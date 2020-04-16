Госкомиссия утвердила список организаций, возобновляющих работу с 20 апреля

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danilov 16 Апреля 2020 в 10:06:58
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Все мы гости 16.04.2020 в 11:16:20 # 746354
Я понимаю, что если и существует эта хуйня с вирусом надо как-то обезопасить народ и растянуть его по времени...но блять все, что я вижу это какой-то бред...вы там на верху ну хоть, что то умеете делать на уровне? Или прямь все так плачевно...тогда почему и зачем они занимают должностя? Потому что могут купить? А нах деньги когда из-за вашего малодушия...из за вашего идиотизма вы сами можете погибнуть и ваши семьи...смерть деньги не берет!
Все больше убеждаюсь, что коронавирус это какой-то спектакль.