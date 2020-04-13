Уважаемые потребители электрической энергии!

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danilov 13 Апреля 2020 в 17:14:40
Применение нижеуказанных тарифов согласовано с Департаментом по регулированию естественных монополий по Туркестанской области исх.№04-15/449 от 08.04.2020 года.
С 1 апреля 2020 года будут действовать следующие тарифы:
1. Тариф для бытовых потребителей - 15,0528 тенге за 1 кВт/час с учетом НДС.
2. Тариф для не бытовых потребителей – 27,6640 тенге за 1 кВт/час с учетом НДС.
3. Тариф для юридических лиц, финансируемых из годарственного бюджета всех уровней – 29,5008 за 1 кВт/час с учетом НДС.
4. Тариф потребителей, оплачивающих за электроэнергию по дифференцированным тарифам в зависимости от объемов потребления:
- 1 уровень без электроплит – 13,7200 тенге за 1 кВт/час с НДС
- 1 уровень с использованием электроплит – 12,1184 теге за 1 кВт/час с НДС
- 2 уровень – 18,0656 тенге за 1 кВт/час с НДС
- 3 уровень - 22,5792 тенге за 1 кВт/час с НДС
Администрация ТОО «Энергопоток».
Комментарии, по рейтингу, по дате
Цитата: DITRX от 13.04.2020 12:01:53
Могли бы бесплатно дать. Сколько лет за нас счёт обогащались, могли бы в трудное время народу помочь.
Могли бы бесплатно дать. Сколько лет за нас счёт обогащались, могли бы в трудное время народу помочь.
Действительно. Электроэнергию впрок не наберешь. Кому нужно по необходимости пользуются.
едридмадрид 13.04.2020 в 18:23:53 # 745994
дней 10 назад философ мне новсть скидывал
В Шымкенте с 1 апреля снижены тарифы:
ТОО «Водные ресурсы - Маркетинг»:
- на услуги водоснабжения тариф снижен с 88,17 тенге до 83,75 тенге с учетом НДС, или на 5%;
- на услуги водоотведения тариф снижен с 35,13 тенге до 33,38 тенге с учетом НДС, или на 5%;
ГКП «Куатжылуорталык-3»:
- на услуги горячего водоснабжения тариф снижен для физических лиц без индивидуальных приборов учета горячей воды по норме на 1 человек с 736,53 тенге до 662,88 тенге с учетом НДС, или на 10%;
- для физических лиц с индивидуальными приборами учета горячей воды на 1 м3 снижен тариф с 230,16 тенге до 207,14 тенге с учетом НДС, или на 10%;
ТОО «Таскудык Бак»: на услуги водоснабжения для населения тариф снижен с 70,99 тенге до 67,44 тенге с учетом НДС, или на 5%;
ТОО «Женис Т»: на услуги транспортировки товарного газа тариф снижен с 3916,82 тенге до 3720,98 тенге с учетом НДС, или на 5%;
ТОО «Сайрам су»: на услуги водоснабжения тариф снижен с 72,08 тенге до 68,48 тенге с учетом НДС, или на 5%.
едридмадрид 13.04.2020 в 18:30:20 # 745995
"В рамках исполнения поручения президента, данного 23 марта текущего года на совещании по ситуации с коронавирусом и антикризисных мер, департаментом комитета по регулированию естественных монополий министерства национальной экономики по Туркестанской области с 1 апреля 2020 года снижены тарифы для населения на период действия ЧП на коммунальные услуги "
В частности, ТОО "Уранэнерго" снизило тариф на услуги водоснабжения с 58,84 тенге до 52,96 тенге без НДС за 1 кубометр или на 10%, на услуги водоотведения – с 30,29 тенге до 27,26 тенге без НДС за 1 кубометр или на 10%.
ТОО "Энергопоток" снизило тариф на услуги электроснабжения на 3% – с 13,86 тенге до 13,44 тенге без НДС за 1 кВт/час.
едридмадрид 13.04.2020 в 18:30:48 # 745996
Кроме того, снижены тарифы ТОО "Казыгурт жолы" по предоставлению подъездного пути для проезда подвижного состава со 181,23 до 164,88 тенге/вагон-км или на 9% и по маневровым работам с 5056,64 до 4600,43 тенге/вагон-час, или на 9%.
Тариф потребителей, оплачивающих за электроэнергию по дифференцированным тарифам в зависимости от объемов потребления:
- 1 уровень без электроплит – 13,7200 тенге за 1 кВт/час с НДС
- 1 уровень без электроплит – 13,7200 тенге за 1 кВт/час с НДС
Прошлый тариф по этой категории в квитанции за март стоит 14,1456 тг.
Как бы у нас ничего не треснуло от такой щедрости в 42 тиынки. От такой экономии за месяц даже на булку хлеба не набежит у многих. Замечательная забота. Главное отрапортовать о шагах навстречу.