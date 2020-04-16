Правила соцвыплаты в 42500 тенге изменились с 16 апреля

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философ 16 Апреля 2020 в 20:30:28
Согласно изменениям, внесенным в правила, социальная выплата осуществляется следующим категориям лиц:
✅ индивидуальным предпринимателям и работникам субъектов малого и среднего предпринимательства, находящимся в отпуске без сохранения заработной платы;
✅ работникам субъектов крупного предпринимательства, осуществляющим деятельность в населенных пунктах, где введен карантин, находящимся в отпуске без сохранения заработной платы;
✅ лицам, занимающимся частной практикой;
✅ физическим лицам, являющихся плательщиками ЕСП;
✅ физическим лицам, получающим доходы по договорам ГПХ, предметом которых является выполнение работ (оказание услуг), за которых налоговыми агентами уплачены ОПВ;
✅ работникам некоммерческих юридических лиц находящимся в отпуске без сохранения заработной платы, кроме государственных.
При этом действие подпунктов 1) и 2) не распространяется на работников национальных управляющих холдингов, национальных холдингов и национальных компаний.
Социальная выплата не назначается:
▪ лицам, которые не имеют ни одного месяца стажа участия в системе обязательного социального страхования в течение 12 месяцев до даты введения чрезвычайного положения, за исключением плательщиков ЕСП;
▪ плательщикам ЕСП, которые не имеют ни одного месяца стажа участия в системе обязательного социального страхования в течение 12 месяцев до даты подачи заявления;
▪ физическим лицам, получающим доходы по договорам ГПХ, которые не имеют ни одного месяца стажа участия в накопительной пенсионной системе в течение 12 месяцев до даты введения чрезвычайного положения;
▪ лицам, занятым по совместительству на двух и более работах, включая предпринимательскую деятельность, в случае продолжения трудовой или предпринимательской деятельности (в том числе дистанционно) или предоставления оплачиваемого трудового отпуска или простоя на одной из работ;
▪ лицам, впервые уплатившим ЕСП после введения чрезвычайного положения, если они одновременно являются получателями ежемесячных пенсионных выплат и государственных пособий, выплачиваемых из средств республиканского бюджета и социальных выплат, выплачиваемых из фонда;
▪ лицам, снятым с регистрации в органах внутренних дел, в связи с выездом на постоянное местожительство за пределы РК.
При этом для назначения социальной выплаты периоды уплаты ЕСП лицами, достигшими возраста, предусмотренного пунктом 1 статьи 11 закона "О пенсионном обеспечении в Республике Казахстан", учитываются при определении стажа участия в системе обязательного социального страхования.
Новые правила вступают в силу с 16 апреля 2020 года. Изменения распространяются на правоотношения, возникшие со 2 апреля 2020 года.
https://www.zakon.kz/5017487-pravila-sotsvyplaty-v-42500-tenge.html