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Экономика
Владельцы не работавших ИП не получат пособия в 42500 тенге – минтруда РК
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danilov 13 Апреля 2020 в 17:16:42
Владельцы не работавших индивидуальных предприятий (ИП) не получат Т42,5 тыс, сообщил министр труда и социальной защиты населения Казахстана Биржан Нурымбетов.

«Есть очень много людей, которые открыли ИП на всякий случай, и они мертвым грузом лежат, а сегодня они пытаются подать заявление, но у них нет отчислений и они пытаются заплатить ЕСП (единый совокупный платеж – КазТАГ). А ЕСП – по закону он не проходит, потому что ИП и плательщик ЕСП – это один и тот же предприниматель, просто второе – это упрощенный режим. То есть, человек, который не хотел стать ИП, мог ежемесячно платить ЕСП», - сказал Нурымбетов на брифинге в понедельник.

Он пояснил, что ранее разосланные ИП SMS-сообщения о назначении выплаты не означают автоматического начисления выплаты.

«Говорят, вы нам присылали SMS, вы говорили, что мы имеем право как ИП и так далее. Да, мы в первые дни хотели оплатить всем ИП без обращений, без заявлений. Но когда мы получили обратную связь, начали изучать, поэтому решение такое, что всем ИП мы назначать не будем, за исключением тех, у кого действительно доходов не стало. Поэтому ИП обязательно нужно подать заявления», - сказал Нурымбетов.

По сообщению КазТАГ
Комментарии, по рейтингу, по дате
  Дэн 13.04.2020 в 17:27:53   # 745979
Я за это простым людям надо платить
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  едридмадрид 13.04.2020 в 17:37:23   # 745980
что за БЕЗГРАМОТНАЯ НОВОСТЬ, где ссылка

Владельцы не работавших ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ (ИП)



ИП - это индивидуальное ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО ( предприниматель)

а ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ- ЭТО но НЕ КАК НЕ ПРЕДПРИЯТИЕ
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  Рамзес 13.04.2020 в 19:05:29   # 746001
Люди не хотят платить налоги,но хотят получить помощь от государства.Есть хитрожопые которые открыли ИП и приостановили деятельность но при этом не каких отчислений не было произведено.Теперь они подают заявку им ясень пень отказывают,второй тип хитрожопых платит ЕСП и то же претендует на 42500 т но они забывают указать свой статус.Государство говорит оформите все правильно и будет вам 42500т.Некоторые особо умом не обделенные граждане ( третий тип хитрожопых) пытаются оформить пособие на мертвые души,а так же на родственников которые не проживают на территории Казахстана в данный момент - это гастарбайтеры незаконные.
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