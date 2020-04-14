Саудовская Аравия увеличила скидки и будет продавать нефть в Европу по $10

Цитата: DITRX от

Цитата: андремас от

Несмотря на почти безоговорочную капитуляцию Москвы, согласившейся убрать с рынка вдвое больше нефти, чем Эр-Рияд..



Пиздеж, как обычно у этих помойных друзей.



.... О сокращении добычи договорились Саудовская Аравия и Россия.



Каждая из этих стран сократит добычу на 2,5 млн баррелей в сутки в мае и июне 2020 года.



https://www.bbc.com/russian/news-52236186

Несмотря на почти безоговорочную капитуляцию Москвы, согласившейся убрать с рынка вдвое больше нефти, чем Эр-Рияд..Пиздеж, как обычно у этих помойных друзей..... О сокращении добычи договорились Саудовская Аравия и Россия.Каждая из этих стран сократит добычу на 2,5 млн баррелей в сутки в мае и июне 2020 года.



Ты видимо не понял многоходовочку. Хотя и ОПЕК и сократил на 9.7 млн но в данное время в мире переизбыток нефти на 30 млн. И ее тупо некуда продовать. Самолёты не летают машины не ездят. Есть только 3 крупных рынка ( сша, Китай и Европа) США сам себя обеспечивает. Китай в этом году отказывается покупать нефть от Роснефти из за возможных санкций за продажу венесуэльской нефти. Остался только рынок Европа за которую идёт борьба. Саудиты хотят Россию вытолкать из рынка Европы. И соглашение в ОПЕК было о сокращении добычи а не о ценах. И то многие эксперты сомневаются что кто будет их соблюдать ведь реально проверить сокротили или нет не возможно. Заключение саудиты подняли цены на нефть формальной сделкой о сокращении и выдавливают нефть России из рынка Ты видимо не понял многоходовочку. Хотя и ОПЕК и сократил на 9.7 млн но в данное время в мире переизбыток нефти на 30 млн. И ее тупо некуда продовать. Самолёты не летают машины не ездят. Есть только 3 крупных рынка ( сша, Китай и Европа) США сам себя обеспечивает. Китай в этом году отказывается покупать нефть от Роснефти из за возможных санкций за продажу венесуэльской нефти. Остался только рынок Европа за которую идёт борьба. Саудиты хотят Россию вытолкать из рынка Европы. И соглашение в ОПЕК было о сокращении добычи а не о ценах. И то многие эксперты сомневаются что кто будет их соблюдать ведь реально проверить сокротили или нет не возможно. Заключение саудиты подняли цены на нефть формальной сделкой о сокращении и выдавливают нефть России из рынка

она не формальнаяпросто начинает действовать с 1 мая,а вот что в этом месяце творится до 1 мая - это личное дело каждогосаудиты всё четко просчитали, после того как обнуленный плещивец в их сторону плюнулони нарастили добычу, и весь ПРИРОСТ запихали во все щели где можно хранить нефть ))) и главное ДЕМПИНГОВЫМИ ЦЕНА на свою качественную ( чем у России) нефть обрушили всех покупателей российской нефтиплешивый и его дебилы нефтянники-экономисты не смогли ничего сделатьв итоги арабы добились того что ВСЕ ( США И КАНАДА под вопросом, Мексика настояла на своём - но мы не знаем чего им это будет стоить))) СОКРАЩАЮТ и НАМНОГО БОЛЬШЕ чем в начале марта, а так же готовы СОКРАЩАТЬ в течении последующих 2 лет