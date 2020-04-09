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danilov 10 Апреля 2020 в 08:35:51
ТРАМП: У США МНОГО ОПЦИЙ НА СЛУЧАЙ, ЕСЛИ РФ И С.АРАВИЯ НЕ ЗАХОТЯТ СОКРАТИТЬ ДОБЫЧУ НЕФТИ
WSJ: США НАМЕРЕНЫ ДОБИВАТЬСЯ РОСТА ЦЕН НА НЕФТЬ УГРОЗАМИ ВВЕДЕНИЯ ПОШЛИН
РОССИЯ ХОЧЕТ, ЧТОБЫ СТРАНЫ СОКРАТИЛИ ДОБЫЧУ С УРОВНЯ СРЕДНЕГО ЗА 1КВ 2020Г, А НЕ С АПРЕЛЬСКОГО УРОВНЯ - ENERGYINTEL.
МАКСИМУМ НА ЧТО СОГЛАСИТСЯ С.АРАВИЯ - ЭТО СОКРАЩЕНИЕ ДО 8 МБД - ИСТОЧНИКИ СМИ
РОСНЕФТЬ СЧИТАЕТ, ЧТО СНИЖЕНИЕ ДОБЫЧИ НА 10 МБД - ДОСТАТОЧНО - RENCAP
СИТУАЦИЯ НАКАЛЯЕТСЯ - ДРУГИЕ СТРАНЫ ХОТЯТ ОТ РФ И С.АРАВИИ БОЛЕЕ СИЛЬНОГО СНИЖЕНИЯ ДОБЫЧИ - ENERGY INTEL
ENERGY INTEL: СЕЙЧАС НАБЛЮДАЕТСЯ НАПРЯЖЕНИЕ В ПЕРЕГОВОРАХ. ПОХОЖЕ, ЧТО РФ И С.АРАВИЯ ДОГОВОРИЛИСЬ О СОКРАЩЕНИИ НА 10 МБД ДО ВСТРЕЧИ ОПЕК+++, А ТЕПЕРЬ ХОТЯТ ОТ ОСТАЛЬНЫХ БОЛЕЕ СИЛЬНОГО СНИЖЕНИЯ ДОБЫЧИ
Трамп общается по телефону с Владимиром Путиным и королем Саудовской Аравии Салманом, обсуждают нефтяное соглашение. Об этом в твитере сообщил его помощник и директор по медиа Белого дома Дэн Скавино.
ГЛАВА РФПИ: САУДИТЫ И РФ УЛАДИЛИ МЕЖДУ СОБОЙ ВСЕ ПРОТИВОРЕЧИЯ ПО СОКРАЩЕНИЮ ДОБЫЧИ НЕФТИ
США ОПТИМИСТИЧНО НАСТРОЕНЫ ПО ПОВОДУ СОКРАЩЕНИЯ ДОБЫЧИ ОПЕК+ НА 10 МБД
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