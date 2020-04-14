До триллиона тенге увеличат финансирование льготного кредитования приоритетных отраслей экономики

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философ 14 Апреля 2020 в 18:10:58
«По Программе льготного кредитования приоритетных отраслей экономики по состоянию на 10 апреля банками принято 619 заявок на общую сумму 422,2 млрд тенге, одобрено 470 проектов на сумму 292,2 млрд тенге, выдано 352 займов на сумму 153,0 млрд тенге», - сказал Ерболат Досаев на заседании Правительства.
Более того, по его словам, Национальным банком принято решение расширить финансирование данной программы на 400 млрд тенге до 1 трлн тенге, которые будут направлены на обеспечение продовольственной безопасности и снижение импортозависимости.
«По поручению Президента РК Касым-Жомарта Токаева, разработана и начата реализация Программы льготного кредитования для поддержки субъектов МСБ и индивидуальных предпринимателей, пострадавших от введения чрезвычайного положения. В рамках программы банкам были выделены обусловленные вклады сроком до 12 месяцев на общую сумму 600 млрд. тенге. Освоение средств, которое должно осуществиться за 3 месяца, уже началось. Предпринимателями поданы 647 заявок, выдано 45 займов на сумму 17,3 млрд тенге», - отметил Е. Досаев.
Глава Нацбанка также сообщил, что по программе «7-20-25» на 9 апреля 2020 года одобрено 17 328 заявок на 199 млрд тенге, из них выдано 14 616 займов на сумму 173,2 млрд тенге.
«В рамках антикризисных мер Национальным Банком внесены изменения, предусматривающие поддержку заемщиков программы путем освобождения от штрафов и пени, отсрочки платежей по основному долгу и вознаграждению сроком до 90 дней», - добавил глава Нацбанка.
http://lenta.inform.kz/ru/do-trilliona-tenge-uvelichat-finansirovanie-l-gotnogo-kreditovaniya-prioritetnyh-otrasley-ekonomiki_a3637798
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