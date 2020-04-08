Moody's ухудшило прогноз по казахстанским банкам

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DITRX 08 Апреля 2020 в 16:44:42
"Мы ожидаем замедления темпов роста реального ВВП Казахстана с 4,5% в 2019 году приблизительно до 2,5% в 2020 году из-за снижения цен на нефть и негативных последствий для экономики, вызванных эпидемией коронавируса. Кроме того, по нашему мнению, доля проблемных кредитов, которая значительно сократилась за последние несколько лет, начнет расти. Так как повышение кредитных ставок и ослабление нацвалюты приведет к ухудшению способности заемщиков обслуживать свой долг", – отметили в отчете Moody's.
Также аналитики добавили, что коэффициенты достаточности капитала банков в целом будут более-менее стабильными. Однако их прибыльность будет снижаться из-за роста кредитных затрат, снижения чистой процентной маржи и потерь по ценным бумагам с фиксированным доходом.
Помимо этого, в отчете добавили, что уровень ликвидности останется высоким, но риски, связанные с волатильностью базы фондирования и высоким уровнем долларизации, сохранятся.
"Вкладчики крупнейших банков выиграют от поддержки государства. Учитывая относительно небольшой размер банковской системы Казахстана и значительные финансовые возможности правительства, мы ожидаем, что депозитам в крупнейших фининститутах при необходимости будет обеспечена государственная поддержка", – пояснили в документе.
Аналитики отметили, что потребительский спрос ослабнет из-за сокращения общего благосостояния в результате быстрого обесценивания нацвалюты, и это приведет к более высокому уровню инфляции. Более того, слабый тенге и высокие процентные ставки уменьшат маржу для компаний, особенно импортеров. Дальнейшее замедление мировой экономической активности отразится на ценах на товары, что, в свою очередь, нанесет ущерб местным экспортерам. Инвестиции будут замедляться, а доходы от экспорта нефти и других товаров будут снижаться, оказывая давление на бюджетные расходы и общий внутренний спрос.
Эксперты ожидают, что средневзвешенная доля проблемных кредитов рейтингуемых агентством банков вырастет с 18% в 2019 году до 22% к концу 2020 года и стабилизируется в 2021 году. В то же время их покрытие улучшится до 70%.
"В качестве частичного смягчителя фининституты будут продолжать вырабатывать плохие займы. После значительной поддержки капитала системно значимым банкам с 2017 года они восстанавливали или списывали обесцененные кредиты, увеличивая резервы. План финансового оздоровления, осуществленный Нацбанком для четырех крупных финструктур после AQR, позволит им ускорить накопление резервов и списание обесцененных ссуд. Хотя покрытие проблемных кредитов улучшится на системном уровне, некоторые отдельные банки по-прежнему будут испытывать значительную нехватку резервов на случай потери займов", – считают в Moody's.
Кроме того, аналитики подчеркнули, что банки понесут убытки от ценных бумаг с фиксированным доходом в 2020 году из-за значительного увеличения доходности ГЦБ. В конце 2019 года доля этих фининструментов составляла около 20% совокупных активов.
Ранее LS писал о том, что потребительскому кредитованию в Казахстане поставили неутешительный диагноз.
https://lsm.kz/mudis-prognoz-banki