Предлагают вернуть 42500

В случае, если заявители ошиблись при подаче заявления на назначение соцвыплаты и решили вернуть полученные 42 500 тенге, сделать это можно на следующие реквизиты:

Наименование получателя: НАО "Государственная корпорация "Правительство для граждан".

БИН: 160440007161

БИК: GCVPKZ2A

ИИК: KZ67009SS00368609110

КНП: 049

Граждане, имеющие счета в Народном банке и Kaspi Bank, могут вернуть 42 500 тенге через мобильные приложения банков, выбрав опцию "Возврат социальных выплат".