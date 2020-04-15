Озвучены главные причины отказа в получении 42 500 тенге

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философ 15 Апреля 2020 в 18:07:44
1. Повторные обращения (дубли) - 1 042 842 заявления.
2. Имеют работу с постоянной заработной платой (в том числе госслужащие и работники бюджетных организаций); получатели пенсий и пособий (не работавшие официально до периода введения режима ЧП) - 521 365 заявлений.
3. По данному заявителю не найдены ОСО/ЕСП/ОПВ за последние 12 месяцев до введения режима ЧП или ЕСП до подачи заявления (касательно неформально самозанятых) - 1 053 383 заявления.
4. Не указан БИН/ИИН работодателя, не указан или неверно указан ИИН заявителя - 63 222 заявления.
5. Заявление подано за умершего человека или за гражданина, проживающего за пределами РК - 378 заявлений.
"Таким образом, всего выявлено 2 681 190 заявлений от граждан, в которых допущены ошибки и несоответствие Правилам назначения социальной выплаты из ГФСС по потере дохода в период ЧП", - говорится в сообщении оперативного штаба.
По состоянию на 15:00 часов 13 апреля соцвыплаты из Государственного фонда социального страхования в связи с потерей доходов в период ЧП назначены 1 993 317 гражданам.
https://tengrinews.kz/private_finance/ozvuchenyi-glavnyie-prichinyi-otkaza-poluchenii-42-500-tenge-398547/
Комментарии, по рейтингу, по дате
Подал заявление повторно, НО чтобы получить 42500 за март нужно было подавать заявление до 15.04.20. И даже если одобрят повторное заявление, оно уже будет за апрель, как добиться мартовских пособий? И куда теперь обращатся ХЗ, в егов не дозвонится не дописаться.
В жопу нашу пенсионную и налоговую систему
Цитата: Kukaracha от 15.04.2020 12:21:48
А если подал заявление 2.04.20 и его "мурыжили" две недели и тут 15го числа выходит результат "отказано по причине отсутствия соц.отчислений/ОПВ" хотя по запросу на егове все отчисления и ОПВ непрерывно лет 10 платил мой работадатель.
Подал заявление повторно, НО чтобы получить 42500 за март нужно было подавать заявление до 15.04.20. И даже если одобрят повторное заявление, оно уже будет за апрель, как добиться мартовских пособий? И куда теперь обращатся ХЗ, в егов не дозвонится не дописаться.
В жопу нашу пенсионную и налоговую систему
А если подал заявление 2.04.20 и его "мурыжили" две недели и тут 15го числа выходит результат "отказано по причине отсутствия соц.отчислений/ОПВ" хотя по запросу на егове все отчисления и ОПВ непрерывно лет 10 платил мой работадатель.
Подал заявление повторно, НО чтобы получить 42500 за март нужно было подавать заявление до 15.04.20. И даже если одобрят повторное заявление, оно уже будет за апрель, как добиться мартовских пособий? И куда теперь обращатся ХЗ, в егов не дозвонится не дописаться.
В жопу нашу пенсионную и налоговую систему
Вполне возможно некорректно заполнены были данные. Если вы имеете соц.отчисления или пенсионные. Вам обязательно бы начислили.
Подал 10.04, получил 14.04. Рекомендую подавать через телеграмм бот, через егов и енбек.кз не получилось.