Предлагают вернуть 42500

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danilov 16 Апреля 2020 в 20:27:45
Комментарии, по рейтингу, по дате
ИНКВИЗИТОР 16.04.2020 в 21:10:50 # 746420
Цитата: lado от 16.04.2020 15:11:11
Честно говоря что-то страшно эти деньги брать. Потом скажут типа работал и статью "мошенничество" будут шить. Попробуй докажи что действительно не работал.
Честно говоря что-то страшно эти деньги брать. Потом скажут типа работал и статью "мошенничество" будут шить. Попробуй докажи что действительно не работал.
Главное не иметь официального дохода на время карантина. Если его нет. Боятся нечего.
Эту функцию ввели, потому что особенно хитрожопые которые первыми подали заявки получили деньги, но потом осознав последствия решили вернуть, ведь им обойдется это очень дорого. Чинуши всякие, и вот такую лазейку теперь попросили сделать. Избежав последствий. А те кому терять нечего, бояться нечего.
Соцвыплаты 42 500 тенге после окончания режима ЧП перепроверят https://www.zakon.kz/5017521-kakaya-otvetstvennost-predusmotrena-za.htmlQuote:
В каждом заявлении определена ответственность за достоверность предоставленных сведений, в том числе о потере дохода в связи с ограничениями в период ЧП.
16 апреля 2020, 16:20
Все основания по назначенным соцвыплатам 42 500 тенге после окончания режима ЧП будут перепроверены. Об этом заявили в Министерстве труда и социальной защиты населения РК, сообщает zakon.kz.
В каждом заявлении определена ответственность за достоверность предоставленных сведений, в том числе о потере дохода в связи с ограничениями в период ЧП. Таким образом, когда заявители подают обращение на выплату 42 500 тенге – они несут ответственность и за достоверность представленных сведений о потере дохода в связи с ограничениями на период ЧП, - подчеркнули в ведомстве.
При этом вид ответственности лиц, незаконно получивших социальную выплату, будет зависеть от совершенных ими противоправных деяний. Неправомерные действия получателей социальной выплаты можно рассматривать в рамках Уголовного кодекса РК (ст. 190, ст. 195).
В каждом заявлении определена ответственность за достоверность предоставленных сведений, в том числе о потере дохода в связи с ограничениями в период ЧП.
16 апреля 2020, 16:20
Все основания по назначенным соцвыплатам 42 500 тенге после окончания режима ЧП будут перепроверены. Об этом заявили в Министерстве труда и социальной защиты населения РК, сообщает zakon.kz.
В каждом заявлении определена ответственность за достоверность предоставленных сведений, в том числе о потере дохода в связи с ограничениями в период ЧП. Таким образом, когда заявители подают обращение на выплату 42 500 тенге – они несут ответственность и за достоверность представленных сведений о потере дохода в связи с ограничениями на период ЧП, - подчеркнули в ведомстве.
При этом вид ответственности лиц, незаконно получивших социальную выплату, будет зависеть от совершенных ими противоправных деяний. Неправомерные действия получателей социальной выплаты можно рассматривать в рамках Уголовного кодекса РК (ст. 190, ст. 195).
В случае, если заявители ошиблись при подаче заявления на назначение соцвыплаты и решили вернуть полученные 42 500 тенге, сделать это можно на следующие реквизиты:
Наименование получателя: НАО "Государственная корпорация "Правительство для граждан".
БИН: 160440007161
БИК: GCVPKZ2A
ИИК: KZ67009SS00368609110
КНП: 049
Граждане, имеющие счета в Народном банке и Kaspi Bank, могут вернуть 42 500 тенге через мобильные приложения банков, выбрав опцию "Возврат социальных выплат".
Наименование получателя: НАО "Государственная корпорация "Правительство для граждан".
БИН: 160440007161
БИК: GCVPKZ2A
ИИК: KZ67009SS00368609110
КНП: 049
Граждане, имеющие счета в Народном банке и Kaspi Bank, могут вернуть 42 500 тенге через мобильные приложения банков, выбрав опцию "Возврат социальных выплат".
16.04.2020
Об уголовной ответственности за незаконное получение социальных выплат https://www.zakon.kz/5015316-ob-ugolovnoy-otvetstvennosti-za.html
Данияр Нурланулы,
Магистр юриспруденции,
Кожахмет Руслан Маликович,
Адвокат АК «International Major Lawyers»,
Магистр международного права
...
Об уголовной ответственности за незаконное получение социальных выплат https://www.zakon.kz/5015316-ob-ugolovnoy-otvetstvennosti-za.html
Данияр Нурланулы,
Магистр юриспруденции,
Кожахмет Руслан Маликович,
Адвокат АК «International Major Lawyers»,
Магистр международного права
...