...
Ал ты тупой? Причём тут списывать и 42500? Я тебе пишу про реальную поддержку а ты всякую херню. И наверно эти твои кредиты тоже не всем достанутся, лучше бы отсрочили чем сажать на новые. Не вижу смысла продолжать диалог.
Цитата: едридмадрид от 07.04.2020 16:58:19
ну пока тут Данилов( я так понимаю он новость выложил) от своих российских спонсоров говнецо накинул на вентилятор
чтоб тролли и ватники стали гневно обсуждать и возмущаться, как там в АМЕРИКИ лечат больных
тем временем у наших северных соседей в России
Россия поднимает цены на газ для населения
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России предложила поднять цены на газ для населения на три процента с 1 июля 2020 года. Соответствующий проект приказа опубликован на официальном портале проектов правовых актов.
https://regulation.gov.ru/projects#npa=100986
Цитата: ka3ax001 от 07.04.2020 16:26:21
А что насчет “недообнуленного”? Что он делает для своего народа? Как там “каникулы” проходят? Как там насчет отсрочки кредитов?
А что насчет “недообнуленного”? Что он делает для своего народа? Как там “каникулы” проходят? Как там насчет отсрочки кредитов?
ну пока тут Данилов( я так понимаю он новость выложил) от своих российских спонсоров говнецо накинул на вентилятор
чтоб тролли и ватники стали гневно обсуждать и возмущаться, как там в АМЕРИКИ лечат больных
тем временем у наших северных соседей в России
Россия поднимает цены на газ для населения
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России предложила поднять цены на газ для населения на три процента с 1 июля 2020 года. Соответствующий проект приказа опубликован на официальном портале проектов правовых актов.
https://regulation.gov.ru/projects#npa=100986
Им лишь бы хоть кого обосрать, что бы этим как то оправдать всю ущербность «недообнюленного»
Цитата: ka3ax001 от 07.04.2020 18:05:48Тупой "патриот", кроме упоминания списания процентов по кредитам, я тебе и про поддержку из собственных же взносов напомнил. Так что не смешивай.
Кстати, почему ты про компенсацию выплат арендной платы промолчал?
Выходит, что ответить тебе просто нечего...
едридмадрид 08.04.2020 в 00:11:32 # 745410
Цитата: ka3ax001 от 07.04.2020 18:05:48
Ал ты тупой? Причём тут списывать и 42500? Я тебе пишу про реальную поддержку а ты всякую херню. И наверно эти твои кредиты тоже не всем достанутся, лучше бы отсрочили чем сажать на новые. Не вижу смысла продолжать диалог.
Цитата: Ал от 07.04.2020 17:41:51
К примеру, необходимость платить аренду списали?
Кстати, в ЕСП входят социальные отчисления в государственный фонд социального страхования. Выходит, что выплата 42500, которая достанется не всем, не имеет отношения к благотворительности.
Чему еще ты так рад, что (исходя из сленга) аж слюни капают?
Кстати, в РФ беспроцентные кредиты для поддержки работников работодателям выделяют...
Цитата: ka3ax001 от 07.04.2020 17:40:27Отсрочку, но не списание.
Я занимаюсь бизнесом, сейчас мы не работаем, то есть дохода нету. Мне дали отсрочку по моим кредитам на три месяца (сумма не маленькая), по налогам дали отсрочку. Для меня лично это огромная поддержка!
А что там у «недообнюленного» а там у них «каникулы», то есть выживайте как хотите
Я занимаюсь бизнесом, сейчас мы не работаем, то есть дохода нету. Мне дали отсрочку по моим кредитам на три месяца (сумма не маленькая), по налогам дали отсрочку. Для меня лично это огромная поддержка!
А что там у «недообнюленного» а там у них «каникулы», то есть выживайте как хотите
К примеру, необходимость платить аренду списали?
Кстати, в ЕСП входят социальные отчисления в государственный фонд социального страхования. Выходит, что выплата 42500, которая достанется не всем, не имеет отношения к благотворительности.
Чему еще ты так рад, что (исходя из сленга) аж слюни капают?
Кстати, в РФ беспроцентные кредиты для поддержки работников работодателям выделяют...
Ал ты тупой? Причём тут списывать и 42500? Я тебе пишу про реальную поддержку а ты всякую херню. И наверно эти твои кредиты тоже не всем достанутся, лучше бы отсрочили чем сажать на новые. Не вижу смысла продолжать диалог.
Цитата: ka3ax001 от 07.04.2020 18:09:52
Им лишь бы хоть кого обосрать, что бы этим как то оправдать всю ущербность «недообнюленного»
Им лишь бы хоть кого обосрать, что бы этим как то оправдать всю ущербность «недообнюленного»
Перед тем как справляться про поддержку населения в "Рашке", тему с пропагОндоном хоть прочитал?
Отсрочка по кредитам в Казахстане. Все, что нужно знать
При каких условиях казахстанцы и МСБ получат отсрочку по кредитам.
Редакция "Литер" 27 марта, 2020
...
5. Субъектам малого и среднего предпринимательства, в том числе индивидуальным предпринимателям, приостановление платежей по основному долгу и вознаграждению по договорам банковского займа и (или) микрокредита осуществляется на основании заявления заемщика и документов, подтверждающих ухудшение финансового состояния. При этом, кредитная организация принимает решение о приостановлении в следующих случаях:
— осуществление деятельности в отраслях экономики, деятельность которых была ограничена режимом чрезвычайного положения, в том числе: сектор торговли, включая арендаторов ТРЦ, магазины товаров народного потребления, цепь поставок товаров, за исключением продовольственных магазинов, аптек и связанных с ними поставок, спорт, туризм и гостиничный бизнес, включая туроператоров и турагентов, сектор пассажирских и грузовых перевозок, за исключением перевозок продовольствия и медикаментов, сектор общественного питания, включая рестораны и кафе, сектор бытовых услуг, организации досуга и отдыха, включая театры, кинотеатры, фото- и видеосъемка, выставки и конференции, организация торжеств, салоны красоты и фитнес центры...
При каких условиях казахстанцы и МСБ получат отсрочку по кредитам.
Редакция "Литер" 27 марта, 2020
...
5. Субъектам малого и среднего предпринимательства, в том числе индивидуальным предпринимателям, приостановление платежей по основному долгу и вознаграждению по договорам банковского займа и (или) микрокредита осуществляется на основании заявления заемщика и документов, подтверждающих ухудшение финансового состояния. При этом, кредитная организация принимает решение о приостановлении в следующих случаях:
— осуществление деятельности в отраслях экономики, деятельность которых была ограничена режимом чрезвычайного положения, в том числе: сектор торговли, включая арендаторов ТРЦ, магазины товаров народного потребления, цепь поставок товаров, за исключением продовольственных магазинов, аптек и связанных с ними поставок, спорт, туризм и гостиничный бизнес, включая туроператоров и турагентов, сектор пассажирских и грузовых перевозок, за исключением перевозок продовольствия и медикаментов, сектор общественного питания, включая рестораны и кафе, сектор бытовых услуг, организации досуга и отдыха, включая театры, кинотеатры, фото- и видеосъемка, выставки и конференции, организация торжеств, салоны красоты и фитнес центры...
Видимо эти отсрочку не заслужили. Как понимаю, особенно "радуются" оставшиеся без заработка "богатые" работники сектора общественного питания и многочисленных "салонов красоты"...
Цитата: ka3ax001 от 07.04.2020 16:26:21А чо ты за них переживаешь? Посмотри в Казахстане,дома!Никакой разницы!Открой инет и просвятись!
А что насчет “недообнуленного”? Что он делает для своего народа? Как там “каникулы” проходят? Как там насчет отсрочки кредитов?
А что насчет “недообнуленного”? Что он делает для своего народа? Как там “каникулы” проходят? Как там насчет отсрочки кредитов?
Цитата: Ал от 07.04.2020 18:36:57
Раз "патриот" с разборчивым жополизом решились на оффтоп со срачем, то напоминаю Quote:
Видимо эти отсрочку не заслужили. Как понимаю, особенно "радуются" оставшиеся без заработка "богатые" работники сектора общественного питания и многочисленных "салонов красоты"...
Раз "патриот" с разборчивым жополизом решились на оффтоп со срачем, то напоминаю Quote:
Отсрочка по кредитам в Казахстане. Все, что нужно знать
При каких условиях казахстанцы и МСБ получат отсрочку по кредитам.
Редакция "Литер" 27 марта, 2020
...
5. Субъектам малого и среднего предпринимательства, в том числе индивидуальным предпринимателям, приостановление платежей по основному долгу и вознаграждению по договорам банковского займа и (или) микрокредита осуществляется на основании заявления заемщика и документов, подтверждающих ухудшение финансового состояния. При этом, кредитная организация принимает решение о приостановлении в следующих случаях:
— осуществление деятельности в отраслях экономики, деятельность которых была ограничена режимом чрезвычайного положения, в том числе: сектор торговли, включая арендаторов ТРЦ, магазины товаров народного потребления, цепь поставок товаров, за исключением продовольственных магазинов, аптек и связанных с ними поставок, спорт, туризм и гостиничный бизнес, включая туроператоров и турагентов, сектор пассажирских и грузовых перевозок, за исключением перевозок продовольствия и медикаментов, сектор общественного питания, включая рестораны и кафе, сектор бытовых услуг, организации досуга и отдыха, включая театры, кинотеатры, фото- и видеосъемка, выставки и конференции, организация торжеств, салоны красоты и фитнес центры...
При каких условиях казахстанцы и МСБ получат отсрочку по кредитам.
Редакция "Литер" 27 марта, 2020
...
5. Субъектам малого и среднего предпринимательства, в том числе индивидуальным предпринимателям, приостановление платежей по основному долгу и вознаграждению по договорам банковского займа и (или) микрокредита осуществляется на основании заявления заемщика и документов, подтверждающих ухудшение финансового состояния. При этом, кредитная организация принимает решение о приостановлении в следующих случаях:
— осуществление деятельности в отраслях экономики, деятельность которых была ограничена режимом чрезвычайного положения, в том числе: сектор торговли, включая арендаторов ТРЦ, магазины товаров народного потребления, цепь поставок товаров, за исключением продовольственных магазинов, аптек и связанных с ними поставок, спорт, туризм и гостиничный бизнес, включая туроператоров и турагентов, сектор пассажирских и грузовых перевозок, за исключением перевозок продовольствия и медикаментов, сектор общественного питания, включая рестораны и кафе, сектор бытовых услуг, организации досуга и отдыха, включая театры, кинотеатры, фото- и видеосъемка, выставки и конференции, организация торжеств, салоны красоты и фитнес центры...
Видимо эти отсрочку не заслужили. Как понимаю, особенно "радуются" оставшиеся без заработка "богатые" работники сектора общественного питания и многочисленных "салонов красоты"...
Ну видимо в раисий не только эти а все «радуются» ущербности «недообнюленного»
Цитата: Васяй от 07.04.2020 19:05:39
Цитата: ka3ax001 от 07.04.2020 16:26:21А чо ты за них переживаешь? Посмотри в Казахстане,дома!Никакой разницы!Открой инет и просвятись!
А что насчет “недообнуленного”? Что он делает для своего народа? Как там “каникулы” проходят? Как там насчет отсрочки кредитов?
А что насчет “недообнуленного”? Что он делает для своего народа? Как там “каникулы” проходят? Как там насчет отсрочки кредитов?
Ну у нас хоть что-то правительство делает для поддержки народа и бизнеса, а не объявляет так называемые «каникулы» и шлёт всех на хер откровенно
Цитата: ka3ax001 от 07.04.2020 19:15:09Ты с КНБ?Людей на Откровенность выводишь?
Ну у нас хоть что-то правительство делает для поддержки народа и бизнеса, а не объявляет так называемые «каникулы» и шлёт всех на хер откровенно
Цитата: Васяй от 07.04.2020 19:05:39
Цитата: ka3ax001 от 07.04.2020 16:26:21А чо ты за них переживаешь? Посмотри в Казахстане,дома!Никакой разницы!Открой инет и просвятись!
А что насчет “недообнуленного”? Что он делает для своего народа? Как там “каникулы” проходят? Как там насчет отсрочки кредитов?
А что насчет “недообнуленного”? Что он делает для своего народа? Как там “каникулы” проходят? Как там насчет отсрочки кредитов?
Ну у нас хоть что-то правительство делает для поддержки народа и бизнеса, а не объявляет так называемые «каникулы» и шлёт всех на хер откровенно