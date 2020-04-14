Нефтегазовый сектор Казахстана упрощает процедуры закупок для казахстанского бизнеса

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философ 14 Апреля 2020 в 17:39:15
В конце марта министерство энергетики РК разрешило недропользователям закупать товары казахстанского производства (трубы, арматурную продукцию, насосы, трансформаторы, кабельную продукцию и др.) без проведения конкурсных процедур, которые обычно занимают до двух месяцев.
В начале апреля между ТОО «PSA» и Оператором Северо-Каспийского проекта (месторождение Кашаган) компании Норт Каспиан Оперейтинг Компани Н.В. достигнуты договоренности по согласованию резолюции для оптимизации процедур закупок товаров у отечественных товаропроизводителей на периоды действия чрезвычайных положений.
Основные моменты в особых процедурах на периоды действия ЧП:
1. Присуждение контрактов на бесконкурентной основе и на основе единого источника поставки услуг:
• на товары казахстанского происхождения, подтвержденные сертификатом о происхождении товаров по форме «CT-КЗ» либо индустриальным сертификатом, выданным Национальной палатой предпринимателей РК «Атамекен».
2. Возможность подачи тендерных предложений в электронном формате.
"Указанные меры позволяют отечественным поставщикам товаров и услуг, ориентированных в нефтегазовом секторе Казахстана, заключать контракты и преодолеть сложные обстоятельства", - пишет PSA.
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