Tengri Bank ввёл лимиты на операции по картам: 50 тысяч тенге на расходы и 20 тысяч на переводы

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danilov 16 Апреля 2020 в 16:51:06
"АО "Tengri Bank" уведомляет о том, что в мобильном банкинге для физических лиц Tengri+ вводятся следующие временные ограничения:
с 9 апреля временно приостанавливаются операции по обмену (покупке/продаже) иностранной валюты с использованием банковских счетов;
с 10 апреля вводится временное ограничение в виде приостановления приёма платежей от населения в пользу мобильного оператора Beeline;
с 14 апреля вводится временное ограничение в виде совокупного суточного лимита на операции, связанные с переводами на банковские счета и платёжные карточки, открытые в других банках второго уровня РК, в размере 20 тысяч тенге в сутки", – говорится в сообщении.
Также с 14 апреля банк вводит лимит на расходные операции с использованием платёжных карточек, выпущенных банком, в размере 50 тысяч тенге в сутки.
В АО "Tengri Bank" принесли извинения клиентам за временные неудобства.
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с 9 апреля временно приостанавливаются операции по обмену (покупке/продаже) иностранной валюты с использованием банковских счетов;Подготовка к заморозке?