Отсрочку по кредитам в Казахстане получили более 1,3 млн граждан

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философ 15 Апреля 2020 в 15:38:31
По данным ведомства, на 14 апреля в финансовые учреждения Казахстана поступило более 1,5 миллиона заявок на отсрочку выплат во займам и кредитам. Среди подателей заявок на приостановление выплат по кредитам 12 тысяч мелких и средних предпринимателей.
В сообщении ведомства говорится, что «одобрение на приостановление выплат получили 1 350 529 заемщиков», среди которых 9,8 тысяч предпринимателей.
Остальные заявки находятся на рассмотрении. Ответы заявителям будут даны в установленный законом десятидневный срок.
Программа льготного кредитования для предпринимателей
В настоящее время в 12 банков второго уровня от субъектов малого и среднего бизнеса и индивидуальных предпринимателей поступило 634 заявки на сумму 167,2 миллиарда тенге (примерно 393 миллиона долларов), из которых одобрено 56 займов на сумму 32,6 миллиарда тенге (76, 6 миллиона долларов).
Напомним, по поручению главы государства была разработана программа льготного кредитования субъектов малого и среднего предпринимательства. На эти цели выделили 600 миллиардов тенге. Срок освоения средств банками второго уровня составляет три месяца.
Препринимателям, которые пострадали в результате введения режима ЧП, выдают льготные займы сроком до 12 месяцев по ставке не более 8% годовых.
Как еще помогут бизнесу в Казахстане
Для налогоплательщиков, отнесенных к категории субъектов микро-, малого или среднего предпринимательства, предоставят отсрочку уплаты по всем налогам и другим обязательным платежам в бюджет, а также социальным платежам до 1 июня 2020 года. Особо пострадавшие сектора бизнеса освободят до 1 октября.
На период чрезвычайного положения будут приостановлены проверки органами государственных доходов.
https://ru.sputniknews.kz/economy/20200415/13690378/Skolko-kazakhstantsev-uzhe-poluchili-otsrochki-po-kreditam.html