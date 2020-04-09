БАНКИ И ОТСРОЧКА: СИСТЕМА ВЫДЕРЖИТ ТРИ МЕСЯЦА БЕЗ ПЛАТЕЖЕЙ?

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FinReview 09 Апреля 2020 в 21:05:22
На фоне мер по предотвращению распространения Covid-19 в ряде стран начало сокращаться промышленное производство, что снизило спрос на нефть. Усугубил ситуацию на нефтяном рынке и ценовой конфликт между Саудовской Аравией и Россией, которые в ходе встречи стран-участниц «ОПЕК+» не смогли договориться об объёмах сокращения добычи углеводорода. Котировки фьючерсов за баррель нефти марки Brent устремились к отметке в 30 долл. США.
Для экономики Казахстана, имеющую сырьевую направленность, падение стоимости нефти может привести к сокращению выплат нефтяных компаний в государственный бюджет в 3 раза. А это существенный показатель, так как нефтегазовый сектор обеспечивает более 40% всех поступлений в бюджет. При этом 18 из 30 крупнейших налогоплательщиков являются компаниями, занимающимися именно добычей нефти и газа. За 2019 год они обеспечили более 4,3 трлн тенге выплат.
Другими факторами влияния коронавируса стали режим чрезвычайного положения, введенный в Казахстане с 16 марта, и карантин в ряде городов и областей. Принятые ограничения сразу сказались на малом и среднем бизнесе – многие компании приостановили свою деятельность, работники были сокращены или отправлены в отпуск без содержания.
МСБ и до вспышки вируса испытывал затруднения в развитии. Несмотря на то, что число действующих субъектов ежегодно увеличивается, а по состоянию на 1 марта 2020 года превысило 1,3 млн, 87% выпускаемой продукции приходятся лишь на 265,8 тыс. юридических лиц малого и среднего предпринимательства. А свыше 60% прибыли всей отрасли формируются пятой частью субъектов МСБ. То есть фактически 80% субъектов финансово несостоятельны.
Очевидно, что из-за ограниченности деятельности в период чрезвычайного положения в стране под ударом окажется весь МСБ и 3,3 млн работников, задействованных в секторе, или 36% экономически активного населения. Президент страны Касым-Жомарт Токаев оперативно отреагировал на складывающуюся в экономике ситуацию. По его поручению Правительство республики приняло ряд стабилизирующих мер. Во-первых, введено временное освобождение субъектов МСБ от выплаты всех налогов и пени за просрочку платежей, приостановлены налоговые проверки. Во-вторых, расширено льготное кредитование сроком на 1 год по ставке не более 8% годовых. Для реализации данной меры выделено 600 млрд тенге, а с учетом роста финансирования программы «Экономика простых вещей» объем поддержки отечественного бизнеса достигнет 1 трлн тенге. При этом планируется, что 700 млрд тенге будут направлены на переработку и производство в агропромышленный комплекс, а 300 млрд тенге - на обрабатывающую промышленность и услуги.
Более того, для большего смягчения влияния режима чрезвычайного положения Президент страны обратился к банковскому сектору на заседании Государственной комиссии по чрезвычайному положению 23 марта. Касым-Жомарт Токаев акцентировал внимание на необходимости введения кредитных каникул в стране.
Банки второго уровня и микрофинансовые организации достаточно оперативно отреагировали на призыв Президента и заявили о готовности приступить к рассмотрению заявлений казахстанцев об отсрочке кредитов. При этом первыми отсрочку платежей для своих клиентов предложили Kaspi Bank еще 18 марта. Тогда банк преступил к подготовке инфраструктуры для онлайн подачи заявлений.
Для проведения отсрочки платежей Агентство по регулированию и развитию финансового рынка утвердило согласованный с Ассоциацией финансистов специальный механизм. Ознакомиться с ним можно здесь.
БВУ оказались подготовленными к такой ситуации и смогли быстро запустить процесс рассмотрения отсрочек в онлайн-режиме. Благодаря этому начался прием заявок и по состоянию на 2 апреля их число превысило 282 тыс., из которых порядка 200 тыс. поступило от заемщиков Kaspi Bank, а остальные 82 тыс. – от других банков и организаций, предоставляющих микрокредиты и онлайн-займы. По последним данным, а именно от 8 апреля количество заявок только от заемщиков Kaspi Bank превысило 773,6 тыс., из которых 96% были одобрены банком. А это уже 10% от общего числа заемщиков всех БВУ (всего 7,46 млн заемщиков).
Учитывая, что около 1,3 млн граждан Казахстана подали заявки на выплату пособия по случаю сокращения или потери дохода, число заявок на отсрочку продолжит стремительно расти. А это в свою очередь увеличивает нагрузку на банковский сектор. Тем не менее, на консолидированном уровне банки имеют значительный запас собственного капитала и ликвидности для обеспечения непрерывной деятельности и оказания полного перечня банковских услуг.
Напомним, по результатам независимой оценки качества активов превышение достаточности капитала k1 относительно регуляторного минимума составляет 70% с учётом корректировок. А это означает, что риски для вкладчиков банков отсутствуют.
Как мы видим, текущая кризисная ситуация показала, что у Казахстана есть эффективная подушка безопасности в виде банковского сектора, который за последнее время существенно улучшил свои финансовые позиции. Например, их совокупные активы за последние пять лет выросли на 51%, а собственный капитал - на 62%. По объему активов ТОП-5 банков формируют Народный Банк Казахстана, Сбербанк, Kaspi Bank, ForteBank и Банк ЦентрКредит.
Сейчас именно БВУ оказывают стабилизирующее действие на национальную экономику за счет кредитных каникул как для МСБ, где сосредоточено 36% всего занятого населения и 29% ВВП Казахстана, так и для физических лиц. Для населения отсрочка стала социальной мерой поддержки, так как позволила снизить нагрузку на бюджет казахстанцев, что в условиях кризисного периода является существенной помощью.
Комментарии, по рейтингу, по дате
Цитата: Yerla от 09.04.2020 17:02:48
.. пора бы тоже писульку какую-никакую запилить .. ..
.. пора бы тоже писульку какую-никакую запилить .. ..
О, если от Ерлы, то конечно пили, братан! Всегда читаю тебя с удовольствием)