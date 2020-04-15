«Народные коммунисты» предлагают разработать национальный план спасения экономики

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философ 15 Апреля 2020 в 14:46:15
Уважаемый Аскар Узакпаевич!
На заседании правительства в январе 2020 года президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Кемелевич Токаев поставил задачу разработки нового экономического курса и глубоких, возможно, радикальных реформ.
Можно констатировать, что в казахстанской экономике, как и во всём мире, начинается период серьёзных рисков, связанный с ограничениями из-за карантина, переформатированием мирового финансового рынка и выходом на принципиально новый геополитический порядок.
В этих непростых условиях подтверждается тезис, что наша старая модель сырьевого роста, расширенного воспроизводства капитала и мегапроектов больше не работает и несёт в себе большие риски для устойчивого социально экономического развития Казахстана.
Фракция «Народные коммунисты» считает, чтобы преодолеть кризис, нам нужны гораздо более высокие темпы роста экономики. Как показывает наш собственный опыт позапрошлого десятилетия - это не менее 7%. Настала пора перестать гадать о стоимости барреля, а при планировании макроэкономических показателей и бюджета переходить к прогнозу не нефтяного ВВП.
Фракция «Народные коммунисты» считает необходимым выработку национального плана спасения экономики, где приоритет - ускоренная модернизация экономики. Основой плана должны стать новые: промышленная, инвестиционная, амортизационная политики с ориентированием на отечественных инвесторов и несырьевые секторы.
Фракция «Народные коммунисты» предлагает:
- во-первых, провести переоценку всех ключевых данных, привести в порядок официальную статистику. Признать реальные показатели по уровню жизни населения, ситуацию с самозанятыми, безработными и инфляцией;
- во-вторых, необходим анализ эффективности всех государственных программ - не по исполнению формальных показателей, а на предмет качественного улучшения отраслей;
- в-третьих, надо провести анализ деятельности квазигосударственного сектора на предмет реального создания добавленной стоимости. Затраты на государственные программы и государственные компании, которые работают только на самих себя, должны быть решительно сокращены;
- в-четвёртых, требуется расчистка каналов движения финансирования, корректировка денежно-кредитной политики, ужесточение трансграничного движения капитала. Частные и квазигосударственные финансовые институты стали «вещью в себе», поглощая слишком много ресурсов на свои посреднические функции, погрязая в коррупционных скандалах и спекуляциях;
- в-пятых, нужна реальная диверсификация экономики и экспорта – залог успешного экономического развития. Казахстан по размеру ВВП на душу населения находится на 54-ом месте в мире, а по уровню экономической сложности (разнообразию отраслей и глубине переработки товаров) – на 84-ом. При этом в 1995 году мы находились на 42-ом месте;
- в-шестых, необходимо поощрение предпринимательской инициативы в сёлах за счёт закупа сельхозпродукции и поставок необходимых материалов и оборудования по справедливой стоимости. Это позволит быстро решить вопрос продовольственной безопасности;
- в-седьмых, считаем важным разработать полноценную программу стимулирования потребительского спроса на отечественные продукты и товары по специальному проекту «Экономика простых вещей» и интегрировать ее с программами финансовой поддержки социально уязвимых слоёв населения. Бюджетные средства должны стимулировать спрос у торговли брать продукцию наших производителей, а не субсидировать зарубежных фермеров и переработчиков.
Фракция «Народные коммунисты» считает, что при соблюдении вышеуказанных предложений мы можем получить гораздо более предсказуемую и эффективную экономику.
https://www.lada.kz/partnerskiy-proekt/79040-zapros-byl-ozvuchen-rukovoditelem-frakcii-narodnye-kommunisty-aykynom-konurovym.html
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