Получили 42 500 тенге, а теперь хотят вернуть деньги - Минтруда об условиях возврата

Цитата: гримм от

Вот представьте,, я подал на пособие,, зарплаты я нелишился,, а лишился только дополнительного заработка,, так как зарплаты мне хватает на 20дней, доп заработок в среднем 100тыс,, но эти 42500 как раз кстати выручают в эконом режиме прожить или просуществовать,, потребуют ли с меня в дальнейшем вернуть??? Вот представьте,, я подал на пособие,, зарплаты я нелишился,, а лишился только дополнительного заработка,, так как зарплаты мне хватает на 20дней, доп заработок в среднем 100тыс,, но эти 42500 как раз кстати выручают в эконом режиме прожить или просуществовать,, потребуют ли с меня в дальнейшем вернуть???

Об этом сказали уже,заставят вернуть и не просто вернуть. Поэтому и появились те кто хотят вернуть. Зафиксируют если где-то что доход есть то яйки и чик чик. Если не палишся нигде то спи спокойно