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Экономика
Пашинян: Армения хотела бы закупать российский газ в рублях, а не долларах
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danilov 08 Апреля 2020 в 12:30:37
Правительство Армении обратилось с просьбой к руководству России продавать российский газ за российские рубли, а не доллары США, учитывая высокий уровень оборота американской валюты в экономическом пространстве ЕАЭС, сообщает ТАСС со ссылкой на заявление премьер-министра Армении Никола Пашиняна.

«Сегодня я провел телефонный разговор с президентом РФ Владимиром Путиным, в ходе которого мы обсудили вопрос цены на газ <...> мы платим за российский газ долларами США. Думаем, что было бы правильно оплачивать российскими рублями», — сказал президент в ходе прямого эфира на своей странице в Faceebok.

Пашинян также заявил, что рассчитывает на взаимопонимание с российским руководством по вопросу цены на энергоносители, принимая во внимание «кризисную ситуацию и в экономическом, и в гуманитарном плане».

ТАСС
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  Все мы гости 08.04.2020 в 12:40:12   # 745443
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