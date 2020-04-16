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Экономика
Предлагают вернуть 42500
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danilov 16 Апреля 2020 в 20:27:45

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  ИНКВИЗИТОР 16.04.2020 в 21:10:50   # 746420
Это не помощь это хитрожопый план по отжиму бабла...
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  lado 16.04.2020 в 21:11:11   # 746421
Честно говоря что-то страшно эти деньги брать. Потом скажут типа работал и статью "мошенничество" будут шить. Попробуй докажи что действительно не работал.
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  Skype 16.04.2020 в 21:33:50   # 746428
Да они на ходу переобуваются
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  Absolute 16.04.2020 в 21:33:59   # 746429
Цитата: lado от 16.04.2020 15:11:11
Честно говоря что-то страшно эти деньги брать. Потом скажут типа работал и статью "мошенничество" будут шить. Попробуй докажи что действительно не работал.

Главное не иметь официального дохода на время карантина. Если его нет. Боятся нечего.
Эту функцию ввели, потому что особенно хитрожопые которые первыми подали заявки получили деньги, но потом осознав последствия решили вернуть, ведь им обойдется это очень дорого. Чинуши всякие, и вот такую лазейку теперь попросили сделать. Избежав последствий. А те кому терять нечего, бояться нечего.
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  stasik02 16.04.2020 в 22:10:56   # 746433
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  stasik02 16.04.2020 в 22:11:36   # 746434
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  stasik02 16.04.2020 в 22:12:04   # 746435
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  Ал 16.04.2020 в 22:21:46   # 746438
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Соцвыплаты 42 500 тенге после окончания режима ЧП перепроверят https://www.zakon.kz/5017521-kakaya-otvetstvennost-predusmotrena-za.html
В каждом заявлении определена ответственность за достоверность предоставленных сведений, в том числе о потере дохода в связи с ограничениями в период ЧП.
16 апреля 2020, 16:20
Все основания по назначенным соцвыплатам 42 500 тенге после окончания режима ЧП будут перепроверены. Об этом заявили в Министерстве труда и социальной защиты населения РК, сообщает zakon.kz.
В каждом заявлении определена ответственность за достоверность предоставленных сведений, в том числе о потере дохода в связи с ограничениями в период ЧП. Таким образом, когда заявители подают обращение на выплату 42 500 тенге – они несут ответственность и за достоверность представленных сведений о потере дохода в связи с ограничениями на период ЧП, - подчеркнули в ведомстве.
При этом вид ответственности лиц, незаконно получивших социальную выплату, будет зависеть от совершенных ими противоправных деяний. Неправомерные действия получателей социальной выплаты можно рассматривать в рамках Уголовного кодекса РК (ст. 190, ст. 195).
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16.04.2020
Об уголовной ответственности за незаконное получение социальных выплат https://www.zakon.kz/5015316-ob-ugolovnoy-otvetstvennosti-za.html
Данияр Нурланулы,
Магистр юриспруденции,
Кожахмет Руслан Маликович,
Адвокат АК «International Major Lawyers»,
Магистр международного права
...
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