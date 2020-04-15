Озвучены главные причины отказа в получении 42 500 тенге

А если подал заявление 2.04.20 и его "мурыжили" две недели и тут 15го числа выходит результат "отказано по причине отсутствия соц.отчислений/ОПВ" хотя по запросу на егове все отчисления и ОПВ непрерывно лет 10 платил мой работадатель.Подал заявление повторно, НО чтобы получить 42500 за март нужно было подавать заявление до 15.04.20. И даже если одобрят повторное заявление, оно уже будет за апрель, как добиться мартовских пособий? И куда теперь обращатся ХЗ, в егов не дозвонится не дописаться.В жопу нашу пенсионную и налоговую систему