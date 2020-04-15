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Экономика
Отсрочку по кредитам в Казахстане получили более 1,3 млн граждан
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философ 15 Апреля 2020 в 15:38:31
Больше 1,3 миллиона граждан Казахстана получили отсрочку по займам и кредитам. Об этом 15 апреля сообщает Казинформ, со ссылкой на представителя Агентства по регулированию и развитию финансового рынка республики.

По данным ведомства, на 14 апреля в финансовые учреждения Казахстана поступило более 1,5 миллиона заявок на отсрочку выплат во займам и кредитам. Среди подателей заявок на приостановление выплат по кредитам 12 тысяч мелких и средних предпринимателей.

В сообщении ведомства говорится, что «одобрение на приостановление выплат получили 1 350 529 заемщиков», среди которых 9,8 тысяч предпринимателей.

Остальные заявки находятся на рассмотрении. Ответы заявителям будут даны в установленный законом десятидневный срок.

Программа льготного кредитования для предпринимателей

В настоящее время в 12 банков второго уровня от субъектов малого и среднего бизнеса и индивидуальных предпринимателей поступило 634 заявки на сумму 167,2 миллиарда тенге (примерно 393 миллиона долларов), из которых одобрено 56 займов на сумму 32,6 миллиарда тенге (76, 6 миллиона долларов).

Напомним, по поручению главы государства была разработана программа льготного кредитования субъектов малого и среднего предпринимательства. На эти цели выделили 600 миллиардов тенге. Срок освоения средств банками второго уровня составляет три месяца.

Препринимателям, которые пострадали в результате введения режима ЧП, выдают льготные займы сроком до 12 месяцев по ставке не более 8% годовых.

Как еще помогут бизнесу в Казахстане

Для налогоплательщиков, отнесенных к категории субъектов микро-, малого или среднего предпринимательства, предоставят отсрочку уплаты по всем налогам и другим обязательным платежам в бюджет, а также социальным платежам до 1 июня 2020 года. Особо пострадавшие сектора бизнеса освободят до 1 октября.

На период чрезвычайного положения будут приостановлены проверки органами государственных доходов.

https://ru.sputniknews.kz/economy/20200415/13690378/Skolko-kazakhstantsev-uzhe-poluchili-otsrochki-po-kreditam.html
Комментарии, по рейтингу, по дате
  Walter 15.04.2020 в 17:58:26   # 746250
10% населения РК явно загружены кредитами. А скольким еще не дали отсрочку
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