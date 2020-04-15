 
2 суток    Неделя   1/2месяца    Месяц    Квартал
Экономика
Получили 42 500 тенге, а теперь хотят вернуть деньги - Минтруда об условиях возврата
Печать: Шрифт: Абв Абв Абв
философ 15 Апреля 2020 в 18:07:22
НУР-СУЛТАН, 14 апр — Sputnik. Как вернуть государству выплату 42 500 тенге, если эти средства оказались не нужны, рассказал вице-министр труда и соцзащиты населения Казахстана Нариман Мукушев.

"Ко мне обращаются граждане, которые готовы и хотят вернуть средства. Такая возможность есть. Конечно, в условиях ЧП это желательно делать через мобильные приложения банков. Некоторые банки позволяют отправлять деньги на юридические счета", - сообщил Нариман Мукушев.

Реквизиты для возврата 42 500 тенге

Бенефициар: "НАО "Государственная корпорация "Правительство для граждан"

БИК Бенефициара: "НАО "Государственная корпорация "Правительство для граждан"

БИК Бенефициара: GCVPKZ2A

ИИК Бенефециара: KZ67009SS00368609110

БИН Бенефициара: 160440007161

КБЕ Бенефициара: 11

КНП: 049

Отметим, что выплату получили 2 461 653 заявителей. Подано более 5 миллионов заявлений. По подсчетам Минтруда на соцпособие могут претендовать около 3,5 миллионов граждан.

Соцпособие 42 500 тенге
Президент Казахстана в своем обращении к населению заявил о том, что все граждане, оставшиеся без дохода в период чрезвычайного положения в стране, будут получать социальные выплаты в размере минимальной заработной платы.

В эту категорию также входят самозанятые граждане.

Акция продлится, пока действует режим ЧП. Заявки можно оформить на сайте eGov, через портал 42500.enbek.kz или с помощью Telegram-бота.

https://ru.sputniknews.kz/economy/20200414/13685207/posobie-42-500-tenge-vozvrat-dengi.html
Комментарии, по рейтингу, по дате
  DITRX 15.04.2020 в 18:11:48   # 746252
А если вернуть дадут еще больше ???
поощрить (1) | покарать
  едридмадрид 15.04.2020 в 18:16:49   # 746253
Цитата: DITRX от 15.04.2020 12:11:48
А если вернуть дадут еще больше ???


а ты попробуй
по реальному результату тут расскажешь

поощрить | покарать
  Пастафариан 15.04.2020 в 18:27:08   # 746265
Получили 42 500 тенге, а теперь хотят вернуть деньги -
поощрить | покарать
  едридмадрид 15.04.2020 в 18:28:58   # 746266
Цитата: Пастафариан от 15.04.2020 12:27:08
Получили 42 500 тенге, а теперь хотят вернуть деньги -


не удивляйся реально есть такие ,

как говорится вошли в общее течение, а когда вышли и поразмышляли то решили ЗАЧЕМ ? и так справимся
поощрить | покарать
  гримм 15.04.2020 в 18:47:40   # 746270
Вот представьте,, я подал на пособие,, зарплаты я нелишился,, а лишился только дополнительного заработка,, так как зарплаты мне хватает на 20дней, доп заработок в среднем 100тыс,, но эти 42500 как раз кстати выручают в эконом режиме прожить или просуществовать,, потребуют ли с меня в дальнейшем вернуть???
поощрить | покарать
  едридмадрид 15.04.2020 в 18:55:56   # 746272
Цитата: гримм от 15.04.2020 12:47:40
Вот представьте,, я подал на пособие,, зарплаты я нелишился,, а лишился только дополнительного заработка,, так как зарплаты мне хватает на 20дней, доп заработок в среднем 100тыс,, но эти 42500 как раз кстати выручают в эконом режиме прожить или просуществовать,, потребуют ли с меня в дальнейшем вернуть???


ну что ты за паникер

не бойся если получил никто за тебя ( кроме самого себя) не решит нужны были эти деньги тебе или нет
читай внимательно - ДЕЛО ДОБРОВОЛЬНОЕ ( а по общению знаю что реально есть люди которые хотят вернуть )
поощрить | покарать
  старик 15.04.2020 в 19:17:24   # 746281
То есть граждане вполне законно получили деньги и теперь хотят их вернуть? Что то тут не чисто! Я так понимаю: тебе не нужно отдай соседу которому нужно , ведь это твои деньги и ты вправе распоряжаться ими по своему усмотрению.
поощрить | покарать
  Hulioibaldez 15.04.2020 в 19:39:01   # 746286
Первые кто кинулся получать эти деньги были люди с хорошим достатком.владельцы заводов пароходов и их родственники.я так слышал
поощрить | покарать (1)
  Практичный 15.04.2020 в 20:10:03   # 746292
Цитата: гримм от 15.04.2020 12:47:40
Вот представьте,, я подал на пособие,, зарплаты я нелишился,, а лишился только дополнительного заработка,, так как зарплаты мне хватает на 20дней, доп заработок в среднем 100тыс,, но эти 42500 как раз кстати выручают в эконом режиме прожить или просуществовать,, потребуют ли с меня в дальнейшем вернуть???
Об этом сказали уже,заставят вернуть и не просто вернуть. Поэтому и появились те кто хотят вернуть. Зафиксируют если где-то что доход есть то яйки и чик чик. Если не палишся нигде то спи спокойно
поощрить | покарать (2)
  едридмадрид 15.04.2020 в 20:15:52   # 746293
Цитата: Hulioibaldez от 15.04.2020 13:39:01
Первые кто кинулся получать эти деньги были люди с хорошим достатком.владельцы заводов пароходов и их родственники.я так слышал


слышал он

а я тебе за две казахстанские семьи ( знакомые) могу сказать

так вот одна из Нур султана, муж чиновник , супруга воспитывает детей и имеет небольшой книжный бутик,

так вот муж решил проверить как работает система выдачи 42500 тенге, супруга по " требованию супруга в виде проверки" заполнила анкету ( какой сейчас книжный бизнесс ) так вот деньги получили, могут и хотят вернуть

второй случай у дочки, знакомая семья в Алматы муж сотрудник спец служб, жена двигается по рекламе,

так вот жена получила деньги, но на эти деньги( плюс добавили свои) они решили и купили сахар и через местный небольшой магазин у них в микрорайоне они раздали бесплатно по 1 кг всем кто старше 65 и детям до 5 лет ( заранее попросили приходить с удов личности и с свидетельством о рождении)

вот такие дела

поощрить | покарать
  едридмадрид 15.04.2020 в 20:20:56   # 746294
Цитата: Практичный от 15.04.2020 14:10:03
Цитата: гримм от 15.04.2020 12:47:40
Вот представьте,, я подал на пособие,, зарплаты я нелишился,, а лишился только дополнительного заработка,, так как зарплаты мне хватает на 20дней, доп заработок в среднем 100тыс,, но эти 42500 как раз кстати выручают в эконом режиме прожить или просуществовать,, потребуют ли с меня в дальнейшем вернуть???
Об этом сказали уже,заставят вернуть и не просто вернуть. Поэтому и появились те кто хотят вернуть. Зафиксируют если где-то что доход есть то яйки и чик чик. Если не палишся нигде то спи спокойно


которые готовы и хотят вернуть средства

так вот известно что при таких кризисных ситуациях проявляется " гнилость, гнилая сущность"

раздача денег от государства - ЭТО ТАК НАЗЫВАЕМАЯ ЛАКМУСОВАЯ бумага ДЛЯ НЕКОТОРЫХ КАТЕГОРИЙ ГРАЖДАН
поощрить | покарать
  Hulioibaldez 15.04.2020 в 20:21:32   # 746295
За две говоришь за остальные чё скажешь.
поощрить | покарать
  Hulioibaldez 15.04.2020 в 20:30:24   # 746297
Дорогой это же госслужащих .о чем речь или ты их правила внутренние не знаешь
поощрить | покарать
  Hulioibaldez 15.04.2020 в 20:50:58   # 746300
Смешно говоришь решил проверить муж чиновник получил.так после этого бы он должности лишился вот и вся история с твоей раздачей так же как и сотрудник спец служб каких то там решили провернуть махинация.а оказывается это все проверяется вот и все.а раздали чтоб под регламентарий внутренний не попасть и чинов не лишиться.сказочник
поощрить | покарать
Добавить сообщение
Чтобы добавлять комментарии зарeгиcтрирyйтeсь