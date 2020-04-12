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Экономика
Проверить статус заявки на 42500
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danilov 12 Апреля 2020 в 12:03:01
Теперь, чтобы проверить статус, нужно:
1️⃣. Пройти на 42500.enbek.kz
2️⃣. Нажать на кнопку «Проверить статус заявки»
3️⃣. Ввести ИИН и номер удостоверения личности
4️⃣. Поставить галочку «Я не робот» и нажать на «Проверить»

Статус вашей заявки незамедлительно отобразится.
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  Ал 12.04.2020 в 13:44:16   # 745830
Quote:
Сегодня, 09:51
Казахстанцы могут проверить статус на получение 42,5 тыс тенге https://newtimes.kz/obshchestvo/108401-kazakhstantsy-mogut-proverit-status-na-poluchenie-42-5-tys-tenge
Сервис по проверке статусов на получение госпомощи в размере 42,5 тенге запустил офис цифровизации Минтруда Казахстана, передает ИА «NewTimes.kz».
Казахстанцы могут проверить статус на получение 42,5 тыс тенге
Фото: ИА «NewTimes.kz»
Теперь казахстанцы могут проверить свой статус после подачи заявки на выплату госпомощи на период ЧП. Об этом сообщил вице-министр труда и социальной защиты населения РК Нариман Мукушев.
«Мы всегда мониторим социальные сети и видим, что основной вопрос у людей звучит так: «Я подал заявку несколько дней назад, но до сих пор не знаю, что с ней». Поэтому по поручению Биржан Бидайбековича Нурымбетова офисом цифровизации Минтруда был запущен сервис по проверке статусов по выплатам 42500!» — сообщил он в Telegram.
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Quote:
Министр ответил на возникающие вопросы о соцпомощи в размере 42 500 тенге
вчера, 21:20
...
https://tengrinews.kz/kazakhstan_news/ministr-otvetil-voznikayuschie-voprosyi-sotspomoschi-razmere-398317/
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  Ал 12.04.2020 в 13:55:15   # 745831
Quote:
Соцвыплата 42 500 тенге: "Казпочта" начала выдачу виртуальных карт © Sputnik
11.04.2020
Виртуальную карту "Казпочты" можно оформить моментально на сайте почтового оператора. Она открывается бесплатно, за обслуживание также не берут денег
АЛМАТЫ, 11 апр — Sputnik. "Казпочта" запустила услугу онлайн-счета, чтобы казастанцы смогли в период карантина получить социальную выплату 42 500 тенге, не выходя из дома. Об этом в Facebook сообщил председатель правления почтового оператора Сакен Сарсенов.
"Сегодня я рад сообщить вам, что наш онлайн-сервис готов. Теперь вы можете заказать платежную карту и открыть счет прямо со своего телефона, вам больше не нужно приходить для этого в отделение", - написал глава "Казпочты".
...
Читать далее: https://ru.sputniknews.kz/economy/20200411/13657396/sotsvyplata-42-500-tenge-kazpochta-schet.html
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  DITRX 12.04.2020 в 14:22:38   # 745834
Заявку вообще нельзя подать. Уже неделю пытаюсь.
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  DITRX 12.04.2020 в 14:26:41   # 745835
Интересно народ кто из вас оплатил 1 МРП но по этом не смог подать заявку??? Пишем комменты и кто вообще смог получить эти 42 500
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  Пришелец 12.04.2020 в 14:33:45   # 745836
скорее всего. оплату возьмут со всем остальным. сомнения есть что дадут. или возьмут на учет и на отработку. когда даром давали
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  Pole13 12.04.2020 в 14:59:22   # 745837
Цитата: DITRX от 12.04.2020 08:26:41
Интересно народ кто из вас оплатил 1 МРП но по этом не смог подать заявку??? Пишем комменты и кто вообще смог получить эти 42 500

Никто, почти 50 человек моих родственников и друзей подали заявку, некоторым пришли смс от 1414, но НИКТО так денег не получил.
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  shlenchak 12.04.2020 в 15:04:40   # 745838
У меня жена получила
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  Практичный 12.04.2020 в 15:06:41   # 745839
Из близких знакомых кому верю,4 получили 42500. Подтверждают,2 из них оплатили 1 мрп.
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  кинат 12.04.2020 в 16:01:57   # 745843
Я получил и жена, у нас ИП у каждого.
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  Лялька 12.04.2020 в 17:34:33   # 745850
Мы давно уже потратили эти 42500. Мне кажется все уже получили
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  гримм 12.04.2020 в 17:44:09   # 745856
42500.enbek.kz


Ререз EGOV неполучается

через телеграм бот заявку принял и молчит
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  Ал 12.04.2020 в 17:52:11   # 745858

Quote:
Соцпособие 42 500 тенге: почему деньги не поступили на счет © CC0
10.04.2020
Что делать, если пришло SMS, а деньги так и не поступили, рассказали в Минтруда и соцзащиты населения
НУР-СУЛТАН, 10 апр — Sputnik. Если пришло сообщение о начислении денег, а на счете их нет, следует обратиться в банк. Об этом сообщил вице-министр труда и социальной защиты населения Нариман Мукушев.
...
Читать далее: https://ru.sputniknews.kz/economy/20200410/13650261/sotsposobie-42500-tenge-schet.html
Quote:
Опубликовано: 10 апреля
Коварные выплаты: как не остаться без пенсии из-за 42 500 тенге https://www.caravan.kz/gazeta/kovarnye-vyplaty-kak-ne-ostatsya-bez-pensii-izza-42-500-tenge-626394/?utm_campaign=25199188&utm_medium=banner&utm_content=59196018&utm_source=news.mail.ru
Давайте поговорим о людях, которые собираются выходить на пенсию либо в декрет.
...

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  Pole13 12.04.2020 в 19:56:29   # 745878
Россия смотрю тоже "отличилась"
https://yandex.ru/turbo?text=https%3A%2F%2Fwww.kp.ru%2Fdaily%2F27115%2F4194873%2F&utm_source=yxnews&utm_medium=mobile&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews&brand=news
Люди застрявшие на курортах сами виноваты, осознанно рисковали, так им теперь еще и суточные платят в размере 2400 рублей, месяц просидят 72000 рублей получат, а россиянам фиг. Понятно почему их на разных сайтах матерят, я тоже таких хитрожопых не терплю.
Один комментарий понравился, россиянин застрявший на Фиджи плачется, хочет домой, на что ему пишут: "Иди ты нахер, я вообще застрял в Омске"
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  Wolfkz 12.04.2020 в 20:12:10   # 745882
Цитата: DITRX от 12.04.2020 08:26:41
Интересно народ кто из вас оплатил 1 МРП но по этом не смог подать заявку??? Пишем комменты и кто вообще смог получить эти 42 500

Жена оплатила и подала заявку еще неделю назад, но не получила денег. Ни смс, ни возможности глянуть статус. Этот сервис говорит что назначено. Хз. Посмотрим
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  Ал 12.04.2020 в 20:20:58   # 745883
Quote:
Соцпособие 42 500 тенге: почему деньги не поступили на счет © CC0
10.04.2020
Что делать, если пришло SMS, а деньги так и не поступили, рассказали в Минтруда и соцзащиты населения
НУР-СУЛТАН, 10 апр — Sputnik. Если пришло сообщение о начислении денег, а на счете их нет, следует обратиться в банк. Об этом сообщил вице-министр труда и социальной защиты населения Нариман Мукушев.
...
Читать далее: https://ru.sputniknews.kz/economy/20200410/13650261/sotsposobie-42500-tenge-schet.html
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  Absolute 12.04.2020 в 21:04:37   # 745890
Цитата: гримм от 12.04.2020 11:44:09
42500.enbek.kz


Ререз EGOV неполучается

через телеграм бот заявку принял и молчит

Egov - Электронные обращения - Пройдите по ссылке выделенной синим текстом.
Telegram BOT. Работает. 42500.enbek.kz Практически не принимает заявки.
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