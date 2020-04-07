Airbus приостанавливает работу предприятий в Германии и США

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danilov 07 Апреля 2020 в 17:23:30
Производственно-сборочное предприятие корпорации в Бремене будет приостановлено в период с 6 по 27 апреля включительно, при этом будут вестись ключевые работы, необходимые для поддержки функционирования предприятия. Завод компании в Штаде приостанавливает работу в период с 5 по 11 апреля включительно, при этом отдельные производственные подразделения не будут работать в некоторые дни в течение следующих нескольких недель. "Работы, необходимые для поддержания функционирования предприятия [в Штаде] также будут вестись", - проинформировали в пресс-службе Airbus.
Деятельность завода в Мобиле в США, занимающегося производством авиалайнеров A 220 и A 320, будет временно приостановлена на текущей неделе, как предполагается, до 29 апреля. "На данном предприятии будет выполняться только ограниченное количество работ, в том числе строительство и установка оборудования, обслуживание авиационной техники, приемка и контроль материалов и компонентов, работы по поддержки безопасности наиболее важных образцов продукции, работы направленные на выполнение требований заказчиков, основная административная поддержка, а также подготовка к перезапуску предприятия", - сообщили в пресс-службе Airbus.
Все упомянутые выше работы на предприятиях в Германии и США будут выполняться с соблюдением социального дистанцирования и необходимых мер гигиены, отметили в компании.
ТАСС
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Цитата: старик от 07.04.2020 13:34:00
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