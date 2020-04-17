"Это же Apple"

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Hairless 17 Апреля 2020 в 13:43:42
Набор из четырех колесиков, крепящихся к дну корпуса Mac Pro и позволяющих свободно катать его, стоит 69 990 рублей — на 10 000 рублей дороже iPhone 11. "Специально разработанные колёсики из нержавеющей стали с резиновым покрытием помогут без труда перемещать Mac Pro, например легко выдвигать его из”под стола или перевозить в другую часть помещения", — сообщает производитель.
В комплект с колесиками включена шестигранная бита 1/4 дюйма 4 мм, тем не менее, для установки могут потребоваться и дополнительные инструменты. После замены ножек на колёсики высота Mac Pro увеличится приблизительно на 2,5 сантиметра, предупреждают на сайте Apple.
Комплект ножек для Mac Pro из нержавеющей стали продается дешевле — за 29 990 рублей. На эти деньги не купить даже анонсированный накануне "бюджетный" iPhone SE в корпусе как у iPhone 8 — он стоит от 39 990 рублей. Этих денег хватит только на iPad ("просто iPad") с самым маленьким — 32-гигабайтным — встроенным накопителем.
Кстати, аксессуары для iPad теперь тоже вполне "люксовые" — клавиатуру Magic Keyboard для iPad Pro с трекпадом и кронштейном, фиксирующим планшет в приподнятом состоянии, можно заказать у Apple по цене 26 990 рублей за модель для iPad Pro 11 дюймов и 30 990 рублей за модель для iPad Pro 12,9 дюйма. Правда, доставка произойдёт не раньше середины мая.
https://www.vesti.ru/doc.html?id=3257513#/photo/0
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