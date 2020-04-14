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Экономика
Тенге укрепился на фоне договоренности стран ОПЕК+
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danilov 14 Апреля 2020 в 12:34:53
Комментарии, по рейтингу, по дате
  DITRX 14.04.2020 в 12:51:29   # 746086
Красиво поют, вот это я понимаю игра слов.

А теперь откроем правду в четверг Трамп твитнул что будет сокрощение на 15-20 млн барелей хотя переизбыток 30 барелейв сутки. Номер факту в начале опек+ договаривались о 10 млн а США и Канада на 5 млн. На этих новостях курс нефти марки бренд подскочил с 20$ до 36$ ведь в данное время из за короновируса переизбыток нефти 30 млн Барелей в день. но когда узнали что по итогу ОПЕК сократил только на 9.7 млн а США и Канада вообще бортанулись . Итог нефть падает с 36 до 31 и то все фондовые рынки открываются только сегодня из за праздников Пасхи
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  Дэн 14.04.2020 в 16:44:52   # 746115
Никогда не укрепится скоро в тенге конфеты заворачивать будут
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