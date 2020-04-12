Проверить статус заявки на 42500

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Казахстанцы могут проверить статус на получение 42,5 тыс тенге https://newtimes.kz/obshchestvo/108401-kazakhstantsy-mogut-proverit-status-na-poluchenie-42-5-tys-tenge
Сервис по проверке статусов на получение госпомощи в размере 42,5 тенге запустил офис цифровизации Минтруда Казахстана, передает ИА «NewTimes.kz».
Казахстанцы могут проверить статус на получение 42,5 тыс тенге
Фото: ИА «NewTimes.kz»
Теперь казахстанцы могут проверить свой статус после подачи заявки на выплату госпомощи на период ЧП. Об этом сообщил вице-министр труда и социальной защиты населения РК Нариман Мукушев.
«Мы всегда мониторим социальные сети и видим, что основной вопрос у людей звучит так: «Я подал заявку несколько дней назад, но до сих пор не знаю, что с ней». Поэтому по поручению Биржан Бидайбековича Нурымбетова офисом цифровизации Минтруда был запущен сервис по проверке статусов по выплатам 42500!» — сообщил он в Telegram.
Казахстанцы могут проверить статус на получение 42,5 тыс тенге https://newtimes.kz/obshchestvo/108401-kazakhstantsy-mogut-proverit-status-na-poluchenie-42-5-tys-tenge
Сервис по проверке статусов на получение госпомощи в размере 42,5 тенге запустил офис цифровизации Минтруда Казахстана, передает ИА «NewTimes.kz».
Казахстанцы могут проверить статус на получение 42,5 тыс тенге
Фото: ИА «NewTimes.kz»
Теперь казахстанцы могут проверить свой статус после подачи заявки на выплату госпомощи на период ЧП. Об этом сообщил вице-министр труда и социальной защиты населения РК Нариман Мукушев.
«Мы всегда мониторим социальные сети и видим, что основной вопрос у людей звучит так: «Я подал заявку несколько дней назад, но до сих пор не знаю, что с ней». Поэтому по поручению Биржан Бидайбековича Нурымбетова офисом цифровизации Минтруда был запущен сервис по проверке статусов по выплатам 42500!» — сообщил он в Telegram.
Для проверки своего статуса необходимо зайти на сайт https://42500.enbek.kz, где нажать на кнопку «Проверить статус заявки», далее ввести ИИН и номер удостоверения личности, затем поставить галочку «Я не робот» и нажать на «Проверить», после чего отобразится статус заявки на получение 42,5 тыс тенге.
К слову, заявление на соцвыплату можно подать через портал eGov, сайт 42500.enbek.kz и Telegram-бот.
Кроме того, изменились правила выплаты 42,5 тыс тенге. Минтруда опубликовало обновленный приказ о выплатах, с которым можно ознакомиться здесь.
10 апреля президент Казахстана высказался о выплате 42,5 тыс тенге и очередях в банках.
К слову, заявление на соцвыплату можно подать через портал eGov, сайт 42500.enbek.kz и Telegram-бот.
Кроме того, изменились правила выплаты 42,5 тыс тенге. Минтруда опубликовало обновленный приказ о выплатах, с которым можно ознакомиться здесь.
10 апреля президент Казахстана высказался о выплате 42,5 тыс тенге и очередях в банках.
Министр ответил на возникающие вопросы о соцпомощи в размере 42 500 тенге
вчера, 21:20
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https://tengrinews.kz/kazakhstan_news/ministr-otvetil-voznikayuschie-voprosyi-sotspomoschi-razmere-398317/
вчера, 21:20
...
https://tengrinews.kz/kazakhstan_news/ministr-otvetil-voznikayuschie-voprosyi-sotspomoschi-razmere-398317/