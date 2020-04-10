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Экономика
Мировая экономика проходит через сильнейшие потрясения со времен Великой депрессии - глава МВФ
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danilov 10 Апреля 2020 в 08:44:24
- СТРАНАМ EM ПОНАДОБЯТСЯ МИЛЛИАРДЫ USD ЭКСТРЕННОГО ФИНАНСИРОВАНИЯ
- БОЛЕЕ 170 СТРАН СТОЛКНУТСЯ С РЕЗКИМ ПАДЕНИЕМ ДОХОДА НА ДУШУ НАСЕЛЕНИЯ В 2020Г
- СТРАНЫ EM ПОДВЕРЖЕНЫ ШОКАМ СО СТОРОНЫ СПРОСА И ПРЕДЛОЖЕНИЯ
- ЭТО ХУДШЕЕ ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ЗАМЕДЛЕНИЕ СО ВРЕМЕН ВЕЛИКОЙ ДЕПРЕССИИ 1930Г
- ОТТОК КАПИТАЛА С РАЗВИВАЮЩИХСЯ РЫНКОВ ЗА ПОСЛЕДНИЕ 2 МЕСЯЦА СОСТАВИЛ $100 МЛРД, ВТРОЕ ПРЕВЫСИВ АНАЛОГИЧНЫЙ ПОКАЗАТЕЛЬ КРИЗИСНОГО 2008г. - МВФ - ПРАЙМ.
BBG: МИР ВСТУПАЕТ В САМУЮ ГЛУБОКУЮ РЕЦЕССИЮ В МИРНОЕ ВРЕМЯ С 1930-Х.
CITI: УЩЕРБ МИРОВОЙ ЭКОНОМИКЕ ОТ КОРОНАВИРУСА СОСТАВИТ БОЛЕЕ $5 ТРЛН В ТЕЧЕНИЕ 2 ЛЕТ.
JPMORGAN: В РАЗВИТЫХ СТРАНАХ БУДЕТ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СПАД, СРАВНИМЫЙ С ТЕМИ, КОТОРЫЕ ИМЕЛИ МЕСТО В 2008-2009 ГГ И 1974-1975 ГГ
MORGAN: В РАЗВИТЫХ СТРАНАХ ПОКАЗАТЕЛИ ВВП ВЕРНУТСЯ К ДОКРИЗИСНОМУ УРОВНЮ ТОЛЬКО В 3КВ 2021 Г
Комментарии, по рейтингу, по дате
  spy 10.04.2020 в 08:50:46   # 745642
Кредиты на восстановление нужны конечно, только брать их нужно не в долларах...
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  едридмадрид 10.04.2020 в 10:30:02   # 745648
Цитата: spy от 10.04.2020 02:50:46
Кредиты на восстановление нужны конечно, только брать их нужно не в долларах...




да уж, давай сразу в рублях те которые у соседей наших имеются вот стабильная валюта от которой не что сам Путин в шоке но и миллионы россиян

вон на днях Армения предложила за нефть рублями расчеты делать так путинская банда тишину поймала, ну нахер им родные рубли на виллах в Италии, Испании , США и воообще детей учить( семью там держать) надо на проклятом западе, а там российскими рублями для экзотики можно только одно место вытереть
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  едридмадрид 10.04.2020 в 10:32:48   # 745649
сколько тут, даже насайте трынделе новости постили рашенские пропогандовые про ВЕЛИКИЙ РУБЛЬ и КИТАЙСКИЙ ЮАНЬ дружба на веки и прочее, про рубль выше высказался, про китайский юань- это тот ещё мрак

пока полукоммунисты управляют страной и всему миру непонятно что внутри Китая происходит, не один нормальный чел который шарит в экономике не будет вкладывать в юань
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  Leksus 10.04.2020 в 10:38:46   # 745651
Взять в долг легко. Отдавать чем будем?
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  NBE 10.04.2020 в 11:02:56   # 745658
Цитата: spy от 10.04.2020 02:50:46
Кредиты на восстановление нужны конечно, только брать их нужно не в долларах...
смешно и глупо . Попросите еще кредиты в зимбабвийских долларах...
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