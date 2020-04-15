Все, что нужно знать об отсрочке займов в период ЧП

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философ 15 Апреля 2020 в 18:10:48
Какие кредиты подпадают на отсрочку в банках?
Отсрочка на три месяца – с 16 марта до 15 июня 2020 года – предоставляется гражданам в рамках Порядка приостановления выплат сумм основного долга и вознаграждения по займам населения и субъектов предпринимательства, пострадавших в результате ЧП. Порядок распространяется на все банки, организации, осуществляющие отдельные виды банковских операций, МФО, ломбарды, компании онлайн-кредитования, кредитные товарищества, в том числе находящиеся в процессе ликвидации, и коллекторские агентства. Приостановление выплаты кредита и вознаграждения распространяется на все банковские займы и микрокредиты, выданные до 16 марта 2020 года.
Будут ли приостановлены платежи для физлиц по кредитам, кто остался без работы или ушел в отпуск без содержания на время карантина?
В случае потери работы и ухудшения финансового состояния физлиц в результате введения ЧП предусмотрено приостановление выплат по кредитам на три месяца – с 16 марта до 15 июня 2020 года. Для этого заемщику достаточно предоставить в банк (МФО, ломбарды и т. д.) заявление в произвольной форме об ухудшении финансового состояния в период с 16 марта до 15 июня 2020 года. Банк на основании заявления принимает решение о приостановлении выплат в течение 10 (десяти) рабочих дней и уведомляет об этом заемщика. Исключением являются социально уязвимые слои населения, получатели АСП и безработные, зарегистрированные в органах занятости населения, которым не требуется подавать заявление. Банки с согласия заемщика проводят работы в одностороннем порядке и уведомляют заемщика о приостановлении выплат.
Как быть с теми заемщиками, которых уволили, отправили в отпуск без содержания или сократили зарплату? Будут ли штрафы и пени распространяться, пока уволенный не найдет работу и начнет получать доход?
Нет, начисление штрафов и пени запрещено. На период действия ЧП банки, МФО, онлайн-кредиторы, ломбарды не начисляют штрафы и пени по просрочке платежей по основному долгу и (или) вознаграждению по договорам банковского займа и (или) микрокредита физлицам.
Попадают ли в категорию нуждающихся в отсрочке те, которым сократили зарплату, но они продолжают работать и получать минимальный доход?
Да, в случае если заемщик испытывает финансовые затруднения, он вправе обратиться в кредитную организацию с просьбой о предоставлении отсрочки по выплате сумм основного долга и вознаграждения. При этом заемщику не требуется предоставление документов, подтверждающих ухудшение финансового состояния. Заявление подается в кредитную организацию, в том числе с помощью электронной почты, онлайн-системы «банк-клиент», интернет-ресурса, мобильного приложения или других средств связи.
Каким образом отсрочка отразится на кредитной истории заемщика?
Приостановление выплат пострадавших в результате введения ЧП не является основанием для ухудшения кредитной истории заемщика и предоставления негативной информации о заемщике в кредитные бюро.
Опишите механизм погашения платежей по кредитам по истечении 90 дней.
Необходимо будет погасить весь долг сразу или частично? По истечении 90 дней отсрочки решение по увеличению срока договора займа или распределению суммы отсроченной задолженности на оставшийся срок договора займа – будет приниматься кредитной организацией самостоятельно в рамках договорных отношений кредитора и заемщика.
Какие документы могут подтверждать ухудшение финансового положения и где можно их собрать?
По социально уязвимым слоям населения, получателям АСП, безработным, которые зарегистрированы в местном органе занятости, кредитные организации проведут работы в одностороннем порядке и уведомят о приостановлении выплат. Остальным категориям граждан необходимо предоставить заявление об ухудшении финансового состояния в кредитные организации. Так, физлицам, финансовое положение которых ухудшилось в связи с введением ЧП, необходимо подать заявление, составленное в произвольной форме и содержащее причину приостановления выплат. Предоставление заемщиком физическим лицом документов, подтверждающих ухудшение его финансового состояния, не требуется. Субъектам бизнеса помимо заявления необходимо предоставить документы, подтверждающие ухудшение финансового состояния. Заявление и документы, подтверждающие ухудшение финансового состояния, могут быть поданы в кредитную организацию в любой момент в период с 16 марта до 15 июня 2020 года.
Какие сроки рассмотрения заявлений, которые применимы в отношении всех БВУ?
По заявлениям заемщиков физлиц, финансовое состояние которых ухудшилось, кредитор рассматривает заявление заемщика, принимает решение о приостановлении выплат в течение 10 (десяти) рабочих дней.
Почему банки требуют финансовый анализ и заявление у людей в период карантина?
Кредитная организация не может требовать документы и сведения, подтверждающие ухудшение финансового состояния гражданина. Решение о приостановлении выплат принимается только на основании заявления заемщика.
В связи с чем банки отказываются давать людям отсрочку по займам? С чем это связано?
Решение об отказе в приостановлении выплат принимается банками в случае наличия у кредитной организации информации об отсутствии ухудшения финансового состояния физлица.
Нужно ли иметь какие – либо подтверждающие бумаги о временной потери платежеспособности человека в период ЧП? Или достаточно оставить заявление в банке?
В случае, если финансовое состояние ухудшилось, и Вы не относитесь к категории к социально уязвимых слоев населения, а также получателям АСП и безработным, зарегистрированным в местном органе занятости, необходимо обратиться в кредитную организацию с заявлением, которое составлено в произвольной форме и содержит причину приостановления выплат. Предоставление документов, подтверждающих ухудшение финансового состояния физлиц, не требуется. Субъектам бизнеса, помимо заявления, необходимо предоставить документы, подтверждающие ухудшение финансового состояния. Заявление и документы могут быть поданы в кредитную организацию в любой момент в период с 16 марта до 15 июня 2020 года Почему программа поддержки распространяется только на беззалоговые кредиты? Почему нет единого подхода ко всем заёмщикам, ведь данная ситуация для всех критическая?
Меры поддержки населения и субъектов МСБ в период ЧП распространяются на все банковские займы и микрокредиты, выданные до 16 марта 2020 года.
Почему банками взимается комиссия по рассмотрению заявлений касательно отсрочки?
Кредитным организациям запрещается взимать с заемщиков комиссии и иные платежи за рассмотрение заявления о приостановлении выплат и изменении договоров залога и иных связанных договоров.
Каким образом предоставляется согласие заемщика на отсрочку? Есть ли утвержденная процедура? Как быть с теми, кто хочет и может продолжать оплачивать, особенно, если проценты все-таки продолжают начисляться?
Предоставление отсрочки гражданам, относящимся к социально уязвимым слоям населения, получателям АСП и зарегистрированным безработным, осуществляется только с их согласия. Иные физлица, а также субъекты МСБ для получения отсрочки должны подать заявление в свой банк или небанковскую кредитную организацию. При этом любой заемщик имеет право не прибегать к отсрочке и продолжить осуществление платежей по кредиту в прежнем режиме.
Какие меры будут применяться к тем организациям, которые отказываются оказывать меры поддержки.
Сейчас многие граждане столкнулись с компаниями, которые говорят, что они не банки и работают только по Гражданскому Кодексу, поэтому Приказ Агентства к ним не относится. Что делать их клиентам?
Порядок предоставления отсрочки, утвержденный приказом Агентства РК по регулированию и развитию финансового рынка, распространяется на все кредитные организации, в том числе банки, МФО, ломбарды, компании онлайн-кредитования, кредитные товарищества. Важно отметить, что в соответствии с указом президента на период кризисных ситуаций определен особый механизм функционирования государственного управления в РК. Он предоставляет госорганам право принятия актов, предусматривающих особый порядок регулирования, контроля и надзора, осуществления иных функций. В этой связи, в случае необоснованного отказа в предоставлении отсрочки, заемщики вправе обратиться с жалобами в Агентство, по результатам рассмотрения которых финансовый регулятор примет меры в соответствии со своими полномочиями.
Как оформляется согласие заемщика без его заявления? В случае с увеличением процентной нагрузки? Такой порядок может быть не выгоден заемщику, процедура по которому проходит автоматически. Каким образом можно отказаться от процедуры?
В соответствии с правилами кредитором осуществляется приостановление выплат на период с 16 марта до 15 июня 2020 года с согласия заемщика без требования заявления и подтверждающих документов и без подписания дополнительных соглашений к договорам банковского займа и (или) микрокредита. Порядком определена обязанность кредитной организации уведомить заемщика о приостановлении выплат доступными способами. На сегодня кредитными организациями проводится работа по доработке собственных интернет-ресурсов и мобильных приложений для дистанционного информационного обмена с заемщиками. Это позволит заемщикам, не выходя из дома, предоставить в кредитные организации необходимые сведения для получения отсрочки.
В случае отсутствия ответа заемщика в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня доставки уведомления, кредитная организация не предоставляет отсрочку платежей по основному долгу и вознаграждению по договорам банковского займа и (или) микрокредита на период с 16 марта по 15 июня 2020 года.
Источник: inbusiness.kz
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