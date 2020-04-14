Саудовская Аравия увеличила скидки и будет продавать нефть в Европу по $10

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философ 14 Апреля 2020 в 18:21:15
Несмотря на почти безоговорочную капитуляцию Москвы, согласившейся убрать с рынка вдвое больше нефти, чем Эр-Рияд, государственная нефтяная компания королевства Saudi Aramco не только продолжит, но и усилит демпинг на рынках Азии и Европы, где ее нефть конкурирует с российской.
В опубликованном в понедельник прайс-листе на май Saudi Aramcо оставила в силе беспрецедентные скидки на отгрузку в Северо-Западную Европу и увеличила их для поставок в Срезидемноморье и Азию.
На ключевом для саудитов, азиатском рынке марка Arab Super Light подешевеет на 5,5 доллара и впервые в истории будет продаваться с дисконтом 3,65 доллара к цене бенчмарка Oman/Dubai.
Сорт Arab Extra Light подешевеет на 4,3 доллара, Arab Light - на 4,2 доллара, тяжелые сорта Arab Medium и Arab Heavy станут дешевле на 3,35 и 2,95 доллара соотвественно.
Резко снизятся цены для южно-европейских стран. Скидка на Arab Extra Light увеличится почти вдвое - с 5,8 до 10,3 доллара к цене Brent.
Напомним, что речь идет не о фьючерсных ценах, которые держатся около 30 долларов, а спотовых, которые фиксирует маркер Dated Brent.
По итогам прошлой недели его средняя цена составила 22,88 доллара. Таким образом, сверхлегкая саудовская нефть сможет поступать в Средиземноморье по 10,58 доллара за бочку.
Скидки на Arab Light увеличатся с 8,6 до 10,3 доллара за баррель (что также дает цену в 10,58 доллара за бочку), на тяжелые сорта - до 11,4 доллара.
Для Северо-Западной Европы останется в силе скидка в 10,25 доллара к Dated Brent на поставки сорта Arab Light, что дает фактическую цену 10,63 доллара. Цена сверхлегкой нефти Arab Extra Light снизится на 80 центов - до минус 8,9 доллара к Brent.
Единственным рынком, где Saudi Aramco согласилась прекратить ценовую войну, стал американский. Для США саудовская нефть подорожает по всей линейке сортов - на 2,5-4,2 доллара за баррель.
Напомним, «добро» на продолжение ценовой войны против России Саудовской Аравии дал президент США Дональд Трамп.
В разговоре с наследным принцем Мохаммедом бен Сальманом 9 марта он заявил, что поддерживает планы Эр-Рияда по вытеснению России с ключевых рынков, рассказывали Politico источники в Белом доме.
По их словам, Трамп лишь просил, чтобы цены на нефть не опускались настолько низко, чтобы навредить сланцевой отрасли США.
https://www.finanz.ru/novosti/birzhevyye-tovary/saudovskaya-araviya-uvelichila-skidki-i-budet-prodavat-neft-v-evropu-po-$10-1029085393
Комментарии, по рейтингу, по дате
Пиздеж, как обычно у этих помойных друзей.
.... О сокращении добычи договорились Саудовская Аравия и Россия.
Каждая из этих стран сократит добычу на 2,5 млн баррелей в сутки в мае и июне 2020 года.
https://www.bbc.com/russian/news-52236186
Цитата: андремас от 14.04.2020 13:11:55
Несмотря на почти безоговорочную капитуляцию Москвы, согласившейся убрать с рынка вдвое больше нефти, чем Эр-Рияд..
Пиздеж, как обычно у этих помойных друзей.
.... О сокращении добычи договорились Саудовская Аравия и Россия.
Каждая из этих стран сократит добычу на 2,5 млн баррелей в сутки в мае и июне 2020 года.
https://www.bbc.com/russian/news-52236186
Несмотря на почти безоговорочную капитуляцию Москвы, согласившейся убрать с рынка вдвое больше нефти, чем Эр-Рияд..
Пиздеж, как обычно у этих помойных друзей.
.... О сокращении добычи договорились Саудовская Аравия и Россия.
Каждая из этих стран сократит добычу на 2,5 млн баррелей в сутки в мае и июне 2020 года.
https://www.bbc.com/russian/news-52236186
Ты видимо не понял многоходовочку. Хотя и ОПЕК и сократил на 9.7 млн но в данное время в мире переизбыток нефти на 30 млн. И ее тупо некуда продовать. Самолёты не летают машины не ездят. Есть только 3 крупных рынка ( сша, Китай и Европа) США сам себя обеспечивает. Китай в этом году отказывается покупать нефть от Роснефти из за возможных санкций за продажу венесуэльской нефти. Остался только рынок Европа за которую идёт борьба. Саудиты хотят Россию вытолкать из рынка Европы. И соглашение в ОПЕК было о сокращении добычи а не о ценах. И то многие эксперты сомневаются что кто будет их соблюдать ведь реально проверить сокротили или нет не возможно. Заключение саудиты подняли цены на нефть формальной сделкой о сокращении и выдавливают нефть России из рынка
едридмадрид 14.04.2020 в 21:00:34 # 746143
Цитата: DITRX от 14.04.2020 14:00:33
Ты видимо не понял многоходовочку. Хотя и ОПЕК и сократил на 9.7 млн но в данное время в мире переизбыток нефти на 30 млн. И ее тупо некуда продовать. Самолёты не летают машины не ездят. Есть только 3 крупных рынка ( сша, Китай и Европа) США сам себя обеспечивает. Китай в этом году отказывается покупать нефть от Роснефти из за возможных санкций за продажу венесуэльской нефти. Остался только рынок Европа за которую идёт борьба. Саудиты хотят Россию вытолкать из рынка Европы. И соглашение в ОПЕК было о сокращении добычи а не о ценах. И то многие эксперты сомневаются что кто будет их соблюдать ведь реально проверить сокротили или нет не возможно. Заключение саудиты подняли цены на нефть формальной сделкой о сокращении и выдавливают нефть России из рынка
Цитата: андремас от 14.04.2020 13:11:55
Несмотря на почти безоговорочную капитуляцию Москвы, согласившейся убрать с рынка вдвое больше нефти, чем Эр-Рияд..
Пиздеж, как обычно у этих помойных друзей.
.... О сокращении добычи договорились Саудовская Аравия и Россия.
Каждая из этих стран сократит добычу на 2,5 млн баррелей в сутки в мае и июне 2020 года.
https://www.bbc.com/russian/news-52236186
Несмотря на почти безоговорочную капитуляцию Москвы, согласившейся убрать с рынка вдвое больше нефти, чем Эр-Рияд..
Пиздеж, как обычно у этих помойных друзей.
.... О сокращении добычи договорились Саудовская Аравия и Россия.
Каждая из этих стран сократит добычу на 2,5 млн баррелей в сутки в мае и июне 2020 года.
https://www.bbc.com/russian/news-52236186
Ты видимо не понял многоходовочку. Хотя и ОПЕК и сократил на 9.7 млн но в данное время в мире переизбыток нефти на 30 млн. И ее тупо некуда продовать. Самолёты не летают машины не ездят. Есть только 3 крупных рынка ( сша, Китай и Европа) США сам себя обеспечивает. Китай в этом году отказывается покупать нефть от Роснефти из за возможных санкций за продажу венесуэльской нефти. Остался только рынок Европа за которую идёт борьба. Саудиты хотят Россию вытолкать из рынка Европы. И соглашение в ОПЕК было о сокращении добычи а не о ценах. И то многие эксперты сомневаются что кто будет их соблюдать ведь реально проверить сокротили или нет не возможно. Заключение саудиты подняли цены на нефть формальной сделкой о сокращении и выдавливают нефть России из рынка
она не формальная
просто начинает действовать с 1 мая,
а вот что в этом месяце творится до 1 мая - это личное дело каждого
саудиты всё четко просчитали, после того как обнуленный плещивец в их сторону плюнул ,
они нарастили добычу, и весь ПРИРОСТ запихали во все щели где можно хранить нефть ))) и главное ДЕМПИНГОВЫМИ ЦЕНА на свою качественную ( чем у России) нефть обрушили всех покупателей российской нефти
плешивый и его дебилы нефтянники-экономисты не смогли ничего сделать
в итоги арабы добились того что ВСЕ ( США И КАНАДА под вопросом, Мексика настояла на своём - но мы не знаем чего им это будет стоить))) СОКРАЩАЮТ и НАМНОГО БОЛЬШЕ чем в начале марта, а так же готовы СОКРАЩАТЬ в течении последующих 2 лет
Цитата: едридмадрид от 14.04.2020 15:00:34Не устану задавать вопрос - чем ты болен?
она не формальная
просто начинает действовать с 1 мая,
а вот что в этом месяце творится до 1 мая - это личное дело каждого
саудиты всё четко просчитали, после того как обнуленный плещивец в их сторону плюнул ,
они нарастили добычу, и весь ПРИРОСТ запихали во все щели где можно хранить нефть ))) и главное ДЕМПИНГОВЫМИ ЦЕНА на свою качественную ( чем у России) нефть обрушили всех покупателей российской нефти
плешивый и его дебилы нефтянники-экономисты не смогли ничего сделать
в итоги арабы добились того что ВСЕ ( США И КАНАДА под вопросом, Мексика настояла на своём - но мы не знаем чего им это будет стоить))) СОКРАЩАЮТ и НАМНОГО БОЛЬШЕ чем в начале марта, а так же готовы СОКРАЩАТЬ в течении последующих 2 лет
Цитата: DITRX от 14.04.2020 14:00:33
Ты видимо не понял многоходовочку. Хотя и ОПЕК и сократил на 9.7 млн но в данное время в мире переизбыток нефти на 30 млн. И ее тупо некуда продовать. Самолёты не летают машины не ездят. Есть только 3 крупных рынка ( сша, Китай и Европа) США сам себя обеспечивает. Китай в этом году отказывается покупать нефть от Роснефти из за возможных санкций за продажу венесуэльской нефти. Остался только рынок Европа за которую идёт борьба. Саудиты хотят Россию вытолкать из рынка Европы. И соглашение в ОПЕК было о сокращении добычи а не о ценах. И то многие эксперты сомневаются что кто будет их соблюдать ведь реально проверить сокротили или нет не возможно. Заключение саудиты подняли цены на нефть формальной сделкой о сокращении и выдавливают нефть России из рынка
Цитата: андремас от 14.04.2020 13:11:55
Несмотря на почти безоговорочную капитуляцию Москвы, согласившейся убрать с рынка вдвое больше нефти, чем Эр-Рияд..
Пиздеж, как обычно у этих помойных друзей.
.... О сокращении добычи договорились Саудовская Аравия и Россия.
Каждая из этих стран сократит добычу на 2,5 млн баррелей в сутки в мае и июне 2020 года.
https://www.bbc.com/russian/news-52236186
Несмотря на почти безоговорочную капитуляцию Москвы, согласившейся убрать с рынка вдвое больше нефти, чем Эр-Рияд..
Пиздеж, как обычно у этих помойных друзей.
.... О сокращении добычи договорились Саудовская Аравия и Россия.
Каждая из этих стран сократит добычу на 2,5 млн баррелей в сутки в мае и июне 2020 года.
https://www.bbc.com/russian/news-52236186
Ты видимо не понял многоходовочку. Хотя и ОПЕК и сократил на 9.7 млн но в данное время в мире переизбыток нефти на 30 млн. И ее тупо некуда продовать. Самолёты не летают машины не ездят. Есть только 3 крупных рынка ( сша, Китай и Европа) США сам себя обеспечивает. Китай в этом году отказывается покупать нефть от Роснефти из за возможных санкций за продажу венесуэльской нефти. Остался только рынок Европа за которую идёт борьба. Саудиты хотят Россию вытолкать из рынка Европы. И соглашение в ОПЕК было о сокращении добычи а не о ценах. И то многие эксперты сомневаются что кто будет их соблюдать ведь реально проверить сокротили или нет не возможно. Заключение саудиты подняли цены на нефть формальной сделкой о сокращении и выдавливают нефть России из рынка
она не формальная
просто начинает действовать с 1 мая,
а вот что в этом месяце творится до 1 мая - это личное дело каждого
саудиты всё четко просчитали, после того как обнуленный плещивец в их сторону плюнул ,
они нарастили добычу, и весь ПРИРОСТ запихали во все щели где можно хранить нефть ))) и главное ДЕМПИНГОВЫМИ ЦЕНА на свою качественную ( чем у России) нефть обрушили всех покупателей российской нефти
плешивый и его дебилы нефтянники-экономисты не смогли ничего сделать
в итоги арабы добились того что ВСЕ ( США И КАНАДА под вопросом, Мексика настояла на своём - но мы не знаем чего им это будет стоить))) СОКРАЩАЮТ и НАМНОГО БОЛЬШЕ чем в начале марта, а так же готовы СОКРАЩАТЬ в течении последующих 2 лет
едридмадрид 14.04.2020 в 21:29:55 # 746152
Цитата: DITRX от 14.04.2020 15:18:38
Весь прикол в том что в Европе не только Россия но и мы тоже. Это как всегда и нам рекошетом ударит у куда нам девать 11 млн в день не понятно . А Веть нефть большую часть бюджета составляет. И как дыру в бюджете будут лотать не понятно.
Весь прикол в том что в Европе не только Россия но и мы тоже. Это как всегда и нам рекошетом ударит у куда нам девать 11 млн в день не понятно . А Веть нефть большую часть бюджета составляет. И как дыру в бюджете будут лотать не понятно.
за нас не переживай всем сейчас тяжело,
но в отличии от того же нашего северного соседа мы во всякие войнушки не играем ,
не кормим всяких иностранных дармоедов в виде непризнанных республик
да и ТРИЛЛИОН долларов ( как Россия ) не выводим за границу
Шта?
Ты видимо не понял....
Цитата: DITRX от 14.04.2020 14:00:33Дык, в соглашении ОПЕК+ говорится о квотах максимально допускаемой добычи, а остальное в возможностях экспортеров.
Ты видимо не понял многоходовочку. Хотя и ОПЕК и сократил на 9.7 млн но в данное время в мире переизбыток нефти на 30 млн. И ее тупо некуда продовать. Самолёты не летают машины не ездят. Есть только 3 крупных рынка ( сша, Китай и Европа) США сам себя обеспечивает. Китай в этом году отказывается покупать нефть от Роснефти из за возможных санкций за продажу венесуэльской нефти. Остался только рынок Европа за которую идёт борьба. Саудиты хотят Россию вытолкать из рынка Европы. И соглашение в ОПЕК было о сокращении добычи а не о ценах. И то многие эксперты сомневаются что кто будет их соблюдать ведь реально проверить сокротили или нет не возможно. Заключение саудиты подняли цены на нефть формальной сделкой о сокращении и выдавливают нефть России из рынка
Ты видимо не понял многоходовочку. Хотя и ОПЕК и сократил на 9.7 млн но в данное время в мире переизбыток нефти на 30 млн. И ее тупо некуда продовать. Самолёты не летают машины не ездят. Есть только 3 крупных рынка ( сша, Китай и Европа) США сам себя обеспечивает. Китай в этом году отказывается покупать нефть от Роснефти из за возможных санкций за продажу венесуэльской нефти. Остался только рынок Европа за которую идёт борьба. Саудиты хотят Россию вытолкать из рынка Европы. И соглашение в ОПЕК было о сокращении добычи а не о ценах. И то многие эксперты сомневаются что кто будет их соблюдать ведь реально проверить сокротили или нет не возможно. Заключение саудиты подняли цены на нефть формальной сделкой о сокращении и выдавливают нефть России из рынка
При этом саудиты не смогли груз с ранее заправленных танкеров в апреле продать, а при этом у них фрахт посуточный и при этом задран перевозчиками, поэтому к убыткам при поставке идут, почему они и пытаются зависшие объемы протолкнуть с помощью дополнительной скидки.
С чего решили, что проблемы только у РФ?
Кстати, в соглашении говорится, что саудиты пообещали убрать с рынка созданные ими излишки в 4 миллиона баррелей, а если они пытаются демпингом их протолкнуть, то выходит, что собственные обязательства нарушают.
При этом местный "сантехник" несмотря на то, что саудиты его собственной стране проживания проблемы создают, за них вместе с местными национально озабоченными диванными "военами" собственную жопу рвет.
Чисто на заметку: у РФ газовый конденсат договором не ограничен...
Интересная статейка, не бесспорная, конечно, но почитать есть смысл
https://e-news.su/mnenie-i-analitika/325852-neftyanoy-armageddon-boris-marcinkevich.html.
https://mobile.twitter.com/screpancy/status/1246351741878259712 ©