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Экономика
Госкомиссия утвердила список организаций, возобновляющих работу с 20 апреля
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danilov 16 Апреля 2020 в 10:06:58
Комментарии, по рейтингу, по дате
  Все мы гости 16.04.2020 в 11:16:20   # 746354
Что с Шымкентом?
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  Софруджу 16.04.2020 в 12:27:39   # 746359
Предупреждайте, разгоняйте, запрещайте СКОПЛЕНИЕ людей. Разрешите, наконец, гулять или заниматься физкультурой в одиночестве или своей семьёй (мы же всё равно дома вместе), откройте парки, надоело обходить по загазованным и гораздо более людным улицам. Разрешите малым числом (2-4 человека) выезжать на природу. Разрешите выезжать дачникам, пчеловодам и пр. Весна ведь - сколько работ сейчас. Я ж вот легко соглашаюсь не ходить на Пасху в церковь. Но зачем запрещать то, что по определению не может способствовать распространению эпидемии
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  Денис222 16.04.2020 в 12:38:23   # 746360
Как говорится, кто должен принимать лекарства принимают законы...
Я понимаю, что если и существует эта хуйня с вирусом надо как-то обезопасить народ и растянуть его по времени...но блять все, что я вижу это какой-то бред...вы там на верху ну хоть, что то умеете делать на уровне? Или прямь все так плачевно...тогда почему и зачем они занимают должностя? Потому что могут купить? А нах деньги когда из-за вашего малодушия...из за вашего идиотизма вы сами можете погибнуть и ваши семьи...смерть деньги не берет!
Все больше убеждаюсь, что коронавирус это какой-то спектакль.
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  Skype 16.04.2020 в 15:38:39   # 746376
Сто запустили, заелись видать колеса на тачках качать
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