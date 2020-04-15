Получили 42 500 тенге, а теперь хотят вернуть деньги - Минтруда об условиях возврата

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философ 15 Апреля 2020 в 18:07:22
"Ко мне обращаются граждане, которые готовы и хотят вернуть средства. Такая возможность есть. Конечно, в условиях ЧП это желательно делать через мобильные приложения банков. Некоторые банки позволяют отправлять деньги на юридические счета", - сообщил Нариман Мукушев.
Реквизиты для возврата 42 500 тенге
Бенефициар: "НАО "Государственная корпорация "Правительство для граждан"
БИК Бенефициара: "НАО "Государственная корпорация "Правительство для граждан"
БИК Бенефициара: GCVPKZ2A
ИИК Бенефециара: KZ67009SS00368609110
БИН Бенефициара: 160440007161
КБЕ Бенефициара: 11
КНП: 049
Отметим, что выплату получили 2 461 653 заявителей. Подано более 5 миллионов заявлений. По подсчетам Минтруда на соцпособие могут претендовать около 3,5 миллионов граждан.
Соцпособие 42 500 тенге
Президент Казахстана в своем обращении к населению заявил о том, что все граждане, оставшиеся без дохода в период чрезвычайного положения в стране, будут получать социальные выплаты в размере минимальной заработной платы.
В эту категорию также входят самозанятые граждане.
Акция продлится, пока действует режим ЧП. Заявки можно оформить на сайте eGov, через портал 42500.enbek.kz или с помощью Telegram-бота.
https://ru.sputniknews.kz/economy/20200414/13685207/posobie-42-500-tenge-vozvrat-dengi.html
Комментарии, по рейтингу, по дате
едридмадрид 15.04.2020 в 18:16:49 # 746253
Цитата: DITRX от 15.04.2020 12:11:48
А если вернуть дадут еще больше ???
А если вернуть дадут еще больше ???
а ты попробуй
по реальному результату тут расскажешь
Пастафариан 15.04.2020 в 18:27:08 # 746265
едридмадрид 15.04.2020 в 18:28:58 # 746266
Цитата: Пастафариан от 15.04.2020 12:27:08
Получили 42 500 тенге, а теперь хотят вернуть деньги -
Получили 42 500 тенге, а теперь хотят вернуть деньги -
не удивляйся реально есть такие ,
как говорится вошли в общее течение, а когда вышли и поразмышляли то решили ЗАЧЕМ ? и так справимся
едридмадрид 15.04.2020 в 18:55:56 # 746272
Цитата: гримм от 15.04.2020 12:47:40
Вот представьте,, я подал на пособие,, зарплаты я нелишился,, а лишился только дополнительного заработка,, так как зарплаты мне хватает на 20дней, доп заработок в среднем 100тыс,, но эти 42500 как раз кстати выручают в эконом режиме прожить или просуществовать,, потребуют ли с меня в дальнейшем вернуть???
Вот представьте,, я подал на пособие,, зарплаты я нелишился,, а лишился только дополнительного заработка,, так как зарплаты мне хватает на 20дней, доп заработок в среднем 100тыс,, но эти 42500 как раз кстати выручают в эконом режиме прожить или просуществовать,, потребуют ли с меня в дальнейшем вернуть???
ну что ты за паникер
не бойся если получил никто за тебя ( кроме самого себя) не решит нужны были эти деньги тебе или нет
читай внимательно - ДЕЛО ДОБРОВОЛЬНОЕ ( а по общению знаю что реально есть люди которые хотят вернуть )
Hulioibaldez 15.04.2020 в 19:39:01 # 746286
Практичный 15.04.2020 в 20:10:03 # 746292
Цитата: гримм от 15.04.2020 12:47:40Об этом сказали уже,заставят вернуть и не просто вернуть. Поэтому и появились те кто хотят вернуть. Зафиксируют если где-то что доход есть то яйки и чик чик. Если не палишся нигде то спи спокойно
Вот представьте,, я подал на пособие,, зарплаты я нелишился,, а лишился только дополнительного заработка,, так как зарплаты мне хватает на 20дней, доп заработок в среднем 100тыс,, но эти 42500 как раз кстати выручают в эконом режиме прожить или просуществовать,, потребуют ли с меня в дальнейшем вернуть???
Вот представьте,, я подал на пособие,, зарплаты я нелишился,, а лишился только дополнительного заработка,, так как зарплаты мне хватает на 20дней, доп заработок в среднем 100тыс,, но эти 42500 как раз кстати выручают в эконом режиме прожить или просуществовать,, потребуют ли с меня в дальнейшем вернуть???
едридмадрид 15.04.2020 в 20:15:52 # 746293
Цитата: Hulioibaldez от 15.04.2020 13:39:01
Первые кто кинулся получать эти деньги были люди с хорошим достатком.владельцы заводов пароходов и их родственники.я так слышал
Первые кто кинулся получать эти деньги были люди с хорошим достатком.владельцы заводов пароходов и их родственники.я так слышал
слышал он
а я тебе за две казахстанские семьи ( знакомые) могу сказать
так вот одна из Нур султана, муж чиновник , супруга воспитывает детей и имеет небольшой книжный бутик,
так вот муж решил проверить как работает система выдачи 42500 тенге, супруга по " требованию супруга в виде проверки" заполнила анкету ( какой сейчас книжный бизнесс ) так вот деньги получили, могут и хотят вернуть
второй случай у дочки, знакомая семья в Алматы муж сотрудник спец служб, жена двигается по рекламе,
так вот жена получила деньги, но на эти деньги( плюс добавили свои) они решили и купили сахар и через местный небольшой магазин у них в микрорайоне они раздали бесплатно по 1 кг всем кто старше 65 и детям до 5 лет ( заранее попросили приходить с удов личности и с свидетельством о рождении)
вот такие дела
едридмадрид 15.04.2020 в 20:20:56 # 746294
Цитата: Практичный от 15.04.2020 14:10:03
Цитата: гримм от 15.04.2020 12:47:40Об этом сказали уже,заставят вернуть и не просто вернуть. Поэтому и появились те кто хотят вернуть. Зафиксируют если где-то что доход есть то яйки и чик чик. Если не палишся нигде то спи спокойно
Вот представьте,, я подал на пособие,, зарплаты я нелишился,, а лишился только дополнительного заработка,, так как зарплаты мне хватает на 20дней, доп заработок в среднем 100тыс,, но эти 42500 как раз кстати выручают в эконом режиме прожить или просуществовать,, потребуют ли с меня в дальнейшем вернуть???
Вот представьте,, я подал на пособие,, зарплаты я нелишился,, а лишился только дополнительного заработка,, так как зарплаты мне хватает на 20дней, доп заработок в среднем 100тыс,, но эти 42500 как раз кстати выручают в эконом режиме прожить или просуществовать,, потребуют ли с меня в дальнейшем вернуть???
которые готовы и хотят вернуть средства
так вот известно что при таких кризисных ситуациях проявляется " гнилость, гнилая сущность"
раздача денег от государства - ЭТО ТАК НАЗЫВАЕМАЯ ЛАКМУСОВАЯ бумага ДЛЯ НЕКОТОРЫХ КАТЕГОРИЙ ГРАЖДАН
Hulioibaldez 15.04.2020 в 20:21:32 # 746295
Hulioibaldez 15.04.2020 в 20:30:24 # 746297
Hulioibaldez 15.04.2020 в 20:50:58 # 746300